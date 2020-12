Efecto pandemia: ¿el peso de la localía en el fútbol se fue con los hinchas?

El gol de Inter en una Bombonera vacía Fuente: Archivo - Crédito: Marcelo Endelli

Pablo Lisotto Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de diciembre de 2020 • 07:00

¿Puede el público influir en un resultado? ¿Puede un equipo verse afectado por no recibir el aliento de su gente? ¿Puede el rival agrandarse al visitar un estadio sin hinchas? Todas esas respuestas pueden ser respondidas por la sentencia que arroja la evidencia: desde que el fútbol volvió a los estadios de América algo cambió. Sin fanáticos, los equipos que juegan de local ya no son tan poderosos como antes.

Según un relevamiento realizado por LA NACION, desde que el 15 de septiembre la pelota volvió a rodar con la reanudación de la Copa Libertadores, huboun evidente cambio de paradigna: hay casi tantas victorias de locales como de visitantes.

En total, en estos tres meses se disputaron 83 partidos. Y en el 57,5% de los casos el dueño de casa no pudo vencer (30 derrotas y 17 empates contra 36 triunfos). De octavos en adelante la brecha se amplía: apenas 5 triunfos locales (26%) en 19 partidos frente a 7 visitantes y 7 igualdades (37% cada uno).

La definición por penales de anteanoche en la Bombonera, sin el aliento (y la presión) de la gente Fuente: Reuters - Crédito: Agustin Marcarian

La diferencia es abismal en comparación con la edición 2019. Entonces, sobre un total de 124 partidos (no se computa la final porque fue en un escenario neutral) hubo 64 victorias locales (52%), 30 empates e igual cantidad de triunfos visitantes (24% cada uno).

Volviendo a la competencia de 2020, en lo que hace a los equipos argentinos (Boca, River, Racing, Tigre y Defensa y Justicia), los números son similares: hubo 11 triunfos locales, 9 visitantes y 6 empates.

En el caso de los tres que avanzaron a los octavos de final, las estadísticas son dispares. Boca ganó sus tres partidos en el exterior, pero en la Bombonera triunfó una vez, igualó la otra y perdió anteayer. Racing, su próximo rival, tiene ese mismo registro en el Cilindro, pero lejos de Avellaneda no cayó: dos victorias y una igualdad.

River ganó sus cuatro partidos de local, pero no juega en el Monumental Fuente: AP

River es un caso especial. Porque ganó sus cuatro compromisos de local. pero no juega en el Monumental porque está en obra. Evidentemente, el estadio de Independiente le sienta bien. Fuera de la Argentina sumó hasta aquí dos empates y solo un triunfo.

La situación es casi idéntica en la Sudamericana 2020. Antes de la pandemia se computaron 26 victorias locales contra 10 visitantes y 8 empates. Desde que todo se reanudó con estadios vacíos, la estadística quedó casi equilibrada: 19 festejos de los dueños de casa contra 17 de sus rivales y 15 igualdades.

El caso no aplica para la Champions League, donde las estadísticas del torneo actual (sin público en los estadios) son similares a las de la temporada 19/20 pre pandemia.

De los tres partidos por Copa Libertadores que Boca jugó en una Bombonera sin público, ganó un partido, igualó otro y perdió el restante Fuente: Reuters - Crédito: Agustin Marcarian

De todas maneras, de acuerdo a una serie de datos que compartió la empresa ProFootballDB hace unos meses, en Europa hubo más goles, penales y victorias de los visitantes y menos tarjetas y tantos de los locales durante las cuarentenas. En total, sobre once ligas analizadas, para los visitantes los triunfos aumentaron 2,15%; los goles,6,79%, y los penales, 19,47%.

"Competir sin público disminuye el nivel de estrés del equipo visitante y esto puede hacer que juegue más liberado", analizó el entrenador Mauricio Pochettino durante una charla con empresarios cuando se reanudó la actividad en Europa.

Algo similar dijo su colega Luis Enrique, DT de la selección de España. "Jugar sin hinchas es más triste que bailar con tu propia hermana. Se oyen los insultos y se pierde la intimidad de los buenos momentos, pero hay que entender que esto es un business que genera mucho dinero y a pesar de que el espectáculo dista de cuando se juega con gente puede ayudar a pasar el confinamiento", dijo en el programa de YouTube "Colgados del aro".

Cristiano Ronaldo y Messi volvieron a enfrentarse después de dos años y medio, pero sin hinchas Fuente: Reuters - Crédito: Albert Gea

Cristiano Ronaldo es otra de las figuras mundiales que lamentó el contexto actual del fútbol. "Cuando juego de visitante me gusta que me silben porque eso me agrande y me genera ganas de jugar mejor", compartió en declaraciones al medio portugués RTP. Luego, comparó: "Jugar con hinchas es como ir al circo y no ver payasos. Como ir a un jardín y que no haya flores", comparó. Aunque luego remarcó: "Pero la salud está en primer lugar. Y si la OMS dice que no hay condiciones para que vuelvan los hinchas, es que no las hay".

La inigualable pasión de los hinchas

La anécdota es conocida. Y sirve para graficar lo que ahora no sucede. El 8 de mayo de 1991 Flamengo visitó a Boca en una Bombonera repleta como pocas veces. "Tranquilos, tranquilos. Si ustedes juegan todas las semanas en el Maracaná con 200 mil personas, ¿cómo pueden impresionarse ante esto?", dijo el experimentado Junior a sus compañeros, con el objetivo de calmarlos mientras iban para el campo de juego. Pero la respuesta fue contundente: "Es verdad lo que decís, pero en el Maracaná la tierra no tiembla". Fue, tal vez, la primera vez que la Bombonera latió.

El impacto auditivo y sensitivo del público en un campo de juego es fuerte. Y tiene resultados inimaginables, que en la actualidad se extrañan y se padecen. Un caso emblemático fue el que ocurrió el 5 de abril de 1992 en un clásico de La Plata. el uruguayo José Perdomo anotó un gol de tiro libre para Gimnasia ante Estudiantes. El festejo de los hinchas del Lobo fue tan eufórico que fue registrado en el sismógrafo del departamento de Sismología e Información Meteorológica del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de La Plata, ubicado a 600 metros de distancia del estadio. Para ese aparato, fue como un pequeño movimiento sísmico. Desde entonces se lo conoce como "El gol terremoto".

Conforme a los criterios de Más información