Matías Almeyda estuvo muy cerca de vestir la camiseta del Real Madrid

Matías Almeyda venía de ser campeón de la Copa Libertadores con River y era una de las figuras del equipo. Su despliegue y el nivel mostrado en esa competencia despertó el interés de los clubes más importantes del mundo. Por eso, no era extraño que su destino estuviera en el exterior.

Corría el año 1996 y Alfredo Davicce era el presidente del Millonario. El dirigente era quien manejaba las negociaciones con los clubes del exterior por Almeyda y todos los demás miembros del plantel. Él le planteó al Pelado la disyuntiva que el propio futbolista tenía que resolver: jugar en el Real Madrid o en el Sevilla.

En diálogo con Superfútbol , el Pelado sacó la anécdota del arcón de los recuerdos: "En ese momento, cuando me están contratando, todos los días subía el precio . Habían aparecido al Real Madrid y otros equipos también. Y yo había dado la palabra al Sevilla", comenzó contando el actual entrenador del San José Earthquakes. "En un momento, Davicce me llama y me dice: ' Tenés que definir vos: Real Madrid nos paga lo mismo que Sevilla .' Y le dije: yo voy al Sevilla, ya di mi palabra", siguió el exfutbolista de River, Parma e Inter, entre otros. "Y me dice, ¿Usted está seguro de lo que está haciendo? Le digo que sí".

Ante la consulta de los periodistas de TyC Sports de si se arrepentía de su decisión, Almeyda contestó: "No. Fui un visionario bárbaro porque Real Madrid fue campeón y Sevilla descendió. Pero de ahí me compró la Lazio . La vida tiene vueltas y por algo es". Efectivamente, el volante nacido en Azul sería una de las figuras de dicho equipo romano, donde conquistaría cinco títulos : Copa Italia '98, Supercopa de Italia '98, Recopa de Europa de la UEFA '99, Supercopa de Europa '99, y la Serie A 99-00. Luego, sería transferido al Parma en 23 millones de dólares.

Una anécdota con Marcelo Bielsa

"Bielsa nos enseñó una metodología de trabajo totalmente distinta al resto. Nos gustaba escucharlo cuando hablaba con la prensa. El trato que tenía con cada uno de los periodistas... Los trataba a todos por igual". Acto seguido, explicó que así como con los reporteros, se comportaba con sus jugadores. "Es uno de los pocos que lo quieren hasta los que no jugábamos muy seguido con él".

Pero hay una anécdota personal por la que le guarda un especial recuerdo a entrenador rosarino. "Una de mis tías que estaba viviendo un tiempo difícil -recordó Almeyda-. Le habían diagnosticado días de vida. Había venido de Europa para un partido y fui a hablar con él. Le dije: 'No me puedo concentrar, quiero estar en Azul con mi familia'. Y Bielsa me respondió: Váyase ya. La vida es más importante que el fútbol ".

Finalmente, reveló que recibió un recado de su parte cuando ascendió con River en el 2012. "Me mandó un libro para que siguiera haciendo ejercicios, y con una dedicatoria muy linda. Humanamente, le tengo un gran recuerdo ", concluyó.