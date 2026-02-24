¿Dónde juega la selección argentina? Estas son las sedes de los partidos del Mundial 2026

La selección argentina afrontará el Mundial 2026 como campeona del mundo en ejercicio. El sorteo determinó que integrará el Grupo J con Argelia -rival del debut-, Austria y Jordania, uno de los cuatro debutantes que tendrá esta edición a falta de los repechajes, en los que más selecciones podrían clasificarse por primera vez. El certamen se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

El primer encuentro del equipo dirigido por Lionel Scaloni será en el Arrowhead Stadium de Kansas City, mientras que los dos restantes los jugará en el AT&T Stadium de Dallas. En Kansas nunca se presentó, pero sí lo hizo en el recinto texano. Allí disputó un amistoso internacional en 2015, cuando empató 2 a 2 con México por los goles de Sergio Agüero y Lionel Messi (Javier ‘Chicharito’ Hernández y Héctor Herrera anotaron para el seleccionado azteca). Del plantel que afrontó ese compromiso, además de Messi, aún forman parte de las nóminas habituales de la selección Nicolás Otamendi y Ángel Correa.

El AT&T Stadium ya es un recinto conocido por la selección argentina e incluso Messi convirtió un gol ahí

El debut albiceleste será el martes 16 de junio a las 22 vs. los africanos, el segundo el lunes 22 a las 14 vs. los asiáticos y el tercero el domingo 28 a las 23 vs. los europeos.

Detalles de los estadios donde jugará la selección argentina

Arrowhead Stadium - Kansas: Hogar de los Kansas City Chiefs de la NFL y uno de los estadios con más historia en el fútbol americano desde su inauguración en 1972. Tiene un aforo de 76.000 hinchas.

El Arrowhead Stadium es la sede más antigua de Estados Unidos para el Mundial 2026 (X/@Chiefs)

AT&T Stadium - Texas: Es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL. Tiene techo retráctil, césped sintético y lugar para 80.000 personas, pero puede ampliarse hasta 105,000 personas para eventos con público de pie.

Fixture del Grupo J del Mundial 2026

Fecha 1

Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

– Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas. Austria vs. Jordania – Martes 16 de junio a las 2 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 2

Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

– Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas. Jordania vs. Argelia – Martes 23 de junio a la 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 3

Argelia vs. Austria – Sábado 27 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

– Sábado 27 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas. Jordania vs. Argentina – Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

Los grupos de la selección argentina en los últimos Mundiales

Qatar 2022

Argentina

Arabia Saudita

México

Polonia

Rusia 2018

Argentina

Islandia

Croacia

Nigeria

Brasil 2014

Argentina

Bosnia y Herzegovina

Nigeria

Irán

Sudáfrica 2010

Argentina

Grecia

Corea del Sur

Nigeria

Alemania 2006

Argentina

Holanda

Costa de Marfil

Serbia y Montenegro

Corea del Sur - Japón 2002

Argentina

Suecia

Inglaterra

Nigeria