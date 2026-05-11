Adam Bareiro sufrió un desgarro y está casi descartado para los últimos partidos de la Copa Libertadores

Boca suma problemas. La eliminación en los octavos de final del torneo Apertura, frente a Huracán, en la Bombonera, trajo consecuencias inmediatas y, también, a futuro. Antes del Mundial, al equipo xeneize todavía le restan dos partidos muy valiosos del grupo en la Copa Libertadores, el 19/5 ante Cruzeiro y el 28/5 ante Universidad Católica, ambos de local. En el primer desafío, no contaría con al atacante paraguayo Adam Bareiro. Y, también hay dudas para que actúe en el segundo.

Adam Bareiro, pieza clave de Boca en el ataque, está desgarrado Gonzalo Colini

El exdelantero de River y San Lorenzo sufrió una lesión el último sábado ante Huracán y tuvo que salir, lo que representó una baja de mucho peso para el equipo conducido por Claudio Ubeda. Tras los estudios médicos se confirmó que el atacante guaraní sufrió un desgarro en el aductor derecho. Está prácticamente descartado ante Cruzeiro y habrá que evaluar la evolución para ver si está en condiciones de actuar frente a Universidad Católica: un severo problema ofensivo para el equipo.

Bareiro había dejado el partido ante el Globo antes del descanso con un fuerte dolor: en su lugar ingresó Milton Giménez, que volvió a convertir y sumó cuatro goles en siete partidos, pero la jerarquía del paraguayo -incluso con sus excesos, como la expulsión ante Cruzeiro, en Brasil- hoy parece difícil de reemplazar. La sensación que tuvo Bareiro ante Huracán fue que se había tratado de un problema importante. Es más, al pasar por delante del banco de suplentes, soltó una frase premonitoria: "Se me soltó algo".

Bareiro intentó volver, pero no pudo...

ADAM BAREIRO SE LESIONÓ EN BOCA Y MILTON GIMÉNEZ ENTRÓ ANTE HURACÁN 🇵🇾❌#LPFxTNTSports



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La derrota ante Huracán volvió a colocar a Ubeda bajo la lupa. Desde el momento en el que Juan Román Riquelme decidió sostenerlo como DT en enero, se sabía que ante el primer paso en falso reaparecerían los cuestionamientos. Su contrato vence en junio y en Boca esperarán el desenlace del semestre antes de tomar una decisión sobre el futuro. El técnico está preocupado y la lesión de Bareiro es un nuevo motivo de incertidumbre.

Claudio Ubeda , tras la eliminación de Boca en los 8vos de final del Apertura, ante Huracán Marcelo Endelli - Getty Images South America

Hace apenas dos semanas, después de las dos victorias en la fase de grupos de la Copa Libertadores, en Boca empezaban a ilusionarse con un mercado ambicioso, hasta con la posibilidad de ir en busca de nombres como el de Paulo Dybala, de la Roma. Pero la realidad actual es mucho más terrenal: el objetivo central pasó a ser asegurarse un lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores. Todo en un contexto espinoso, porque Boca lleva tres años y medio sin títulos locales.