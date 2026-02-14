Mundial 2026: estos son los tres posibles campeones, según las predicciones matemáticas

Un estudio realizado por Opta Analyst, la plataforma de contenido deportivo impulsada por la empresa británica Stats Perform, eligió a sus candidatos al título
En el Mundial 2026, la selección argentina intentará defender su condición de campeona del mundo. Sin embargo, a pesar de que mantuvo el nivel y ganó la Copa América 2024, además de culminar las eliminatorias sudamericanas en lo más alto de la tabla de posiciones con nueve puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, Ecuador, las predicciones matemáticas no la posicionan como la principal favorita al título.
La gran candidato a quedarse con el título según un estudio realizado por Opta Analyst, la plataforma de contenido deportivo impulsada por la empresa británica Stats Perform, es España, rival de la selección argentina en la Finalissima del 27 de marzo, con un 17% de probabilidades. En la Copa del Mundo integra el Grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.
Más atrás aparece Francia, finalista de las últimas dos ediciones (campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022), con un 14.1% de chances de festejar el título. Integrará la zona I con Senegal, Noruega y un rival proveniente del repechaje intercontinental: Bolivia, Surinam o Irak. Tercero entre los candidatos está Inglaterra, integrante del Grupo L con Croacia, Ghana y Panamá, con 11.8% de posibilidades de quedarse con el trofeo.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni recién aparece cuarto entre los favoritos según este análisis matemático, con 8.7%. Siempre y cuando finalice en lo más alto de la zona J -en la que también están Jordania, Austria y Argelia-, podría cruzarse con el resto de los candidatos en las rondas de eliminación directa.
Si la Roja también es líder, solo se cruzarían en la final, pero si termina segunda se enfrentarían en 16vos de final. Si los Blues terminan primeros en la instancia inicial, ocurriría lo mismo que con España: solo podrían jugar entre sí en la definición, en lo que sería la reedición del último partido de Qatar 2022. Si quedan segundos podrían verse las caras en semifinales. Por último, con los ingleses podría haber un cruce en la ronda de los cuatro mejores si terminan primeros en la zona H, o en la final si son escoltas.
También existe la posibilidad de que alguno de estos partidos pueda darse en otro momento de la competencia si la selección argentina no logra terminar en lo más alto de su grupo. Lo mismo ocurriría si alguno de los cuatro seleccionados en cuestión queda tercero en la instancia inicial. Para probar todas las opciones existe la posibilidad de utilizar el simulador de LA NACION.
Grupos del Mundial 2026
Grupo A
- México
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- UEFA D (Dinamarca, República Checa, Irlanda o Macedonia del Norte)
Grupo B
- Canadá
- Suiza
- Qatar
- UEFA A (Italia, Gales, Bosnia y Herzegovina o Irlanda del Norte)
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia
Grupo D
- Estados Unidos
- Paraguay
- Australia
- UEFA C (Turquía, Eslovaquia, Kosovo o Rumania)
Grupo E
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Túnez
- UEFA B (Ucrania, Polonia, Albania o Suecia)
Grupo G
- Bélgica
- Egipto
- Irán
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
Grupo I
- Francia
- Senegal
- Noruega
- FIFA 1 (Irak, Bolivia o Surinam)
Grupo J
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- Colombia
- Uzbekistán
- FIFA 2 (RD Congo, Jamaica o Nueva Caledonia)
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Panamá
