Los astronómicos costos que esperan a los hinchas en el Mundial, y por qué todo aumentará más

Casi siete millones de entradas se pusieron a la venta para la Copa del Mundo 2026, buena parte a precios exorbitantes debido a la fuerte demanda, pero la estancia de los aficionados en Norteamérica puede dispararse más sumando los gastos adicionales.

¿Cuántos boletos?

Según la FIFA, cerca de siete millones de entradas estuvieron disponibles para la venta. Las compras por persona están limitadas a cuatro por partido y a 40 para todo el certamen, que se extenderá a lo largo de Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio hasta el 19 de julio.

Más de dos millones de boletos encontraron comprador durante la primera fase de venta, realizada en octubre mediante sorteo. El segundo periodo (diciembre-enero) también se basó en un sistema de lotería y atrajo un récord de 508 millones de solicitudes.

Los partidos más solicitados fueron Colombia-Portugal (27 de junio en Miami), México-Corea del Sur (18 de junio en Guadalajara) y la final (19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey).

Portugal-Colombia es el partido donde hubo más solicitudes de entradas; el imán Cristiano Ronaldo sigue vigente Martin Meissner - AP

Precios por las nubes...

Para el Mundial más gigantesco de la historia (48 selecciones, 104 partidos), la FIFA diseñó un sistema de precios de entradas variable en función del cartel.

Según la asociación Football Supporters Europe (FSE), el dosier de la candidatura prometía tickets a partir de 21 dólares, pero el precio más bajo se fijó en 60 dólares (Austria-Jordania o Brasil-Haití). La mayoría de las entradas tienen un costo de al menos 200 dólares para las grandes selecciones y de 2.000 para la final en la categoría más barata, ya que los mejores asientos alcanzan los 8.680 dólares.

Alojamientos cerca del estadio de la final del Mundial alcanzan los R$ 90.000 por 3 noches El partido se disputará el 19 de julio y los anunciantes ya están aumentando el valor de las propiedades cercanas al MetLife Stadium, sede de la final que decidirá el trofeo del torneo. Anthony Quintano/Wikimedia Commons

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, atribuyó esta alza al “mercado”. “En Estados Unidos, particularmente, existe algo que se llama precio dinámico, lo que hace que los precios suban o bajen en función de la demanda y del cartel del partido”, argumentó el dirigente.

Criticada por esta estrategia tarifaria, la FIFA creó una gama de entradas a 60 dólares reservada a los miembros de las asociaciones de hinchas, pero este cupo es limitado.

Para los más adinerados, la FIFA ofrece “paquetes” que combinan entradas y espacios reservados (lounge o salón VIP): para el partido de Francia contra Senegal, el 16 de junio en East Rutherford, la opción cuesta entre 2.900 y 4.500 dólares.

El Sporting KC Training Centre de Kansas City, el búnker de la selección argentina Archivo

... y van a subir aún más

La FIFA conservó un número no comunicado de entradas que ofrecerá desde abril, y hasta el final de la competición, para una venta de última hora.

En última instancia se encuentran las plataformas de reventa, incluida la gestionada por la FIFA. Este mercado secundario es libre -cada revendedor fija su precio- en Estados Unidos y en Canadá, un sistema que hace subir aún más unos precios ya prohibitivos.

Una localidad en la parte alta de las gradas para el juego inaugural México-Sudáfrica puede escalar de 895 a 5.324 dólares.

La FIFA conservó un número no comunicado de entradas que ofrecerá desde abril, a precios más caros que los iniciales Chris Carlson - AP

Los gastos adicionales

Al costo de acceder a los estadios, una parte importante de los espectadores deben sumar otros como el del vuelo de avión, alojamiento, comida y transporte en las ciudades de destino.

Varias canchas se encuentran alejadas del centro de las ciudades y una plaza de aparcamiento en el recinto llega a costar entre 75 dólares en Atlanta y 300 dólares en Los Ángeles.

Para los visitantes que no se beneficien del ESTA (Sistema Electrónico de Autorización de Viaje), la factura también aumenta con un visado de turismo que puede valer 185 dólares.

El Mundial comienza el 11 de junio Associated Press

Las alternativas

A aquellos hinchas que viajen sin entrada les puede quedar el ambiente de los “Fans Festivals” que se prevé organizar en las 16 ciudades sede.

El de Kansas City, donde Argentina debutará el 16 de junio ante Argelia, podrá acoger hasta 25.000 personas para los seis partidos previstos en la ciudad además de otros del torneo.

En Nueva York, las instalaciones del Abierto de Estados Unidos de tenis se transformarán parcialmente en una “fan zone” con capacidad para 10.000 espectadores entre el 17 y el 28 de junio. A diferencia de las demás, la entrada será de pago.

