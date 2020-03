Lorenzo Sanz y la "Orejona", la copa que durante su gestión de cinco años volvió a la Casa Blanca luego de más de tres décadas. Crédito: Real Madrid

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de marzo de 2020 • 19:31

El ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz, que ocupó el cargo entre 1995 y 2000, cuando el club español ganó dos veces la Liga de Campeones, falleció este sábado a los 76 años, informó su hijo homónimo. Para la Casa Blanca la conquista de 1998 fue muy importante, porque se trató del fin de una sequía de 32 años en el certamen continental, y la de 2000 fue la octava, ganada en la primera final entre equipos de un mismo país.

"Acaba de fallecer mi padre. No se merecía este final y de esta manera. Se va una de las personas más buenas, valientes y trabajadoras que he visto en mi vida. Su familia y el Real Madrid eran su pasión. Mi madre y mis hermanos hemos disfrutado de todos sus momentos con orgullo", anunció Lorenzo Sanz (h.), uno de los cinco vástagos del ex directivo. Tres días antes, en un vídeo publicado en las redes sociales, el ex basquetbolista profesional comunicó que su padre había ingresado en un hospital de Madrid debido a que tenía los síntomas habituales del coronavirus.

El club merengue confirmó el fallecimiento: "Hoy el madridismo está de luto ante la pérdida de un presidente que dedicó una gran parte de su vida a su gran pasión: el Real Madrid. Dadas las circunstancias actuales, el Real Madrid le rendirá en cuanto sea posible el reconocimiento que se merece". En un comunicado, la institución destacó éxitos durante la gestión del dirigente: "Con Lorenzo Sanz como presidente del Real Madrid, el club ganó dos Copas de Europa además de una Copa Intercontinental, una Liga, una Supercopa de España, una Liga de baloncesto y una Recopa de Europa de baloncesto".

La lograda en el año 2000 fue la octava Champions League para Real Madrid; sin embargo, tras esa temporada Sanz perdería la elección contra Florentino Pérez, el actual presidente blanco. Crédito: Action Images / John Sibley/

También ofreció sus respetos el capitán del equipo de fútbol, Sergio Ramos, que se encuentra en cuarentena preventiva por coronavirus al igual que el resto del plantel, después de que diera positivo un jugador del conjunto de básquetbol. "Día muy triste para el madridismo. Lorenzo Sanz conectó el ayer y el hoy con dos números para la historia: 7 y 8. Su muerte entristece aún más estos días difíciles en los que nos encontramos. Mis profundas condolencias para familia y amigos. Descansa en paz", escribió en Twitter el defensor andaluz.

Sanz llegó a la directiva de Real Madrid a mediados de los años ochentas, cuando el presidente era Ramón Mendoza, a quien sustituyó en 1995. Con el alemán Jupp Heynckes como entrenador y grandes figuras en el campo, como el montenegrino Predrag Mijatovic, el croata Davor Suker, el brasileño Roberto Carlos, el neerlandés Clarence Seedorf y los españoles Fernando Hierro y Raúl González, Real Madrid reconquistó la "Orejona" en 1998. Fue la esperada séptima del club, luego de 32 años sin levantar esa copa. El triunfo se debió a un gol de Mijatovic en Ámsterdam contra Juventus, que partía como favorito en la final de la Liga de Campeones.

Dos años después, en París, Real logró la octava al batir a Valencia, en la primera definición entre equipos compatriotas. Ese año, tras adelantar la elección en el club, Sanz fue derrotado en las urnas por Florentino Pérez, que abrió una exitosa era internacional: cinco Liga de Campeones, cuatro mundiales de clubes y una Copa Europeo-Sudamericana obtenidos en dos décadas.

AFP