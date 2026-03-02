La bronca y las chicanas de Lionel Messi tras la remontada en el clásico: “Anotámelo”

Desde hace un buen tiempo ya, Lionel Messi se muestra más visceral dentro de la cancha y no le interesa ser políticamente correcto. Dio otra señal clara en el partido de la MLS entre Inter Miami y Orlando City: en el clásico de la costa este sacó su versión más sanguínea y, tras el segundo tanto que marcó en la goleada por 4-2, se lo vio muy molesto con los futbolistas rivales que estaba en el banco de los suplentes. Así, recurrió a gestos y algunas palabras que dejaron al descubierto un momento de alta tensión para el crack argentino.

Messi lideró la remontada de Inter, pero el clásico fue complejo para Las Garzas, porque de pronto se encontraron 2-0 abajo. Antes del cierre del primer tiempo, se vio la primera reacción en caliente del capitán de la selección argentina. Al parecer, alguno de los suplentes o integrantes del banco de los suplentes hicieron algún comentario irónico a Messi, que comenzó con un intercambio a la distancia y después se acercó hasta la zona de los visitantes. Allí fue interceptado por Óscar Pareja, el DT de Orlando, que buscó calmarlo, pero el rosarino señaló a alguien como el responsable de su fastidio. “Está hablando ese que está ahí (le dice Messi a Rueda). Sí vos boludo, vos”, se alcanza a advertir en la charla del rosarino con el DT colombiano.

Pero el tema picante siguió y Messi tuvo tiempo para el desquite. Primero marcó tras una serie de rebotes, gol que significó el empate 2-2. Y ya cuando Inter Miami se imponía por 3-2, aprovechó un tiro libre que acomodó junto al palo derecho del arquero de Orlando City. Fue allí, tras esa conquista, que Messi fue a buscar a quien lo provocó en el arranque del partido.

Entonces, el Diez se acercó al banco de los suplentes de Orlando City, individualizó a su rival y lanzó un gesto muy irónico: “Anotamelo, anotá, anotá”. Eso es lo que se advierte que dice mientras hace la seña de alguien que tiene que escribir. La imagen se viralizó y todos se preguntaron con quién estaba molesto. Si bien en la conferencia posterior le consultaron a Pareja sobre el entredicho de su plantel con Messi, el entrenador de Orlando City evitó hablar del tema.

El gesto más recordado a Messi a un rival se dio en el Mundial de Qatar 2022. Cuando convirtió su penal para el 2-0 parcial ante Países Bajos, por los cuartos de final, festejó primero con sus compañeros, luego se acercó al banco de suplentes neerlandés, frenó y se llevó las manos a las orejas. Estaba dirigido al DT naranja, Louis Van Gaal, que había hecho unas declaraciones previas que no le gustaron nada al rosarino. Fue un gesto con sabor a revancha que, como no podía ser de otra manera, dio la vuelta al mundo y se repitió incontables veces en las redes sociales, convirtiéndose en una de las grandes fotografías de la última Copa del Mundo, al cabo en poder de la selección de Lionel Scaloni.

La palabra de Mascherano

En la conferencia de prensa posterior al partido, el DT de Inter, Javier Mascherano, evitó atribuirse la reacción que derivó en la victoria y también evitó hablar del enojo de Lionel Messi con alguno de los suplentes de Orlando City.

“Cuando tenés que hacer un cambio en el entretiempo es porque le erraste como entrenador. Pifiaste con el planteo inicial y terminás exponiendo a un jugador para poner a otro, que es algo que no me gusta”, comenzó Mascherano, en referencia a la salida del defensor Noah Allen para el ingreso del delantero Mateo Silvetti.

Y luego elogió al equipo: “El verdadero cambio lo hacen los jugadores y la victoria es exclusiva de ellos. El segundo tiempo lo jugaron como un equipo campeón. No hubo táctica ni nada. Hubo corazón, valentía para querer la pelota, resiliencia y compromiso. Creo que el equipo demostró por qué fue campeón el año pasado. Esta victoria es de ellos”.