El joven alcanza pelotas bosnio que le robó el machete a Donnarumma e inició la “guerra” de los arqueros en el repechaje

Italia se quedó sin mundial por tercera vez consecutiva. La caída en el repechaje ante Bosnia y Herzegovina fue el partido que sentenció a la Azzurra a una ausencia más en una Copa del Mundo, pero fue en ese duelo que quedó una imagen durante la tanda de los penales que ganaron los balcánicos. Fue el altercado entre los dos arqueros con los “machetes” durante la definición desde los 12 pasos, donde tenían anotadas las estrategias para lanzarse en función los posibles ejecutores. Pero ninguno pudo utilizar la información.

Yesto se dio por la injerencia de un joven alcanza pelotas, que se apoderó del apunte del guardavalla italiano, fue descubierto por la prensa bosnia y mostró la hoja en cuestión.

El episodio se viralizó con mucha más fuerza una vez concretada la clasificación de Bosnia y Herzegovina al mundial. El italiano Gianluigi Donnarumma y el bosnio Nikola Vasilj protagonizaron un encontronazo durante los penales. Según el medio local Sport Sport, el alcanza pelotas Afan Cizmic fue quien le robó el papel al arquero de Manchester City. El joven tiene 14 años y es la gran figura del equipo donde juega (18 goles en 12 partidos). Afan se dio cuenta que Gigio guardaba el papel bien lejos del arco, junto a la toalla, y apenas pudo, se lo sacó.

Gianluigi Donnarumma, el arquero italiano, que sólo pudo adivinar el último penal, que finalmente ingresó y significó la clasificación de Bosnia y Herzegovina al Mundial Getty Images - Getty Images Europe

En este contexto, con Bosnia arriba en el marcador por 1 a 0, Donnarumma fue a buscar su papel y, al darse cuenta de que no estaba, se enojó y destrozó la hoja de su colega rival. Clement Turpin, árbitro francés a cargo del repechaje, debió intervenir en el conflicto, que luego finalizó por la tensión de una definición que debía tener continuidad. Sin los datos claves, el arquero de la selección de Italia debió recurrir a su intuición durante la tanda. Por su parte, Vasilj no necesitó intervenir gracias a los fallos de Pio Esposito, que la envió por encima del arco, y de Bryan Cristante, quien estrelló la pelota en el travesaño.

De esta manera, el joven alcanza pelotas Afan Cizmic fue catalogado como el “héroe discreto” de la noche por el medio bosnio Sport Sport, al influir en el desenlace del partido disputado en Zenica. La TV de Bosnia encontró al recogepelotas que le robó el papelito a Donnarumma con los cobradores de penales en el repechaje mundialista. Ese papelito es hoy su gran tesoro. Y ahora parece que el canal bosnio que lo entrevistó quiere llevarlo al Mundial.

Todavía se escuchan ecos del estresante repechaje. Luego del encuentro, Donnarumma mantuvo nuevos roces con varios jugadores del conjunto local y se lo vio nervioso, como al resto de los jugadores italianos. Sin embargo, la situación no pasó a mayores y todo quedó en una simple anécdota.

Donnarumma cijepa Vasiljev papir.

Nakon toga kreće specijalna operacija.

Mislio čergar Bosanca zajebati 😂 pic.twitter.com/yKquvLj7Mc — Gulanfer Misirlić (@notorni) April 5, 2026

En cuanto a lo deportivo, Bosnia-Herzegovina hizo historia. Eliminó a Italia, selección cuatro veces campeona del mundo y logró la clasificación al Mundial 2026. La misma será su segunda participación en el máximo certamen organizado por la FIFA. La anterior hazaña tuvo al pequeño país europeo como participante en la Copa del Mundo de Brasil 2014, donde quedó eliminado en la etapa de grupos al caer contra Argentina y Nigeria. No alcanzó la victoria 3-1 frente a Irán.

Bosnia formará parte del grupo B en la cita mundialista que se jugará del 11 de julio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México. Si fixture será con su debut el 12 de junio en Toronto al local Canadá por la primera fecha. Luego, los balcánicos chocarán ante Suiza en Los Ángeles el 18 de junio y cerrarán el grupo frente a Qatar en Seattle el 24/6.

Por parte de Italia, todo mal. Luego de la histórica eliminación de su tercera copa del mundo de manera consecutiva se generó un alto impacto en el país y dejó como consecuencias las renuncias del presidente de la Federación italiana de fútbol, Gabriele Gravina y el jefe de la delegación italiana, el emblemático ex arquero campeón del mundo Gianluigi Buffon. También, se dio por finalizado de común acuerdo el vínculo con Gennaro Gattuso, quien fuera el entrenador de la selección.