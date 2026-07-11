Mundial 2026, en vivo: se definen la segunda semifinal entre Inglaterra vs. Noruega, y Argentina vs. Suiza

01:30 | Cuti Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina hablaron antes del partido frente a Suiza por los cuartos de final

Cristian ‘Cuti’ Romero habló este viernes con la prensa en la previa al partido frente a Suiza que tendrá la selección argentina por los cuartos de final del Mundial 2026. El defensor se mostró autocrítico respecto al desempeño del equipo hasta aquí en la competición y advirtió que tiene que dar señales más positivas.

“Seguramente hay que mejorar porque nos hicieron cuatro goles en los dos últimos partidos. Nos molesta un poco que nos hagan goles”, expresó el cordobés, que fue titular y anotó de cabeza en ambos encuentros. Y remarcó que el equipo siempre “está a disposición para dar lo mejor”.

“Lo de ir de 9 fue un impulso. Son jugadas a las que te lleva el partido por ir 2-0 abajo. No salió del cuerpo técnico; me llega a ver Scaloni y me mata. Siempre es lindo convertir, pero nuestra tarea es mantener el arco en cero. Me pone contento si colaboro en ataque, pero lo nuestro es defender", agregó, entre risas, respecto de su actitud en el tanto que inició la remontada en el 3-2 ante Egipto.

01:00 | Con otro gol agónico de Mikel Merino y la pausa como bandera, España venció a Bélgica y desafía a Francia

Allá por enero, Mikel Merino se fracturó el pie derecho. No fue debido a un pisotón de un rival o a un exceso de fuerza al ir a trabar una pelota. Según los médicos fue culpa del estrés. Lo cierto es que lo operaron un mes más tarde. En ese momento supo que su temporada en el Arsenal se había terminado, pero se negó a cerrarse la posibilidad de estar en el Mundial. “Usted espéreme, que voy a llegar”, le dijo a su entrenador, y Luis De la Fuente le hizo caso. Se armó de la misma paciencia que la selección española reconoce como virtud -y muchos perciben como defecto-, y se sentó a esperar. Merino llegó. Muy justo, sin ritmo para jugar un partido entero, pero apto para estar en el lugar preciso y el momento indicado cada vez que se lo necesitara.

00:30 | Lionel Scaloni: “Para Suiza no deja de ser una preocupación tener enfrente a los jugadores que tenemos”

El entrenador argentino Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa este sábado a la noche en la previa del partido de cuartos de final del Mundial 2026 ante Suiza. El DT, analizó al rival europeo, se refirió al posible equipo titular y reflexionó sobre el andar del plantel de la selección nacional y el nivel de Lionel Messi en el certamen: “Va a ser el mejor hasta que él tenga ganas, pero llegará el momento en que eso se va a terminar”.

“Más allá de cómo está yendo el Mundial, creo que estamos bien”, consideró Scaloni, consultado sobre cómo llega el equipo a cuartos de final. “Más allá del partido con Cabo Verde, que jugamos hasta el minuto 120, y contra Egipto jugamos mejor, pero con errores puntuales”, señaló. “No siempre se puede jugar tan bien como en Qatar, es muy difícil”, estimó.

Recordó que en el Mundial anterior se impusieron ante Croacia en semis, pero indicó: “Nos manejaron mucho más la pelota de lo que hizo Egipto”. “Si vas perdiendo 2 a 0 faltando 10 minutos te pones a jugar como en el patio de tu casa, eso es porque no te pesa la responsabilidad y está muy bien”, evaluó.