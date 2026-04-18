Lionel Messi en Inter Miami vs. Colorado Rapids, en vivo
Ya sin Javier Mascherano como DT, el equipo de la Florida estadounidense busca, de visitante en Denver, seguir subiendo posiciones en la Conferencia Este de la MLS
Cerca del empate
Colorado Rapids no se desmoralizó y fue rápidamente a buscar el empate, algo que estuvo muy cerca de concretar con un rápido avance y un derechazo cruzado de Paxten Aaronson. Inter Miami sufrió, pero sigue en ventaja.
¡Gol de Messi!
Inter Miami no había llegado al área de Colorado, pero la indecisión de la última línea terminó con una falta de Josh Atencio a Yannick Bright. En una primera instancia el árbitro no sancionó el penal, algo que sí hizo luego al chequear la jugada en el VAR. Leo Messi, lógicamente, tomó la responsabilidad de ejecutar el penal y anotó el 1-0, con un toquecito al centro del arco. Es el sexto gol del rosarino en el campeonato.
Never in doubt for Leo Messi.— Major League Soccer (@MLS) April 18, 2026
The perfect start for @InterMiamiCF at Mile High!
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Otra llegada de Colorado
Otra vez el conjunto local llegó al arco de Inter Miami, defendido por Dayne St. Clair. Esta vez, el británico Wayne Frederick remató, pero la pelota se fue afuera. Por ahora, Messi está muy marcado por los futbolistas locales.
Primera llegada del partido
Georgi Minoungou, futbolista de Colorado nacido en Costa de Marfil, incomodó a la última línea de Inter Miami: a pura velocidad, llegó hasta el fondo, envió el centro atrás y los locales estuvieron cerca de anotar.
Se inicia el encuentro
Se puso en marcha el partido entre Colorado e Inter Miami, en Denver, una ciudad que tiene 1600 metros sobre el nivel del mar. El sábado es soleado y con 13°: lo curioso es que el viernes nevó en la ciudad. El estadio Empower Field at Mile High tiene una impresionante capacidad de 76.125 espectadores.
Messi y De Paul, titulares
El once está listo 📋✨ pic.twitter.com/I0EL8QR0N0— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 18, 2026
Messi y De Paul son titulares frente a Colorado. Mientras que el uruguayo Luis Suárez estará en el banco de los suplentes.
Con la camiseta rosa
El vestuario de Inter Miami ya tiene toda la indumentaria preparada para el desafío frente a Colorado. Los conducidos por el debutante Hoyos lucirán la camiseta rosa.
Los colores de hoy 💗 pic.twitter.com/iozKv5LrgY— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 18, 2026
Discusión en el vestuario
Con el correr de los días se descubrió el velo que rodea a la salida de Mascherano como DT de Inter Miami. El portal deportivo estadounidense The Athletic aseguró que antes de la salida del argentino como entrenador hubo “una discusión en el vestuario de las Garzas tras el 2-2 con Red Bull”. El partido se disputó el sábado pasado en el flamante estadio del equipo de la Florida. Y fue el último bajo la dirección técnica de Mascherano. El club anunció su salida el martes. Adujo “motivos personales” del entrenador para tomar la decisión.
Las fuentes agregaron que el descontento dentro del grupo se originó por la decepcionante eliminación de Inter Miami en los octavos de final de la Concachampions, frente a Nashville, un rival al que habían vencido fácilmente en los playoffs del año pasado”, escribió el periodista Tom Bogert en The Athletic. Y agregó: “Una fuente del club señala esto como otra razón para la salida de Mascherano, más que el incidente del fin de semana, cuyos detalles aún no están claros según varias conversaciones. Pero era evidente que las tensiones habían ido en aumento”.
El primero sin Mascherano como DT
El partido de Inter Miami ante Colorado será el primero sin Javier Mascherano, que durante la semana renunció sorpresivamente a la dirección técnica. En el cargo desde noviembre de 2024, el Jefe dejó el puesto de manera inesperada tras siete jornadas de la temporada 2026 de la MLS, en la que las Garzas defienden su primer título de campeón.
El cordobés Guillermo Hoyos, de 62 años y con relación cercana a Messi, es el -también sorpresivo- reemplazante de Mascherano. Su designación generó cierta curiosidad, y no hay certezas de si ocupará el cargo momentáneamente o por el resto de la temporada.
Bienvenidos a la cobertura de Colorado vs. Inter Miami
Colorado Rapids e Inter Miami, el equipo capitaneado por Lionel Messi y que también cuenta con Rodrigo de Paul -entre otros argentinos-, se miden esta tarde, desde las 17.30 de la Argentina, en el estadio Empower Field at Mile High de Denver, por la temporada regular de la Major League Soccer. El partido se puede ver por Apple TV.
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El equipo rosa está tercero en la Conferencia Este de la MLS, con doce puntos, cuatro unidades menos que Nashville Soccer Club. Colorado, asimismo, se coloca sexto en la Conferencia Oeste, también con doce puntos (el líder, Vancouver Whitecaps, tiene 21).
Messi, vigente ganador del premio MLS Landon Donovan al Jugador Más Valioso y de la Bota de Oro, lidera al equipo en goles en lo que va de la temporada regular con cinco.
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