Los clubes de la AFA analizan levantar el paro: las dos razones para evitar la medida de fuerza

Las idas y vueltas continúan en el fútbol argentino, como de costumbre. El paro de la fecha 9 del torneo Apertura en represalia a la denuncia de ARCA, podría levantarse. El comité ejecutivo resolverá en la reunión de todos los martes si se da marcha atrás con la medida (es el rumor que está corriendo entre los diferentes colegas de la primera división) y los dos motivos por los que se haría son muy claros: el fuerte rechazo por parte de los hinchas (tomando el pulso de las redes sociales y en los partidos que se disputaron de la 8° fecha, que recién finalizará este lunes a la noche) y el corto calendario que le queda al campeonato hasta el corte por el Mundial.

La AFA emitió un comunicado el pasado 23 de febrero en el que rechazó el recurso presentado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), donde alega que la entidad que nuclea el fútbol en la Argentina incurrió en los delitos de evasión fiscal y retención de aportes. En el escrito, defendieron la situación de la asociación.

Por este motivo y “en repudio” a la denuncia, los dirigentes de la gran mayoría de los clubes de primera división habían resuelto solicitar la suspensión de la fecha 9 de la Liga Profesional de Fútbol, que debía jugarse el próximo fin de semana entre el 5 y el 8 de marzo. A la medida se sumaron el resto de las categorías del fútbol argentino.

Claudio Tapia, titular de la AFA JUAN MABROMATA - AFP

Sin embargo, en las últimas horas comenzó a correr el rumor de que la jornada podría jugarse. Esto se resolverá en la reunión que el comité ejecutivo de AFA tendrá este martes, pero habrá que esperar. Dirigentes de algunos clubes que fueron consultados por LA NACION y desconocen qué se resolverá en el encuentro, pero -al mismo tiempo- señalan por lo bajo: “Todo puede pasar”.

Son dos los grandes motivos por los que se modificaría la decisión. En primer lugar, es por el fuerte rechazo popular que se observó en todas las canchas del fútbol argentino con un claro apuntado: Claudio Tapia. El presidente de la AFA es insultado en la gran mayoría de los estadios del fútbol argentino, incluso en canchas donde sus dirigentes son los principales defensores de “Chiqui”, como sucedió este domingo en La Paternal, en el partido de Argentinos Juniors vs. Barracas Central que finalizó 1-1. Y son los propios hinchas los que no están de acuerdo con que sus dirigentes acepten esa medida.

Vale destacar que desde las redes sociales de varias instituciones se pronunciaron en apoyo a Claudio Tapia. También, equipos como San Lorenzo, Instituto y Newell’s lucieron camisetas con la leyenda: “Basta de perseguirnos. AFA somos todos los clubes”, por la supuesta persecución a la que están siendo sometidos por parte de los medios de comunicación tanto Claudio Tapia como el tesorero Pablo Toviggino. En el Nuevo Gasómetro, justamente, fue otro de los escenarios en los que se escucharon (y fuertemente) insultos contra Chiqui Tapia.

Independiente vs San Lorenzo, uno de los partidos que deberán disputarse por la 9° fecha del Apertura Fotobaires /JUAN MANUEL BAEZ

La segunda causa tiene que ver con el calendario. En un año mundialista los primeros perjudicados por el paro al que se adhirieron los clubes... serían los propios clubes. Es que, las ocho fechas que le quedan a la etapa de liga del campeonato deberían disputarse sí o sí hasta el fin de semana del 26 de abril y luego comenzarían los playoffs con una final pautada para el 24 de mayo.

En este escenario el único fin de semana libre en el que se podría recuperar le fecha 9 sería en la fecha FIFA que se jugará entre el 23 y el 31 de marzo y en la que la selección argentina disputará (o no) la Finalissima ante España el próximo 27 de de ese mes. Por ahora el compromiso entre ambas selecciones sigue en pie y se evalúa un cambio de sede. Allí, varios equipos perderán a los futbolistas que serán convocados en sus selecciones y varios equipos no contarían varios futbolistas importantes.

Además, no quedarían muchos espacios más como para que esa jornada sea reubicada entresemana, teniendo en cuenta que de los 30 equipos habrá 12 que estarán involucrados en las competencias continentales (Copas Sudamericana y Libertadores). Mientras tanto, el paro sigue en pie. Todo se resolverá este martes y los que definirán serán los clubes que forman parte de la Liga Profesional de Fútbol. Seguramente lo seguirán los equipos que militan en el ascenso. Aunque no estuvieron presentes, dieron su respaldo. La reunión está agendada y las versiones ya empezaron a circular: ¿Habrá marcha atrás?.