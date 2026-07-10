VIDEO: las jugadas polémicas de España vs. Bélgica en el Mundial 2026

La victoria de España por 2-1 sobre Bélgica en Los Ángeles que le dio este viernes la clasificación a las semifinales del Mundial 2026 dejó, además, dos polémicas de las que se seguirá hablando en los próximos días.

Una de ellas, la más significativa a la luz del resultado final, sucedió a los 17 minutos del segundo tiempo, cuando el encuentro estaba 1-1 y la selección belga fabricó un contragolpe por la izquierda. Nicolas Raskin recibió en solitario, llegó casi hasta el fondo y buscó con un centro a Romelu Lukaku, que estaba unos pasos por delante del punto del penal, mejor posicionado que su marcador, Marc Cucurella.

El envío de Raskin quedó corto, más cerca del primer palo, y Aymeric Laporte logró interrumpir el vuelo de esa pelota despejando de cabeza, justo delante de Rodri, que saltó por detrás suyo con los brazos abiertos, también regresando hacia su arco. El balón dio en el izquierdo del mediocampista, quedó ahí boyando y Laporte volvió a impactarlo, esta vez con un pie, mientras algunos jugadores de Bélgica iniciaban el reclamo de penal.

La jugada, no obstante, siguió por unos segundos, ya que le cayó dentro del área a Kevin De Bruyne, quien ensayó una media vuelta para definir y mansamente se la entregó al arquero Unai Simón. El arbitro inglés Michael Oliver no sancionó nada y desde el VAR se mostraron en la misma idea, ya que no le hicieron observar la acción para que atienda a las protestas.

¡¡TODO BÉLGICA PIDIÓ PENAL POR ESTA MANO DE RODRI DENTRO DEL ÁREA Y NO FUE SANCIONADA!! ¿Qué te parece?



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La otra situación tuvo como protagonistas a Alex Baena y a Nathan Ngoy, en esa misma área, pero en los minutos iniciales del juego, tras un gran pase largo de Pau Cubarsí. El español conectó de derecha y la pelota dio en el brazo izquierdo del defensor, que estaba justo por delante, cubriendo el arco que, con el juego 0-0, todavía defendía Thibaut Courtois, luego reemplazado.

En esa jugada, con el juez a unos pasos, tampoco se detuvo, siguió su curso y no hubo ninguna advertencia para cambiar el desenlace. Dio la sensación de que los brazos de Ngoy estaban en una posición natural, casi pegados verticalmente a su cuerpo.

Los jugadores españoles ensayaron una protesta, pero con la victoria consumada esa situación quedó perdida entre los festejos. El gol salvador de Mikel Merino dejó eso en anécdota para los ibéricos.