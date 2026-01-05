Torneo Apertura 2026: la AFA dio a conocer las primeras 12 fechas del campeonato
Todas las jornadas se disputarán en poco más de dos meses; todos los criterios que se consideraron
La Liga Profesional dio a conocer este lunes el fixture de las primeras 12 fechas del Torneo Apertura 2026. El primer campeonato del año comenzará a disputarse el próximo jueves 22 de enero, con cinco partidos. Además, todas las jornadas que fueron comunicadas por la AFA se disputarán en poco más de dos meses y tres de ellas (la 2, la 7 y la 10) se jugarán entre semana. La sexta fecha será la interzonal.
El primer partido del campeonato lo jugarán Aldosivi ante Defensa y Justicia, en Mar del Plata, a las 17 del día jueves 22 de enero. Este duelo es el primero de los 15 interzonales. Por su parte, River debutará ante Barracas Central como visitante el sábado 24 a las 17, mientras que Boca se presentará en su estadio contra Deportivo Riestra el día domingo 25 a las 18.30.
Según explica la AFA en su comunicado para la diagramación final del cronograma de estas 12 fechas se consideraron diferentes criterios generales y específicos, incluso apoyando la participación de los representantes de nuestro país en los torneos continentales, evitando solaparlos con los partidos del campeonato. Son los casos de Argentinos Juniors, que disputa la etapa 2 del repechaje de la Copa Libertadores, como también Lanús, que jugará la Recopa Sudamericana ante Flamengo.
En el caso del Granate, que jugará los días el jueves 19/2 y el jueves 26/2, se reprogramarán las fechas 6 y la fecha 7, que se disputa casi en el mismo día que el club está jugando el partido de desquite. Sucede algo similar con Argentinos en la séptima jornada, dado que el equipo de La Paternal disputará el partido desquite de la fase 2 de dicha competencia.
En la otra competencia en la que se tuvo que poner el foco fue en la Copa Argentina. El programa de partidos del Torneo Apertura se coordinó de manera que los clubes cuenten con el descanso correspondiente para disputar los 32avos de la competencia federal.
La Liga Profesional también dejó en claro que a pesar de que el convenio colectivo de los futbolistas establece un mínimo de 48 horas hábiles de descanso para los equipos, y que se hizo lo posible para que haya, como mínimo, 72 horas entre partido y partido: “Incluso esta cantidad (72 horas) sólo se da en menos del 10 % de los casos, siendo las 96 horas el descanso mínimo más utilizado entre partido y partido, sobre todo cuando se dan las fechas entre semana (fechas 2, 7 y 10)”, se explicó. Por último, se respetarán los horarios de verano y hasta la fecha 10 incluida los partidos deben iniciarse, como mínimo, a las 17.
Las últimas cuatro jornadas de la etapa regular (13 a la 16), que incluyen los clásicos Racing-Independiente y Boca-River tendrán su calendario definido más adelante, a la espera de que se conozcan los días y horarios de los cotejos de los equipos que participarán en las copas Libertadores y Sudamericana, cuyas primeras fechas se realizarán en las primeras semanas de abril.
A continuación, la agenda de partidos completa hasta la fecha 12.
Fecha 1
Jueves 22 de enero
- 17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)
- 20.00 Unión – Platense (Zona A)
- 20.00 Banfield – Huracán (Zona B)
- 22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
- 22.15 Instituto – Vélez (Zona A)
Viernes 23 de enero
- 17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A)
- 20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)
- 22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)
- 22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)
Sábado 24 de enero
- 17.00 Barracas Central – River (Zona B)
- 19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)
- 22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)
Domingo 25 de enero
- 18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)
- 21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
- 21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)
Fecha 2
Lunes 26 de enero
- 17.00 Platense – Instituto (Zona A)
Martes 27 de enero
- 17.45 Vélez – Talleres (Zona A)
- 20.00 Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo (Zona A)
- 20.00 Huracán – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
- 22.15 Newell’s – Independiente (Zona A)
- 22.15 Atlético Tucumán – Central Córdoba (Interzonal)
Miércoles 28 de enero
- 17.00 Aldosivi – Barracas Central (Zona B)
- 18.00 Racing – Rosario Central (Zona B)
- 20.00 River – Gimnasia (Zona B)
- 22.15 Estudiantes – Boca (Zona A)
Jueves 29 de enero
- 17.00 Deportivo Riestra – Defensa y Justicia (Zona A)
- 19.15 Lanús – Unión (Zona A)
- 19.15 Belgrano – Tigre (Zona B)
- 21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos (Zona B)
- 21.30 Sarmiento – Banfield (Zona A)
Fecha 3
Sábado 31 de enero
- 17.30 San Lorenzo – Central Córdoba (Zona A)
- 19.45 Independiente – Vélez (Zona A)
- 22.00 Talleres – Platense (Zona A)
- 22.00 Atlético Tucumán – Huracán (Zona B)
Domingo 1° de febrero
- 17.00 Barracas Central – Deportivo Riestra (Interzonal)
- 19.15 Boca – Newell’s (Zona A)
- 21.30 Rosario Central – River (Zona B)
Lunes 2 de febrero
- 17.30 Gimnasia – Aldosivi (Zona B)
- 17.30 Defensa y Justicia – Estudiantes (Zona A)
- 19.45 Tigre – Racing (Zona B)
- 22.00 Unión – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
- 22.00 Argentinos – Belgrano (Zona A)
Martes 3 de febrero
- 19.00 Banfield – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona A)
- 21.15 Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento (Zona B)
- 21.15 Instituto – Lanús (Zona A)
Fecha 4
Viernes 6 de febrero
- 21.00 Central Córdoba – Unión (Zona A)
Sábado 7 de febrero
- 17.00 Aldosivi – Rosario Central (Zona B)
- 18.00 Racing – Argentinos (Zona B)
- 20.00 River – Tigre (Zona B)
- 22.15 Newell’s – Defensa y Justicia (Zona A)
- 22.15 Belgrano – Banfield (Zona B)
Domingo 8 de febrero
- 17.00 Platense – Independiente (Zona A)
- 17.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B)
- 19.15 Huracán – San Lorenzo (Interzonal)
- 22.15 Gimnasia (Mza.) – Instituto (Zona A)
- 22.15 Vélez – Boca (Zona A)
Lunes 9 de febrero
- 17.00 Barracas Central – Gimnasia (Zona B)
- 19.15 Estudiantes – Deportivo Riestra (Zona A)
- 19.15 Lanús – Talleres (Zona A)
- 21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
Fecha 5
Jueves 12 de febrero
- 19.00 Tigre – Aldosivi (Zona B)
- 21.15 Argentinos – River (Zona B)
Viernes 13 de febrero
- 18.00 Defensa y Justicia – Vélez (Zona A)
- 20.00 Independiente – Lanús (Zona A)
- 22.15 Unión – San Lorenzo (Zona A)
Sábado 14 de febrero
- 17.30 Banfield – Racing (Zona B)
- 19.45 Talleres – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
- 19.45 Huracán – Sarmiento (Zona B)
- 22.00 Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
- 22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano (Zona B)
Domingo 15 de febrero
- 17.00 Gimnasia – Estudiantes (Interzonal)
- 19.30 Boca – Platense (Zona A)
- 22.00 Rosario Central – Barracas Central (Zona B)
- 22.00 Instituto – Central Córdoba (Zona B)
Lunes 16 de febrero
- 19.00 Deportivo Riestra – Newell’s (Zona A)
Fecha 6 (Interzonal)
Jueves 19 de febrero
- 17.15 Defensa y Justicia – Belgrano
- 17.15 San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)
- 19.30 Independiente Rivadavia Mza. – Independiente
- 19.30 Instituto – Atlético Tucumán
Viernes 20 de febrero
- 18.00 Estudiantes – Sarmiento
- 20.00 Boca – Racing
- 22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia
- 22.15 Rosario Central – Talleres
Sábado 21 de febrero
- 17.00 Platense – Barracas Central
- 17.00 Banfield – Newell’s
- 19.15 Deportivo Riestra – Huracán
- 21.30 Central Córdoba – Tigre
Domingo 22 de febrero
- 18.30 Vélez – River
- 21.00 Unión – Aldosivi
A confirmar
- Argentinos – Lanús
Fecha 7
Martes 24 de febrero
- 17.00 Platense – Defensa y Justicia (Zona A)
- 17.30 San Lorenzo – Instituto (Zona A)
- 19.45 Belgrano – Atlético Tucumán (Zona B)
- 19.45 Central Córdoba – Talleres (Zona A)
- 22.00 Gimnasia (Mza.) – Independiente (Zona A)
Miércoles 25 de febrero
- 17.00 Barracas Central – Tigre (Zona B)
- 17.00 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)
- 19.30 Vélez – Deportivo Riestra (Zona A)
- 19.30 Newell’s – Estudiantes (Zona A)
Jueves 26 de febrero
- 17.15 Sarmiento – Unión (Interzonal)
- 17.15 Racing – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
- 19.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán (Zona B)
- 19.30 River – Banfield (Zona B)
A confirmar
- Lanús – Boca (Zona A)
- Aldosivi – Argentinos (Zona B)
Fecha 8
Sábado 28 de febrero
- 17.45 Boca – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
- 20.00 Independiente – Central Córdoba (Zona A)
- 22.15 Talleres – San Lorenzo (Zona A)
Domingo 1° de marzo
- 17.00 Newell’s – Rosario Central (Interzonal)
- 19.15 Argentinos – Barracas Central (Zona B)
- 19.15 Defensa y Justicia – Lanús (Zona A)
- 21.30 Tigre – Gimnasia (Zona B)
- 21.30 Instituto – Unión (Zona A)
Lunes 2 de marzo
- 17.00 Banfield – Aldosivi (Zona B)
- 19.15 Deportivo Riestra – Platense (Zona A)
- 19.15 Estudiantes – Vélez (Zona A)
- 21.30 Independiente Rivadavia Mza. – River (Zona B)
Martes 3 de marzo
- 19.00 Huracán – Belgrano (Zona B)
- 19.00 Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
- 21.15 Atlético Tucumán – Racing (Zona B)
Fecha 9
Jueves 5 de marzo
- 19.00 Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia
Viernes 6 de marzo
- 17.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)
- 17.00 Platense – Estudiantes (Zona A)
- 19.45 Vélez – Newell’s (Zona A)
- 22.00 Unión – Talleres (Zona A)
- 22.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)
Sábado 7 de marzo
- 17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
- 17.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (Interzonal)
- 19.15 San Lorenzo – Independiente (Zona A)
- 21.30 Racing – Huracán (Zona B)
- 21.30 Belgrano – Sarmiento (Zona B)
Domingo 8 de marzo
- 17.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)
- 17.00 Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)
- 19.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)
- 21.15 River – Atlético Tucumán (Zona B)
Fecha 10
Martes 10 de marzo
- 17.30 Tigre – Vélez (Interzonal)
- 17.30 Newell’s – Platense (Zona A)
- 19.45 Independiente – Unión (Zona A)
- 22.00 Sarmiento – Racing (Zona B)
Miércoles 11 de marzo
- 17.30 Banfield – Gimnasia (Zona B)
- 17.30 Argentinos – Rosario Central (Zona B)
- 19.45 Boca – San Lorenzo (Zona A)
- 22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central (Zona B)
- 22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi (Zona B)
Jueves 12 de marzo
- 17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
- 17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A)
- 19.15 Talleres – Instituto (Zona A)
- 19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano (Zona B)
- 21.30 Huracán – River (Zona B)
Viernes 13 de marzo
- 20.00 Estudiantes – Lanús (Zona A)
Fecha 11
Sábado 14 de marzo
- 17.00 Platense – Vélez (Zona A)
- 20.00 Rosario Central – Banfield (Zona B)
Domingo 15 de marzo
- 15.15 Tigre – Argentinos (Zona B)
- 15.15 Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
- 17.30 Belgrano – Talleres (Interzonal)
- 19.45 River – Sarmiento (Zona B)
- 22.00 Unión – Boca (Zona A)
Lunes 16 de marzo
- 15.30 Barracas Central – Atlético Tucumán (Zona B)
- 15.30 Aldosivi – Huracán (Zona B)
- 17.45 San Lorenzo – Defensa y Justicia (Zona A)
- 20.00 Racing – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
- 22.15 Instituto – Independiente (Zona A)
Martes 17 de marzo
- 19.00 Lanús – Newell’s (Zona A)
- 21.15 Central Córdoba – Deportivo Riestra (Zona B)
- 21.15 Gimnasia (Mza.) – Estudiantes (Zona A)
Fecha 12
Viernes 20 de marzo
- 21.00 Banfield – Tigre (Zona B)
- 21.00 Atlético Tucumán – Gimnasia (Zona B)
Sábado 21 de marzo
- 15.30 Vélez – Lanús (Zona A)
- 17.45 Newell’s – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
- 17.45 Defensa y Justicia – Unión (Zona A)
- 20.00 Independiente – Talleres (Zona A)
- 22.15 Belgrano – Racing (Zona B)
Domingo 22 de marzo
- 15.30 Sarmiento – Aldosivi (Zona B)
- 17.45 Estudiantes (Río Cuarto) – River (Zona B)
- 20.00 Boca – Instituto (Zona A)
- 22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central (Zona A)
- 22.15 Argentinos – Platense (Interzonal)
Lunes 23 de marzo
- 19.00 Estudiantes – Central Córdoba (Zona A)
- 21.15 Huracán – Barracas Central (Zona B)
Miércoles 25 de marzo
- 19.00 Deportivo Riestra – San Lorenzo (Zona A)
