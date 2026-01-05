Rosario Central le dio la bienvenida a Almirón y despidió por la puerta de atrás a Malcorra

En el mismo día que Rosario Central le dio la bienvenida a Jorge Almirón en la dirección técnica, despidió a Ignacio Malcorra, uno de los referentes del plantel, pieza en el título de 2023 y una de las figuras en la campaña de 2025, en la que el Canalla terminó primero en la Tabla Anual y consiguió la clasificación a la Copa Libertadores.

Tras la sorpresiva salida de Ariel Holan, los dirigentes se movieron rápido para contratar a Almirón, que en agosto había finalizado el contrato con Colo Colo. “Estaba con mi familia en España y me contactó Federico Lussenhoff [director deportivo]. Luego hablé con el presidente [Gonzalo Belloso] y me entusiasmó. Realmente estoy emocionado, tengo muchas expectativas y nervios. Más allá de la experiencia y templanza que uno tiene por la edad, se empieza de cero", expresó en su presentación Almirón, que a los 54 años dirigirá al séptimo equipo en la Argentina, tras haberlo hecho en Defensa y Justicia (dos ciclos), Godoy Cruz, Independiente, Lanús (dos veces), San Lorenzo y Boca.

Almirón dirigió este lunes la primera práctica en Rosario Central Rosario Central

Almirón estuvo acompañado, además de Lussenhoff, por el presidente Gonzalo Belloso, que presentó al entrenador como alguien con “una vasta experiencia en la Copa Libertadores”, en referencia a los dos finales que disputó, con Lanús (2017) y Boca (2023), ambas con derrotas frente a rivales brasileños. El encuentro con la prensa se cerró con una última pregunta por Malcorra, cuando todavía no se había hecho oficial el alejamiento del volante ofensivo. Almirón prefirió ser diplomático: “Es un jugador importante. Tengo entendido que está en conversaciones con los dirigentes por su contrato”.

La conferencia de prensa, organizada en la Sede Fundacional del club, se dio por finalizada antes de que Belloso respondiera sobre Malcorra. Un par de horas después, el club lo despidió en sus redes sociales: “¡Muchas gracias Nacho, muchas gracias bicampeón! Queremos agradecer a Ignacio Malcorra por todo lo que dio a Rosario Central en estos tres años y medio. Fuiste parte de la Copa de la Liga 2023, el título de la Liga 2025 y clave en la histórica seguidilla de cinco clásicos ganados de forma consecutiva. ¡Te metiste en nuestra historia! Los mejores deseos para el camino que elijas para el futuro!“.

Malcorra publicó una historia en su Instagram, de gran agradecimiento a los hinchas y sin referencias a los dirigentes. Manifiesta estar “muy triste” por no haber podido despedirse de quienes lo hicieron feliz en el Gigante de Arroyito. Hace hincapié en que ganó todos los clásicos ante Newell’s, en la conquista de los dos títulos y cierra el mensaje con sus diversos apodos, entre ellos, “Papa de los primos”.

La salida del futbolista, que llegó a mediados de 2022 y en 133 partidos convirtió 22 goles y dio 25 asistencias, tiene algunos puntos oscuros. Algunas versiones señalan diferencias económicas, cuando ya era uno de los contratos más altos del plantel. Otras apuntan a la llegada de Almirón, que no lo tuvo en cuenta en Lanús y en 2022 provocó su salida a Rosario Central.

La esposa de Malcorra, Rosario Idiart, fue elocuente en una publicación en Instagram, en la que expresa que se van con el "corazón roto", deja constancia de los felices momentos vividos y de que cuando llegaron Rosario Central atravesaba un momento “muy difícil” y que se van con el equipo en “lo más alto”.

Malcorra se empezó a meter en el corazón de los hinchas con el gol de tiro libre a Newell’s para ganar el clásico en 2023. Ese día no fue titular porque volvía de una lesión; ingresó y definió el encuentro. Fue el punto de partida de un equipo que estaba último en su zona y terminó obteniendo el título en la final frente a Platense. Su relación con la dirigencia se enfrió por su expulsión ante Independiente en el último cotejo de la etapa de grupos del reciente Torneo Clausura. Rosario Central ya estaba ampliamente clasificado para los octavos de final y Malcorra vio la tarjeta roja en un incidente con Fernández Cedrés tras el final del partido. Suspendido, no jugó contra Estudiantes de La Plata, que eliminó al Canalla en el Gigante de Arroyito.

El futuro de Malcorra, de 38 años, está muy cerca de Independiente, con un contrato por un año, con opción a otro más. El entrenador Gustavo Quinteros ya dio la aprobación para su incorporación.

Una de las prioridades de Rosario Central será la Copa Libertadores. “Sé que hay una gran expectativa, mejor así, que haya exigencia y energía positiva. Hay que asumir la responsabilidad. El equipo tiene una idea de juego, no vamos a tocar demasiado, solo agregar algunos matices”, expresó Almirón.

El entrenador no quiso referirse específicamente a los refuerzos, solo habló de manera general: “Hay que redondear el plantel para que siga siendo competitivo. Va a haber mucha competencia, debemos tener un plantel sólido y con buen recambio”. Ya tiene a Jeremías Ledesma, que se incorporó en préstamo desde River y todo indica que empezará de titular, por delante de Jorge “Fatu” Broun, uno de los dos referentes que renovaron contrato, junto a Carlos Quintana. Ledesma surgió en Central y fue el arquero campeón en la Copa Argentina 2018.

En cuanto al resto de las incorporaciones, Almirón habría pedido al volante chileno Vicente Pizarro, de 23 años, a quien dirigió en Colo Colo. El apuntado para la zaga central es Gastón Ávila, formado en las inferiores canallas, con un paso en préstamo durante 2025 por Fortaleza y de regreso a Ajax, dueño de su pase.