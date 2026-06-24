El arquero estrella de Cabo Verde se quedó sin club y busca destino tras el Mundial: “Estoy abierto a cualquier cosa”

La figura de la selección de Cabo Verde acaba de quedarse sin club y busca una nueva oportunidad. Josimar “Vozinha” Dias, el arquero protagonista de las atajadas que le dieron a su equipo un histórico empate frente a España en la fase de grupos del Mundial, terminó su contrato en la segunda división de Portugal. Así lo anunció en una entrevista, donde también admitió que le gustaría jugar en Brasil. “Estoy abierto a cualquier cosa”, sostuvo.

El arquero fue consultado por el periodista Daniel Braune en su canal de YouTube Braune Esportes sobre la posibilidad de visitar el país latinoamericano.

“Ahora Brasil quiere saber. ¿Tienes planes de ir después del Mundial? ¿De visitar el país? La gente está ansiosa por saber si pasarás por allí“, preguntó Braune.

Ferran Torres remata a puerta ante Vozinha durante el partido del Grupo H de la Copa del Mundo entre España y Cabo Verde Jacob Kupferman - FR171784 AP

“Mis compañeros -Stopíra, Kevin [Pina], Diney, Ryan [Mendes]-, casi todos hablaron de que deberíamos ir todos a Brasil unos días. Pero ya saben, independientemente de eso, somos futbolistas profesionales. Nuestro enfoque...siempre será el fútbol”, señaló.

Luego, dio la noticia del fin de su contrato. “No sé cuántos días libres tendremos, sobre todo porque acabo de terminar mi contrato con mi anterior equipo, el Desportivo de Chaves, y ahora mismo no tengo nada planeado. Estoy abierto a cualquier cosa y a ver qué surge por aquí”, expresó. El arquero se encontraba hace dos años en el equipo de la segunda división portuguesa.

Vozinha, en el calentamiento previo al partido frente a Uruguay Rebecca Blackwell - AP

“El fútbol brasileño también podría ser una opción, ¿verdad?“, tanteó el periodista.

“Eso estaría bien. Ya veremos, ya veremos. Todavía no sabemos cuánto tiempo libre tendremos, pero si se me presenta la oportunidad, creo que me gustaría ir para mostrar mi agradecimiento por ese cariño. Y no soy solo yo; creo que muchos de mis compañeros también lo desean”, contestó, dejando la puerta abierta a un desembarco en territorio brasileño.

El capitán de los Tiburones Azules se transformó en uno de los nombres más comentados de la primera fecha de la Copa del Mundo tras su rol determinante en el significativo empate frente a España. Aunque la selección europea monopolizó la posesión de la pelota y generó numerosas situaciones de peligro, Vozinha mostró una actuación fenomenal: cerró el arco y frustró cada intento rival.

Al finalizar el encuentro, rompió en lágrimas en plena cancha, mientras era abrazado por sus compañeros. Fue distinguido como mejor jugador del partido.

Tras el duelo, su comunidad en Instagram creció de forma exponencial. En cuestión de horas pasó a tener más de 9 millones de seguidores, superando el récord de Tim Payne, otro jugador destacado del Mundial que volvió viral gracias a una campaña impulsada por hinchas argentinos en las semanas previas a la competición.