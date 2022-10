Los Simeone en la Champions: la curiosa reacción de Gio al ver a su padre eliminado y qué dijo sobre Scaloni y el Mundial de Qatar

escuchar

La Liga de Campeones sacudió el ánimo en la familia Simeone durante la jornada de ayer. Atlético de Madrid, conducido por Diego “Cholo” Simeone , recibió un mazazo inesperado al quedar eliminado en la zona de grupos de la máxima competencia europea, a falta de una jornada en la zona B. En el grupo A, Nápoli goleó 3-0 al Rangers escocés (con una destacadísima tarea de Giovanni Simeone , que anotó dos goles) y se clasificó a los octavos de final. Angustia y felicidad, prácticamente, en el mismo momento. Una situación que quedó muy bien ilustrada en la reacción de Gio en medio del rebautizado estadio Diego Maradona.

Diego Simeone, frustrado, tras la eliminación de Atlético de Madrid en la Champions JAVIER SORIANO - AFP

Tras el pitazo del árbitro de Nápoli-Rangers luego de los 45 minutos iniciales, el delantero argentino empezó a recibir las felicitaciones de sus compañeros tras haber anotado dos goles, a los 11 y a los 16 minutos. Pero la alegría de Gio se le borró rápidamente : su satisfacción no impidió que, antes de entrar en el vestuario para el descanso, levantara la vista hacia una pantalla y observara el resultado del Atlético, el equipo dirigido por su padre. Al ver lo que ocurría en el estadio Metropolitano, de Madrid, al jugador de Nápoli se le cambió el semblante de la cara y se le escapó un insulto .

IMPERDIBLE MOMENTO: a pesar de anotar un doblete y de que Napoli goleó, esta fue la reacción de Gio Simeone al final del partido. ¿El motivo? Vio en la pantalla que Atlético de Madrid quedó eliminado de la #CHAMPIONSxESPN. pic.twitter.com/VNVYxuiGED — SportsCenter (@SC_ESPN) October 27, 2022

El Cholo, además de ser su padre, es una fuerte referencia futbolística para Gio. Incluso aprendió a valorar que le pusieran el mismo apodo. Así se lo contó a LA NACION: “Ser el hijo de… tiene beneficios, no hay por qué negarlo, pero por otro lado todo cuesta un poco más. Mi lucha siempre fue demostrar que era igual a los demás, y no solo el hijo de… Al principio no me gustaba el apodo ‘Cholito’, pero ahora me estoy dando cuenta de que me están diciendo a mí ‘Cholito’… y va más allá de mi viejo. Y ahora me gusta mucho que me digan ‘Cholito’, porque se referencian en lo que yo he hecho y hago en Italia”.

En la plenitud de su carrera, Gio Simeone, de 27 años, no deja de anotar goles con la camiseta de Nápoli. Desde su llegada al equipo italiano suma diez partidos, 367 minutos jugados, 15 remates, nueve al arco y seis goles (un tanto cada 61 minutos). Sólo en Champions League llegó a cuatro goles, los mismos que acumula Lionel Messi en PSG, en misma cantidad de partidos.

Giovanni Simeone anotó dos goles en la victoria de Nápoli ante Rangers en la Champions League, pero su alegría no fue completa ANDREAS SOLARO - AFP

Simeone está en la lista preliminar del seleccionado nacional para el Mundial de Qatar y, con sus destacadas actuaciones, no deja de -cierta manera- ponerle presión al entrenador Lionel Scaloni. Antes del partido del equipo napolitano frente a Rangers, Simeone se refirió a la posibilidad de ir a la Copa del Mundo: “Ahora que estoy dentro de los 40 le mostraré a Scaloni que estoy listo. Me gustaría estar ahí, me gustaría ayudar al grupo. Estoy muy contento de dar lo mejor de mí para la selección” .

💬 "MI OBJETIVO ES PODER DEMOSTRARLE A SCALONI QUE QUIERO ESTAR EN EL MUNDIAL"



Gio Simeone 🇦🇷 habló de sus ganas ser convocado para #Qatar2022. pic.twitter.com/338U22jnuH — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) October 26, 2022

A principios de este mes, en el mismo reportaje con LA NACION, Gio se refirió a la chance de integrar el seleccionado: “Yo me creo todo el tiempo la ilusión de la selección, yo no abandono el sueño de estar en la lista mundialista…, pero hay muchos jugadores buenos, la selección está bien y el grupo está fuerte, entonces es difícil entrar en un lugar donde todo marcha bien. Yo lo único que debo hacer es estar listo para poder ofrecer mi granito de arena en cualquier aspecto que necesite la selección. Por eso voy a estar siempre preparado y nunca me desmotivo. Las chances las tengo, y las voy a tener siempre: cada domingo cuento con la posibilidad de demostrarle a Scaloni que quiero estar . Jamás me voy a desmotivar. Querer estar es un desafío, y va con mi perfil de superarme siempre. La selección es un lugar único y ahí quiero estar. Y si no llego a estar ahora, mañana iré de vuelta e intentaré convencer a todos. Y lo volveré a hacer todas las veces que sea necesario”.

Scaloni, naturalmente, sigue los desempeños de los argentinos en Europa para terminar de decidir la lista definitiva de 26 jugadores que vestirán la camiseta argentina en Qatar. Luego de la lista extendida de 48 convocados, la nómina completa deberá presentarse antes del 14 de noviembre , fecha límite establecida por la FIFA. Ese día, terminará de tomar forma el plantel que buscará coronarse en el torneo deportivo más importante del mundo.

Gio Simeone se destacó en la victoria de Nápoli

