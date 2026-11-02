El árbitro agregó un minuto al tiempo adicional y Barracas se lo empató a Belgrano en otro polémico final

Otro final con polémica en el fútbol argentino y con bronca de uno de los equipos por el arbitraje. Ocurrió este domingo por la noche en Córdoba, cuando Belgrano le ganaba a Barracas Central por 2 a 1. El árbitro había adicionado cinco minutos, pero sobre el filo lo extendió un minuto más. En ese preciso momento lo empató el equipo de Chiqui Tapia.

Con el 2 a 2, Bryan Ferreyra puso fin al partido y los jugadores de Belgrano empezaron a los empujones contra sus rivales y con insultos hacia el árbitro.

El delantero del pirata cordobés, Lucas Passerini, fue el que puso en palabras la bronca de su equipo por lo que pasó al final. “Se jugó hasta que lo empaten”, cuestionó.

“Está claro, mirá cómo está toda la gente. Todo el fútbol argentino piensa lo mismo. Se jugó hasta que lo empate Barracas y quedó demostrado. Nosotros nos rompemos el or... como todos los jugadores que están en nuestra institución. No se puede jugar un minuto más. Da mucha impotencia y bronca porque nos levantamos temprano y entrenamos para todo esto, y que te vengan a robar acá duele mucho”, expresó el delantero en TNT Sports.

"SE JUGÓ HASTA QUE LO EMPATE BARRACAS"



Lucas Passerini habló luego del empate de Belgrano ante Barracas y se quejó del arbitraje.



Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/YcQgeENK51 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 1, 2026

Una vez finalizado el partido, los jugadores de Belgrano se acercaron al árbitro para reclamarle y entre ellos se encontraba Passerini, quien debió ser apartado de la zona del conflicto por el entrenador, Ricardo Zielinski. “Te van a expulsar, tranquilo. Ya está, no podemos hacer nada”, advirtió el DT.

Passerini, por su parte, fue una de las figuras del partido. El atacante de 32 años, que en el último mercado de pases fue seguido de cerca por Boca, convirtió los dos goles del Pirata, uno a los 27 y otro a los 49. El primero llegó después de una jugada colectiva en la que el delantero se desmarcó y apareció libre a la altura de penal tras un centro raso y el segundo se produjo después de un enganche del goleador que hizo seguir de largo al defensor y definió directo a la red del costado del arco.

Noticia en desarrollo.