Lionel Messi en Inter Miami vs. Colorado Rapids, en vivo

Con el correr de los días se descubrió el velo que rodea a la salida de Mascherano como DT de Inter Miami. El portal deportivo estadounidense The Athletic aseguró que antes de la salida del argentino como entrenador hubo “una discusión en el vestuario de las Garzas tras el 2-2 con Red Bull”. El partido se disputó el sábado pasado en el flamante estadio del equipo de la Florida. Y fue el último bajo la dirección técnica de Mascherano. El club anunció su salida el martes. Adujo “motivos personales” del entrenador para tomar la decisión.

Javier Mascherano dejó de ser el DT Inter Miami en forma abrupta y sorpresiva PATRICK SMITH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las fuentes agregaron que el descontento dentro del grupo se originó por la decepcionante eliminación de Inter Miami en los octavos de final de la Concachampions, frente a Nashville, un rival al que habían vencido fácilmente en los playoffs del año pasado”, escribió el periodista Tom Bogert en The Athletic. Y agregó: “Una fuente del club señala esto como otra razón para la salida de Mascherano, más que el incidente del fin de semana, cuyos detalles aún no están claros según varias conversaciones. Pero era evidente que las tensiones habían ido en aumento”.