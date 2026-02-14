Mundial 2026: estos son los tres posibles campeones, según las predicciones matemáticas

En el Mundial 2026, la selección argentina intentará defender su condición de campeona del mundo. Sin embargo, a pesar de que mantuvo el nivel y ganó la Copa América 2024, además de culminar las eliminatorias sudamericanas en lo más alto de la tabla de posiciones con nueve puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, Ecuador, las predicciones matemáticas no la posicionan como la principal favorita al título.

La gran candidato a quedarse con el título según un estudio realizado por Opta Analyst, la plataforma de contenido deportivo impulsada por la empresa británica Stats Perform, es España, rival de la selección argentina en la Finalissima del 27 de marzo, con un 17% de probabilidades. En la Copa del Mundo integra el Grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Las predicciones matemáticas ponen a España como favorita a ganar el Mundial 2026 FRANCK FIFE� - AFP�

Más atrás aparece Francia, finalista de las últimas dos ediciones (campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022), con un 14.1% de chances de festejar el título. Integrará la zona I con Senegal, Noruega y un rival proveniente del repechaje intercontinental: Bolivia, Surinam o Irak. Tercero entre los candidatos está Inglaterra, integrante del Grupo L con Croacia, Ghana y Panamá, con 11.8% de posibilidades de quedarse con el trofeo.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni recién aparece cuarto entre los favoritos según este análisis matemático, con 8.7%. Siempre y cuando finalice en lo más alto de la zona J -en la que también están Jordania, Austria y Argelia-, podría cruzarse con el resto de los candidatos en las rondas de eliminación directa.

Las probabilidades matemáticas que tiene cada selección de levantar el trofeo en el Mundial 2026, según OPTA OPTA

Si la Roja también es líder, solo se cruzarían en la final, pero si termina segunda se enfrentarían en 16vos de final. Si los Blues terminan primeros en la instancia inicial, ocurriría lo mismo que con España: solo podrían jugar entre sí en la definición, en lo que sería la reedición del último partido de Qatar 2022. Si quedan segundos podrían verse las caras en semifinales. Por último, con los ingleses podría haber un cruce en la ronda de los cuatro mejores si terminan primeros en la zona H, o en la final si son escoltas.

También existe la posibilidad de que alguno de estos partidos pueda darse en otro momento de la competencia si la selección argentina no logra terminar en lo más alto de su grupo. Lo mismo ocurriría si alguno de los cuatro seleccionados en cuestión queda tercero en la instancia inicial. Para probar todas las opciones existe la posibilidad de utilizar el simulador de LA NACION.

Grupos del Mundial 2026

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

UEFA D (Dinamarca, República Checa, Irlanda o Macedonia del Norte)

Grupo B

Canadá

Suiza

Qatar

UEFA A (Italia, Gales, Bosnia y Herzegovina o Irlanda del Norte)

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

UEFA C (Turquía, Eslovaquia, Kosovo o Rumania)

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Túnez

UEFA B (Ucrania, Polonia, Albania o Suecia)

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Noruega

FIFA 1 (Irak, Bolivia o Surinam)

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

Colombia

Uzbekistán

FIFA 2 (RD Congo, Jamaica o Nueva Caledonia)

Grupo L