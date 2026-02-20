El camino de la selección argentina, según el simulador del Mundial 2026

El Mundial 2026 tendrá a la selección argentina como campeona en ejercicio y, a su vez, como una de las grandes candidatas a quedarse con el título. Con 42 equipos ya clasificados y seis plazas aún por definirse a través de los repechajes, ya están definidos los 12 grupos y, en consecuencia, el posible camino de cada seleccionado hacia la final. En este contexto, canchallena creó una herramienta interactiva indispensable para estas épocas: un simulador que le permite a los usuarios visualizar el posible camino de la selección argentina hacia la ansiada cuarta estrella.

El juego opera bajo el estricto reglamento de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). Permite elegir las ubicaciones de los seleccionados en cada grupo y, a partir de ahí, diagramar el cuadro completo del torneo desde los inéditos 16avos de final en adelante. Para esta edición, la Copa del Mundo presenta un formato novedoso con 48 participantes, lo que implica, justamente, nuevas instancias de eliminación directa.

La Copa del Mundo, el trofeo por el que se desvelan cada uno de los 48 participantes del Mundial JUAN MABROMATA - AFP

Para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, las posibilidades de avanzar son múltiples. Podrá acceder a la primera ronda de eliminación directa si obtiene el primer o segundo puesto en el Grupo J, o si figura entre los ocho mejores terceros entre las 12 zonas. Un inesperado cuarto puesto, sin embargo, lo dejará eliminado. La ubicación en la etapa inicial es crucial, ya que determinará el primer oponente en la etapa de eliminación directa.

Si la Argentina termina por delante de sus rivales (Argelia, Austria y Jordania), su primer rival en 16avos de final sería el segundo clasificado del Grupo H (España, Uruguay, Arabia Saudita o Cabo Verde). Si finaliza segunda, se enfrentaría al líder de esa zona. Por último, si queda tercera y se posiciona como una de los mejores ocho, su contrincante en 16avos de final sería un líder de los grupos B, D, G, K o L. El rival exacto dependerá de su ubicación específica como tercero y de los demás equipos que también se clasifiquen por esta vía.

La selección argentina podría cruzarse con Uruguay en los 16vos de final del Mundial 2026 EITAN ABRAMOVICH - AFP

Los posibles grupos de donde surgiría este líder son variados. El B lo integran Canadá, Qatar, Suiza y el ganador del repechaje A de Europa (Italia, Bosnia, Gales o Irlanda del Norte). El D está compuesto por Estados Unidos, Paraguay, Australia y el vencedor del repechaje C (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo). Por su parte, el G cuenta con Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. El K reúne a Portugal, Uzbekistán, Colombia y el ganador del repechaje intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo). Finalmente, el L lo conforman Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

En octavos de final, el campeón del mundo en ejercicio podría enfrentarse al segundo del Grupo D o del Grupo G. Entre estos posibles adversarios se encuentran equipos como Estados Unidos, Paraguay, Australia, el vencedor del repechaje C de Europa, Bélgica, Egipto o Irán, entre otros. En cuartos de final, podría cruzarse con el líder de las zonas B o K, o con el tercero de los grupos D, E, F, G, I, J o L, siempre dependiendo de los resultados y el avance de los demás equipos en el cuadro.

Argentina vs. Paraguay, ¿en los octavos de final del Mundial 2026? Un cruce que podría darse JOSE BOGADO - AFP

Un aspecto reglamentario fundamental, y un detalle digno de atención en el simulador, es la disposición de la FIFA para los cuatro mejores equipos de su ranking. Si la Argentina lidera el Grupo J y otras potencias como España, Inglaterra y Francia también dominan sus respectivas zonas, la albiceleste solo podría medirse con los ingleses en una hipotética semifinal. Los duelos contra los españoles y los franceses, por su parte, quedarían reservados únicamente para la final.

Dicha regla busca asegurar que las cuatro líderes del ranking FIFA se enfrenten únicamente en las instancias más relevantes siempre y cuando ganen sus grupos, elevando el dramatismo y el interés de las etapas finales de la competición. El simulador de canchallena ofrece así la posibilidad de explorar estos complejos escenarios y anticipar la ruta que podría recorrer la selección argentina en su búsqueda por revalidar su condición de campeona del mundo.