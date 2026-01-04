Enzo Pérez tiene un principio de acuerdo con Argentinos Juniors

En estos primeros días de enero, Argentinos Juniors está dispuesto a sacudir el mercado con miras al arranque del torneo Apertura de la Liga Profesional: tiene un principio de acuerdo para incorporar a Enzo Pérez, que se despidió de River en noviembre del año pasado, después de que se le comunicara -junto con otros héroes de Madrid- que no seguirá en 2026 bajo las órdenes de Marcelo Gallardo.

Tras formar parte de aquella dolorosa depuración de veteranos, el volante central de 39 años firmará un contrato por una temporada, luego de que se mejorara la oferta inicial del club de La Paternal; en esta negociación resultó clave la insistencia del director técnico Nicolás Diez, que tiene en su entramado del mediocampo a Alan Lescano -candidato a irse del club-, Nicolás Oroz y Federico Fattori -más retrasado-, entre otro valores de un equipo que finalizó tercero en la tabla anual.

Enzo Pérez se despidió de River tras una dolorosa depuración de los héroes de Madrid ordenada por Marcelo Gallardo

El mendocino admitió varias veces el deseo de retirarse en Deportivo Maipú de esa provincia. Sin embargo ahora, el mediocampista parece estar dispuesto a aceptar el desafío que afronta el Bicho para el primer tramo de este año: lograr la clasificación para la etapa de grupos de la Copa Libertadores. Por allí pasa la motivación de la figura que también formó parte del seleccionado argentino.

Cabe recordar que el conjunto de la Paternal se medirá en la fase 2 del certamen continental ante Barcelona de Ecuador, y el vencedor enfrentará al ganador de Botafogo y el representante de Bolivia en la fase 3. Sin dudas, dos duros escollos para que Argentinos vuelva a la Copa Libertadores después de dos años.

El morbo estará centrado en el reencuentro de Enzo Pérez con River, que ya tiene confirmación en el calendario de la Liga Profesional 2026; algo similar a lo que ocurrió cuando el mendocino pasó a Estudiantes tras su conflicto con el antecesor de Marcelo Gallardo, Martín Demichelis. El experimentado mediocampista, ahora con la camiseta de Argentinos Juniors, se enfrentará a su exequipo en dos ocasiones clave, siempre que no surjan contratiempos físicos o suspensiones que impidan su presencia en el campo. River y Argentinos Juniors comparten el Grupo B del torneo, garantizando estos duelos directos el próximo año.

Enzo Pérez renovará sus objetivos al borde de los 40 años

El primer cruce está programado para la quinta fecha del Torneo Apertura, durante el fin de semana del 15 de febrero. En ese partido, el Millonario visitará al Bicho en el estadio Diego Armando Maradona, lo que significará el primer enfrentamiento de Pérez contra sus excompañeros en esta nueva etapa deportiva.

Y el regreso de Enzo Pérez Núñez se cristalizará en el segundo semestre de 2026. Post-Mundial, River recibirá a Argentinos Juniors por el Torneo Clausura, configurando una jornada que estará cargada de simbolismo para el ex capitán riverplatense y la hinchada que lo adoró.