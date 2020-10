El abrazo entre Messi y Koeman, un símbolo de calma para Barcelona Fuente: AP

Un combo que parece que resultó perfecto y eso permitió que la imagen recorriese el plantea fútbol. Una renuncia (la de Josep Maria Bartomeu), una victoria importante (ante Juventus por Champions League) y la satisfacción de sentir que las cosas pueden mejorar para Barcelona, resultó suficiente. Lionel Messi y el entrenador Ronald Koeman se confundieron en un abrazo que tuvo aire de comunión y profundo desahogo.

Tras el desenlace del juego ante Juventus fue el momento clave, porque Messi se encaminó a los vestuarios y en ese camino fue interceptado por el técnico holandés. Luego de una breve charla, se fundieron en un abrazo que parece darle una cuota de calma al equipo catalán. Incluso, es todo un signo lo que sucedió entre ellos, ya que había quedado en el aire esa sensación de frialdad cuando Barcelona venció a Girona por 3-1 y ellos apenas se miraron en un saludo muy protocolar.

La relación de Messi y Koeman fue un tema de discusión tras el intento de salida del rosarino antes del arranque de la temporada. Si bien mucho se habló acerca de los conflictos entre el argentino y Bartomeu, también circuló en España que el vínculo entre el jugador y el entrenador no era para nada saludable. "Mi relación con Leo nunca ha sido complicada. Hemos hablado claramente en la reunión que hemos tenido. Creo que ha hecho todo para que ganemos los partidos y los trabajos. Lo único que le he dicho después del partido es que hay sentenciar los partidos antes. Hemos creado, es parte de nuestro juego ofensivo y con él siempre creamos muchas oportunidades", expresó Koeman en la conferencia de prensa.

Son infinitas las especulaciones acerca de lo que implicó la renuncia de Bartomeu para Lionel Messi. Si bien muchos aseguran que ahora el argentino va a recuperar su ánimo, otros entienden que de igual forma el futuro del futbolista podría estar en otra liga. El silencio de Messi respecto de esta situación con el ahora ex presidente del equipo catalán es lo que genera las versiones.

El que no eludió el tema es Koeman que dijo: "Si hay algo que cambia mi situación, me tienen que hablar. Yo trabajo como DT, queremos sacar los mejores resultados. Queremos mejorar nuestro juego como equipo e individualmente. Es nuestro trabajo, donde ponemos nuestras energías. En cosas extradeportivas, nada tenemos en nuestras manos. Ya veremos qué puede pasar. Cada uno tiene su pensamiento por cosas que ha pasado. Pero el equipo ha demostrado que no lo afectó.No me sorprendió su salida. Había mucha movida. Seguramente, Bartomeu y sus directivos tomaron esa decisión pensando que era lo mejor para el club".

