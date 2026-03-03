La Liga Profesional se reúne en Ezeiza: paro confirmado y cuándo se jugaría la fecha 9

La pelota no se mueve. El paro en todas las categorías previsto para la próxima fecha, en principio, se mantiene. Diversas fuentes consultadas por LA NACION confirmaron que los dirigentes de la Liga Profesional mantendrán pasado el mediodía su decisión de postergar la próxima jornada, en protesta por lo que consideran una “persecución” judicial y política contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

“La decisión está tomada”, confió un dirigente ante la consulta de este diario. Los clubes de la Liga Profesional están citados a las 13 en el predio de Ezeiza para un almuerzo y una reunión del comité ejecutivo de la máxima categoría. El tema principal pasa por la medida de fuerza anunciada la semana pasada y la definición de cuándo se jugaría la jornada 9 del torneo Apertura. Según trascendió, hay tres posibilidades, todas entre semana: martes 18 de marzo, martes 22 de abril y martes 13 de mayo.

La remera con la que salieron San Lorenzo e Instituto de Córdoba a jugar su partido en el Nuevo Gasómetro FACUNDO MORALES - AFP

“Los rumores son del periodismo”, dijo otro dirigente ante la posibilidad de que la Liga cancelara el paro previsto en virtud de las manifestaciones en contra de los hinchas. Los comunicados publicados por los clubes en sus perfiles de redes sociales cosecharon una reprobación casi unánime de los simpatizantes. “La gente tiene que entender que nosotros no bajamos de la luna. Si mostramos unidad en esto es porque creemos que algo hay que hacer. Y si seguimos por este camino nos vamos a quedar sin dirigentes”, razonó un directivo que asistirá al cónclave de este mediodía.

“Más allá de los rumores, la realidad es que ningún club pidió en forma concreta que se levantara el paro”, contó otro dirigente, en alusión a los eventuales promotores de la medida de fuerza. En este caso puntual, el cese de actividades -una especie de lock-out patronal en el que los futbolistas continuarán percibiendo su sueldo- fue propuesto por los propios dirigentes luego de escuchar a Tapia el lunes pasado. En aquella oportunidad, a los directivos les quedó claro que el ente recaudador -ARCA- que hoy pide explicaciones en la Justicia a Tapia y Toviggino, mañana podría exigírselas a ellos. El presidente de la AFA, como contó LA NACION, liberó a los clubes de cualquier otra manifestación adicional que quisieran hacer. Y por eso, además de votar a favor del paro, tanto San Lorenzo como Instituto de Córdoba y Newell’s Old Boys (Rosario) salieron a la cancha con remeras alusivas al conflicto y en abierto apoyo a la medida de fuerza.

Comité Ejecutivo de la Liga Profesional AFA @natyponcefotos

Otro indicio de la confirmación del paro es que los clubes de primera -y ni hablar los del ascenso- tendrían que resolver cuestiones organizativas sobre la marcha: concentraciones, traslados, operativos policiales. “Volver para atrás con el paro es imposible por toda la logística que habría que confirmar en tiempo récord”, aportó otra fuente de la AFA en relación a la medida de fuerza.

Lo que sí queda claro es que algunos clubes, por lo bajo, manifestaron en los últimos días su postura de que la pelota ruede, ya sea por cuestiones económicas -no jugar los priva de ingresos millonarios los días de partido- o deportivas -tienen un buen andar en el Apertura y quieren mantener el ritmo-. Y dar marcha atrás con el paro. De todas maneras, la hora de la verdad llega cuando Tapia pregunta si algún directivo se opone a la iniciativa mayoritaria. Nadie levanta la mano. Nadie quiere exponerse. Todos, casi siempre, terminan apoyando la moción.

Pablo Toviggino y Claudio "Chiqui" Tapia @natyponcefotos

El lunes pasado, y luego de que la Liga Profesional anunciara el paro para la fecha 9 -que debía jugarse entre el jueves 5 al domingo 8 de marzo-, la AFA comunicó que las categorías del ascenso (allí donde reside el poder de Tapia) se plegaban a la decisión y tampoco jugarían. Luego se sumaron a la iniciativa las divisiones inferiores, por lo que tampoco los juveniles tendrán actividad.

Los partidos de la fecha suspendida

Jueves 5 de marzo

19 Gimnasia (M) – Defensa y Justicia

Viernes 6 de marzo

17 Barracas Central – Banfield (Zona B)

17 Platense – Estudiantes (Zona A)

19.45 Vélez – Newell’s (Zona A)

22.00 Unión – Talleres (Zona A)

22 Rosario Central – Tigre (Zona B)

Sábado 7 de marzo

17 Aldosivi – Independiente Rivadavia (Zona B)

17 Estudiantes (RC) – Instituto (Interzonal)

19.15 San Lorenzo – Independiente (Zona A)

21.30 Racing – Huracán (Zona B)

21.30 Belgrano – Sarmiento (Zona B)

Domingo 8 de marzo

17 Gimnasia – Argentinos (Zona B)

17 Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)

19.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)

21.15 River – Atlético Tucumán (Zona B)