No fue Dibu esta vez: quién ganó el premio The Best a mejor arquero

La FIFA celebra la décima edición de los premios The Best 2025 este martes 16 de diciembre en Doha, Qatar. El organismo mundial del fútbol anticipó el nombre del ganador en la categoría de mejor arquero, un anuncio que se produjo horas antes de la gala central programada.

El ganador del premio The Best a mejor arquero

Gianluigi Donnarumma fue elegido como mejor arquero de la temporada. El futbolista del Manchester City, se impuso al argentino Dibu Martínez, quien fue el ganador del galardón en dos ocasiones, en 2022 y 2024.

Gianluigi Donnarumma, arquero del Manchester City, fue elegido mejor arquero de la temporada ap - AP�

El arquero italiano tuvo un gran año, ya que alzó la Champions League con el PSG y conquistó el tradicional Balón de Oro a mejor arquero. Donnarumma ahora juega bajo la dirección de Pep Guardiola en el Manchester City, equipo protagonista en la lucha por la Premier League.

Los otros jugadores que integraron la terna fueron: Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid), Manuel Neuer (Bayern Munich), David Raya (Arsenal), Yann Sommer (Inter de Milán) y Wojciech Szczęsny (Barcelona).

Hannah Hampton, futbolista del Chelsea es la ganadora a mejor arquera Alessandra Tarantino - AP

La FIFA también anunció a la ganadora del premio a mejor arquera de la temporada. La distinción recayó en Hannah Hampton, futbolista del Chelsea y de la selección de Inglaterra, que conquistó la Eurocopa celebrada en Suiza con su selección este año.

Ganador del premio Fair Play

Además, se reveló al Dr. Andreas Harlass-Neuking como ganador del Premio Fair Play de la FIFA 2025, médico del equipo alemán SSV Jahn Regensburg desde 1995.

En abril último, un aficionado local se desplomó antes de un partido de la 2.Bundesliga entre el Ratisbona y el Magdeburgo. El médico se enteró de la situación por los jugadores y acudió rápidamente a la zona de aficionados locales, saltó una barrera y reanimó al aficionado. El médico experimentado se aseguró de que el aficionado de Magdeburgo estuviera lo suficientemente estable para ser trasladado a un hospital local, una acción le valió el galardón de la FIFA.

El resto de la ceremonia y los principales nominados

La ceremonia de The Best se realiza en Doha, Qatar, en la víspera de la final de la Copa Intercontinental, que disputarán París Saint-Germain y Flamengo en el estadio Áhmad bin Ali un día más tarde.

Durante la gala se entregarán los premios:

Mejor jugador

Mejor jugadora

Mejor entrenador masculino y femenino

Mejor arquero y arquera

Premio a la mejor hinchada

Premio Fair Play

Premio Puskás (mejor gol del año masculino)

Premio Marta (mejor gol del año femenino)

Los favoritos en la categoría principal masculina son Ousmane Dembélé, reciente Balón de Oro y figura del PSG, Kylian Mbappé, goleador del Real Madrid y capitán de Francia, y Lamine Yamal, la joya del Barcelona y de la selección española. La lista se completa con Achraf Hakimi, Harry Kane, Nuno Mendes, Cole Palmer, Pedri, Raphinha, Mohamed Salah y Vitinha.

Lamine Yamal es uno de los nominados a mejor jugador en los Premios The Best Joan Monfort - AP

Entre los entrenadores nominados aparecen Luis Enrique (PSG), Mikel Arteta (Arsenal), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Portugal), Javier Aguirre (México) y Arne Slot (Liverpool).

La representación argentina en los premios The Best

La Argentina tiene participación en los premios a los goles del año. Santiago Montiel aspira al Premio Puskás por su chilena desde afuera del área con Independiente ante Independiente Rivadavia de Mendoza, mientras que Pedro de la Vega es candidato por su espectacular definición ante Cruz Azul con el Seattle Sounders.

Santiago Montiel está nominado al Premio Puskás debido a su gol de chilena con Independiente Fotobaires / JUAN MANUEL BAEZ

Kishi Núñez es candidata al Premio Marta, que reconoce el mejor gol femenino, nominada es por su gol de larga distancia con la selección argentina ante Costa Rica en el Mundial Sub 20 de 2024.

Alejandro (Alejo) Ciganotto también representa al país. El hincha de Racing está nominado al Premio a la Hinchada The Best. La nominación reconoce su travesía terrestre para acompañar a la Academia en sus campañas continentales, con viajes de miles de kilómetros por Sudamérica.

Messi, ausente en la terna principal

Un dato histórico marca la era del fútbol, ya que, por primera vez, Lionel Messi no figura entre los nominados a mejor jugador del mundo.

Lionel Messi no figura en la terna a Mejor Jugador del Mundo en los Premios The Best LUIS ROBAYO� - AFP�

Igualmente, el capitán argentino sí estará involucrado en la gala, ya que es uno de los delanteros elegibles para integrar el Once Ideal de la temporada. Otros campeones del mundo como Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez también son elegibles para ese equipo.

Todos los nominados

Mejor jugador del año: Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Achraf Hakimi, Harry Kane, Nuno Mendes, Cole Palmer, Pedri, Raphinha, Mohamed Salah y Vitinha.

Mejor DT del año: Javier Aguirre, Mikel Arteta, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca, Roberto Martínez y Arne Slot.

Mejor jugadora del año: Sandy Baltimore, Nathalie Bjorn, Aitana Bonmati, Lucy Bronze, Mariona Caldentey, Temwa Chawinga, Kadidiatou Diani, Melchie Dumornay, Patri Guijarro, Lindsey Heaps, Lauren James, Chloe Kelly, Ewa Pajor, Claudia Pina, Alexia Putellas, Alessia Russo y Leah Williamson.

Mejor DT fútbol femenino: Sonia Bompastor, Jonatan Giraldez, Seb Hines, Renee Slegers y Sarina Wiegman.

Mejor arquera: Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Christiane Endler, Hannah Hampton, Anna Moorhouse, Chiamaka Nnadozie y Phallon Tullis-Joyce.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.