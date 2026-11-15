El conmovedor homenaje a Jesús de Miguel en el estadio de Tenerife, en el partido ante Ceuta

Fue una jornada tan dolorosa como emotiva para Tenerife. En el estadio Heliodoro Rodríguez López, este domingo la atmósfera se volvió intensa y conmovedor, porque se realizaron diferentes homenajes para recordar a Jesús de Miguel. Con la intención de honrar la memoria del futbolista se vieron una infinidad de muestras de efectos, como sucedió frente a Ceuta, ya que el equipo, a su llegada al estadio, se acercó hasta la puerta 9 para depositar un ramo de flores.

Incluso, ese acceso al estadio de Tenerife sirvió de lienzo para que el artista urbano Erik Air inmortalice una de las imágenes más icónicas de Jesús de Miguel, con los brazos extendidos mientras celebraba uno de los goles que devolvieron a Tenerife al fútbol profesional la temporada pasada.

Vale recordar: el 2 de noviembre pasado, durante un partido de Segunda División entre el CD Tenerife y el FC Andorra, el arquero Jesús Owono protagonizó una temeraria disputa del balón con la pierna en alto, tras salir raudamente hasta la mitad de cancha. El resultado terminó siendo trágico: impactó contra el delantero Jesús de Miguel (30 años), que sufrió un paro cardíaco y falleció al día siguiente en el hospital.

Enric Gallego, de Tenerife, participa del tributo con un ramo de flores Pablo Blazquez Dominguez - Getty Images Europe

Once días más tarde, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le impuso a Owono la sanción máxima de 12 partidos de suspensión (amparándose en el artículo 102 del Código Disciplinario por acción violenta con consecuencias graves), castigo que el FC Andorra decidió no apelar.

En tanto, la Policía Nacional de España abrió una investigación preliminar (un procedimiento protocolario ante muertes no naturales) para determinar si existe alguna responsabilidad por presunto homicidio imprudente, aunque Owono no fue acusado formalmente. El futbolista se encuentra profundamente afectado y se bajó de la convocatoria de su selección nacional.

Tenerife have won their first game since the tragic death of striker Jesus de Miguel 💙



On a deeply emotional day, Nacho Gil dedicated what turned out to be the winning goal to De Miguel and Tenerife beat Cueta 2-0. pic.twitter.com/ajhDyk262W — Men in Blazers (@MenInBlazers) November 15, 2026

Fue tan movilizador lo que se vivió en el homenaje de este domingo que muchos aficionados se mostraron muy conmovidos por regresar al estadio después de la conmoción por la muerte de Jesús de Miguel. Los jugadores, con el capitán Enric Gallego a la cabeza, simbolizaron la unidad de todos en un círculo del que formó parte toda la familia de Tenerife cuando terminó el calentamiento previo del equipo antes del partido con Ceuta.

Antes del inicio del encuentro, los dos equipos lucieron la camiseta de Jesús de Miguel junto a la terna arbitral. Frente a ese escenario, todos los hinchas que estaban en el Heliodoro Rodríguez López hicieron estallar todo en un aplauso y sólo se interrumpió con el minuto de silencio antes de que otro aplauso, aún más unánime y atronador, corriese el telón para que se juegue al fútbol.

Además, en el minuto 9, el que coincidía con el dorsal de la camiseta de De Miguel en el Tenerife, se desplegó una pancarta en la tribuna Popular con el lema ‘Jesús de Miguel, 9 eterno blanquiazul’ y se sustituyó el estribillo del “Carnaval Te Quiero”, de Georgie Dann, por un “De Miguel te quiero” que se convertirá en un himno en cada cita que juegue el Tenerife en casa.

El homenaje continuó en el minuto 9, en referencia al dorsal que utilizaba De Miguel. Desde la tribuna Popular desplegaron una pancarta con la leyenda “Jesús de Miguel, 9 eterno blanquiazul” y los hinchas modificaron el tradicional estribillo de “Carnaval Te Quiero”, de Georgie Dann, para cantar “De Miguel te quiero”.

Otro de los momentos más emotivos llegó con el primer tanto de Tenerife. Nacho Gil convirtió y no pudo contener las lágrimas durante el festejo: inmediatamente después, levantó y exhibió la camiseta de Jesús de Miguel, en otro gesto que reflejó el impacto de su pérdida en el vestuario.

Fue una jornada en la que la victoria por 2-0 de Tenerife pareció apenas un detalles ante tantas emociones fuertes.