La nueva meca del mercado de pases para River: los tres refuerzos que sumó desde Brasil

Con la mirada puesta en Brasil. Así se dan los primeros movimientos del mercado de pases riverplatense. Tres refuerzos, tres llegadas desde el fútbol brasileño. La más reciente se dio este domingo, con el arribo de Matías Viña, el lateral izquierdo uruguayo que llega desde Flamengo para potenciar un puesto que Marcelo Gallardo desde hace más de un año quería reforzar. Junto con Fausto Vera y Aníbal Moreno, todas las incorporaciones tienen la particularidad: son jugadores de un rango etario medio -entre 25 y 28 años- y que pertenecen a la élite del fútbol sudamericano, pero habían perdido terreno en sus equipos y buscaban una salida. River se movió rápido y aprovechó para jerarquizar su plantel.

De acuerdo a lo que pudo saber LA NACION, Viña llega a préstamo por un año con cargo -de unos 500 mil dólares- y una obligación de compra por el 100% del pase según objetivos a cumplir. Aún no se han hecho oficiales las cifras, pero la ficha sería de 5 millones de dólares, precio que planteó Flamengo en la negociación, ya que inicialmente el club brasileño buscaba venderlo. Pero tal como se impuso desde el comienzo de la gestión del presidente Stefano Di Carlo, la llegada del lateral se ata a la nueva política de contrataciones: priorizar una cesión durante la primera temporada para evaluar al futbolista antes de la inversión. Eso mismo ocurrió con Fausto Vera, quien llegó a préstamo con un cargo casi idéntico y con opción de compra desde Atlético Mineiro.

Matias Viña, con la camiseta de Flamengo; el lateral pudo jugar muy poco en 2025´por una severa lesión(Photo by Gaston Brito Miserocchi/Getty Images) Gaston Brito Miserocchi - Getty Images South America

La salida de Milton Casco después de 10 años generó una necesidad aún más grande en la banda izquierda luego de que Gallardo en los últimos tres mercados buscara incorporar un jugador para ese puesto tras la partida de Enzo Díaz: a comienzos de 2025 se dio una larga y truncada negociación con Athletico Paranaense por Felipe Esquivel y en estas últimas semanas tuvo conversaciones por Román Vega, Julio Soler y Elías Báez. Sin poder llegar a buen puerto por ninguno de ellos, apareció Viña, luego de perder terreno en Flamengo. Tras pasar por Nacional, Palmeiras -donde fue bicampeón de la Libertadores-, Roma, Bournemouth y Sassuolo, llegó en 2024 al rubronegro, y cuando llevaba 22 partidos, un gol y dos asistencias, en agosto de 2024 lo frenó una grave lesión: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, y fractura en la tibia y los meniscos. Estuvo nueve meses sin poder jugar.

Regresó en junio de 2025 y solo tuvo 10 partidos en su club, más otros dos en la selección uruguaya, completando unos 477 minutos. En la Copa Libertadores que ganó el Mengão no tuvo acción, y ante la presencia de Alex Sandro y Ayrton Lucas en el plantel quedó fuera de la consideración de Filipe Luís. Y ese punto une a los tres refuerzos: llegan a River a buscar un lugar de privilegio que habían empezado a perder en el fútbol brasileño con planteles multitudinarios y millonarios. Además, que River no sea rival directo en la Copa Libertadores de esta temporada también les dio vía libre a las operaciones con Flamengo y Palmeiras.

Aníbal Moreno, uno de los nuevos refuerzos de River Plate para 2026 X @RiverPlate

Luego de la revisión médica del domingo, este lunes ya comenzará los trabajos con sus nuevos compañeros en San Martín de Los Andes y tendrá tres semanas completas de entrenamientos previo al debut del domingo 25 de enero frente a Barracas Central en condición de visitante por el Torneo Apertura. En principio, llega para competir por el puesto de lateral que hoy tiene asegurado Marcos Acuña, uno de los pocos apellidos de buen nivel dentro del flojo año que se fue. Así, Gallardo tendrá a disposición a dos jugadores que competirán directamente con la misión de sostener su lugar de selección a seis meses del Mundial, aunque el DT entiende también que al uruguayo puede utilizarlo como marcador central zurdo o mismo soltar a Acuña más adelante y que puedan compartir la banda.

River, por ahora, ha invertido ocho millones de dólares por los tres futbolistas, ya que el pase de Moreno lo compró en siete millones luego de que Abel Ferreira, entrenador de Palmeiras, decidiera dejar de contar con el volante central tras dos temporadas. Tiempo atrás, en Núñez ya habían buscado incorporar al ex Newell’s y Racing y el equipo paulista no solo no pretendía negociarlo, sino que lo había tasado en unos 15 millones cuando era pieza indispensable del once titular. Tras un 2025 en el que perdió terreno, Gallardo lo llamó, en San Pablo aceptaron el monto que les permitía recuperar la inversión que habían hecho cuando se lo compraron a Racing y el DT pudo cumplir el deseo que ya había tenido el año pasado.

Fausto Vera, día 1 en el Más Grande.#River2026 ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/3r9HjWT9p3 — River Plate (@RiverPlate) December 19, 2025

A la espera de los refuerzos para el ataque, Gallardo con Viña se asegura su tercera pieza para la reconstrucción de un plantel que tendrá tres semanas más de preparación, con amistosos ante Millonarios -domingo 11- y Peñarol -sábado 17- en el segundo tramo de la pretemporada en Punta Del Este. El DT mira de lleno al fútbol brasileño para fortalecerse.

Dos lesionados en la pretemporada

Los primeros días de trabajo en San Martín de Los Andes le dejaron a Gallardo un dolor de cabeza para el inicio de la actividad: Franco Armani sufrió una lesión muscular en su gemelo derecho y tendrá para unas tres semanas de recuperación. Jeremías Ledesma, quien aún evalúa la chance de salir cedido, se perfila para ser titular en los amistosos, con Santiago Beltrán y Franco Jaroszewicz como alternativas juveniles. En tanto, tras volver de su préstamo en Independiente Rivadavia, Ezequiel Centurión continúa recuperándose de una fractura en la muñeca izquierda. Además, Marcos Acuña arrastra un traumatismo en un dedo del pie izquierdo y por ahora trabaja diferenciado, esperando su recuperación para jugar ante Millonarios y Peñarol.