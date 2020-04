Lionel Messi y Diego Maradona, juntos en la Selección en el Mundial de Sudáfrica 2010. Fuente: Archivo

Maradona y Messi . Diego y Leo. Los dos jugadores más grandes en la historia del fútbol argentino. Compartieron juntos el Mundial de Sudáfrica 2010 ; mantuvieron una relación con vaivenes tras ello; pero siempre se respetaron y admiraron mutuamente. Sin embargo, hay algo que aún falta: una entrevista a los dos.

Esta fue la propuesta de Oscar Ruggeri al Pollo Vignolo en el programa 90 Minutos de Fútbol , en épocas donde no hay actividad y se debaten temas históricos del fútbol. "Vos tenés una función importante para hacer", le dijo el Cabezón al relator deportivo. " Juntar a Maradona con Messi . Esa sería una nota que me encantaría escuchar. Que vos no tengas que meterte para nada. Solamente que hablen ellos", agregó el campeón del Mundial '86.

"Vamos a intentarlo", le respondió el conductor televisivo. "Vos tenés buena relación con Messi , el 'chiquito' (por Daniel Arcucci) con Diego . Que linda nota sería. Ahí sí es una final del mundo. Se para el país . Me encantaría escuchar cosa de ellos. Preguntarse cosas entre ellos", dijo el exentrenador de San Lorenzo. "¿Por qué no? Aparte sería un muy lindo mensaje", devolvió el animador de El Trece .

El duelo de relatos entre Vignolo y el Negro Bulos

En el programa de los mediodías de Fox Sports , discutían sobre qué prefieren los hinchas: si ganar una Libertadores con su club, o salir campeones del mundo con la selección Argentina. En ese sentido, el Pollo Vignolo consideró que "no hay nada" como ganar la copa mundial. Por su parte, Bulos opinó que para los aficionados, es más importante ser campeón de América. Siendo ambos relatores, los periodistas narraron cómo sería el "relato ideal" para dichas situaciones,y así inclinar la balanza a su favor.

Vignolo: "¡Levántela, Leo! ¡Levántela! Hágala tocar el cielo lo más alto posible . Ahí está el capitán del seleccionado argentino con la copa del mundo en Catar . Se tenía que dar, tenía que ser, es suya"

. Ahí está el capitán del seleccionado argentino con la copa del mundo en . Se tenía que dar, tenía que ser, es suya" Bulos: "Levanta la copa Carlitos Tevez , después de tantos años. Campeón en Brasil. Y otra vez los duendes de la historia para ganar una nueva Libertadores de América".