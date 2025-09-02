Donnarumma deja el PSG para incorporarse a Manchester City

Luego de conquistar la Liga de Campeones con París Saint-Germain, el italiano Gianluigi Donnarumma cambió de rumbo y se convirtió en nuevo refuerzo de otro equipo poderoso, pero de la Premier League: Manchester City.

El futbolista de 26 años, excompañero de Lionel Messi en el PSG, firmó un contrato hasta 2030 con el equipo que dirige Pep Guardiola. “El Manchester City se complace en confirmar el fichaje de Gianluigi Donnarumma. El portero ha firmado un contrato de cinco años, que le permitirá permanecer en el Etihad Stadium hasta el verano de 2030″, anunció el club inglés.

París Saint-Germain se desprende de su arquero italiano, Gianluigi Donnarumma THIBAUD MORITZ� - AFP�

Donnarumma llega al City en el mejor momento de su carrera. El guardameta nacido en Castellammare di Stabia, un municipio de Nápoles, fue fundamental para que el PSG lograra su primera Liga de Campeones. A pesar de este gran rendimiento, el equipo dirigido por Luis Enrique decidió incorporar este verano europeo al guardavalla francés Lucas Chevalier.

El italiano finalizaba su contrato con el PSG en este verano europeo y, desde hacía un tiempo, venía demorando su renovación, algo que generó malestar en la dirigencia francesa. Finalmente, se incorporó al City, club que se desprendió de su arquero titular, el brasileño Ederson, que se sumará a Fenerbahçe.

La cálida despedida del City a Ederson

Ederson has completed a permanent transfer to Fenerbahce, subject to international clearance.



We wish you the very best, Eddie 🩵 — Manchester City (@ManCity) September 2, 2025

Además de la última Champions League, Donnarumma logró cuatro títulos de la Ligue 1 y dos Copas de Francia durante su etapa en Paris Saint-Germain. Mientras que en 2021 logró la Eurocopa con la selección de Italia al vencer en los penales a Inglaterra. En el City tendrá que luchar para ser titular frente al inglés James Trafford, también fichado en este mercado y titular en las tres primeras jornadas de Premier League.

Donnarumma con el Balón de Oro Yashin como mejor arquero y Messi con el Balón de Oro 2021 antes de un partido entre París Saint-Germain y Niza, en diciembre de 2021 Thibault Camus - AP

“Haber fichado por el Manchester City es un momento muy especial y de gran orgullo para mí. Me uno a una plantilla repleta de talento de talla mundial, liderada por uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol: Pep Guardiola. Este es un club al que a todos los jugadores del mundo les encantaría unirse. He admirado al Manchester City durante muchos años, por lo que poder jugar ahora para el club es un gran honor”, reveló Donnarumma.

“Estoy deseando conocer a mis nuevos compañeros, al cuerpo técnico y a la afición. Jugar en el Etihad Stadium será muy, muy especial para mí. Estoy muy ilusionado con lo que nos espera y puedo prometer que daré lo mejor de mí para intentar ayudar al club a conseguir aún más éxitos”, amplió.

Bienvenido al club, Donnarumma ✍️ — Manchester City (@ManCityES) September 2, 2025

Por su parte, el director de fútbol de la entidad, Hugo Viana, mostró su satisfacción con la incorporación. “El pedigrí, la calidad y el récord de Gianluigi hablan por sí solos y estamos todos absolutamente encantados de que se haya unido a nosotros aquí en City”, explicó.