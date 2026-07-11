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Dónde ver el partido de Argentina vs. Suiza hoy

La selección albiceleste y la helvética sueñan con meterse en las semifinales; la que avance irá contra Noruega o Inglaterra, que juegan en el turno anterior

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La Argentina, con Lionel Messi, está enfocada en el objetivo: tratar de defender el trofeo que ganó en Qatar 2022
La Argentina, con Lionel Messi, está enfocada en el objetivo: tratar de defender el trofeo que ganó en Qatar 2022BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A esta altura del Mundial 2026, no hay nadie que sueñe menos. Por el contrario. En la recta final hacia el título todos se permiten ilusionarse y por eso la selección argentina y Suiza tendrán este sábado un encuentro de dientes apretados, con mucho premio por delante para el que logre imponerse. El encuentro, que inicia a las 22 de la Argentina, da el último pasaje a las semifinales, instancia en la que el ganador de este cruce se las verá con Noruega o Inglaterra, que se miden en el turno anterior.

El partido tiene lugar en Kansas City, justamente donde la selección albiceleste hizo base para esta Copa del Mundo, y se pude seguir minuto a minuto en canchallena.com, el sitio que permite seguir los juegos con información y datos actualizados al instante, además de permitir especular los mano a mano con la proyección del cuadro.

La Argentina tiene en Lionel Messi a su líder inclaudicable, por eso, pese a sufrir, no se resigna
La Argentina tiene en Lionel Messi a su líder inclaudicable, por eso, pese a sufrir, no se resignaAníbal Greco - La Nación

A su vez, como ocurrió con todos los juegos que disputó la Argentina, campeona del mundo en ejercicio, son múltiples las opciones de pantalla. El partido se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+.

El equipo albiceleste viene de vencer a Egipto por 3 a 2 en octavos de final, tras ir perdiendo 0-2 a poco del final y Suiza hizo lo propio eliminando por penales a Colombia, luego de igualdad 0 a 0 en el tiempo reglamentario.

Los suizos alcanzaron su mejor marca histórica en los Mundiales y quieren romperla ante la Argentina
Los suizos alcanzaron su mejor marca histórica en los Mundiales y quieren romperla ante la Argentina Jared C. Tilton - FIFA - FIFA

Argentina vs. Suiza: todo lo que hay que saber

  • Cuartos de final del Mundial 2026.
  • Día: Sábado 11 de julio.
  • Hora: 22 (horario argentino).
  • Estadio: Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos.
  • Árbitro: João Pinheiro (Portugal).
  • TV: Telefé, TyC Sports, DSports y la TV Pública.
  • Plataformas online: Flow, Telecentro Play y DGO.
  • Streaming: Disney+ Premium y Paramount+.
  • Minuto a minuto: canchallena.com.

Cronograma y resultados de los cuartos de final del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Así está el cuadro de semifinales del Mundial 2026, con Francia como el único clasificado
Así está el cuadro de semifinales del Mundial 2026, con Francia como el único clasificadoCanchallena

Semifinales

  • Francia vs. España o Bélgica – Martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.
  • Noruega o Inglaterra vs. Argentina o Suiza – Miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Las semifinales definirán qué equipos juegan por el título el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, los ganadores de las mismas; o por el tercer puesto un día antes en Miami, los perdedores.

Partido por el tercer puesto

  • Perdedor Semifinal 1 vs. Semifinal 2 – Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Final

  • Ganador Semifinal 1 vs. Ganador Semifinal 2 – Domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
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