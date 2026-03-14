Hackearon la cuenta de Estudiantes para promocionar una criptomoneda

La cuenta oficial de X de Estudiantes de La Plata fue hackeada este sábado para promocionar una criptomoneda. Desde el club advirtieron a sus hinchas sobre el problema en sus otras redes sociales.

A las 17 la cuenta del club realizó un extraño posteo en la red social. “¡Hemos lanzado nuestra criptomoneda en PumpFun!“, escribieron. La publicación incluía un link a un sitio web llamado Pumpfun. Se trata de una plataforma basada en Solana que permite crear y comercializar memecoins, es decir, criptomonedas inspiradas en memes populares de internet y fenómenos virales.

El ciberataque en la cuenta oficial de X de Estudiantes de La Plata Captura

Tienen alto nivel de volatilidad debido a las fuertes fluctuaciones generadas por el hype de las redes sociales, lo que hace que estos activos tengan mucha incertidumbre y que no cuenten con un desarrollo claro. En este caso, la moneda se llamaba “Estudiantes Coin” y marcaba una cotización inicial cercana a los 3.9 mil dólares de capitalización de mercado en el sitio de Solana.

Ante ello, el mensaje llamó la atención de los usuarios, que debatieron sobre el reciente tuit en redes sociales. “No la llegó a comprar nadie”, bromeó uno. “Tenemos otro León metido en una estafa cripto”, escribió otro.

La criptomoneda que difundieron se llamaba "Estudiantes Coin" Captura

Mientras tanto, desde el club realizaban esfuerzos para recuperar la cuenta y, en principio, pudieron publicar un tuit advirtiendo a los usuarios. Sin embargo, quienes hackearon la cuenta lo borraron, forzando al Pincha a publicar dicho mensaje en sus otras redes sociales, como Instagram.

“Informamos que la cuenta de X @EdelpOficial ha sido vulnerada. Solicitamos a nuestros seguidores no hacer click en ningún enlace ni interactuar con las publicaciones recientes de esa cuenta. El club ya se encuentra trabajando para recuperar el acceso a la brevedad. Una vez recuperada la cuenta, se informará a través de los canales oficiales del club”, expresaron.

El hackeo ocurrió un día después de que el Pincha perdiera 1-0 frente a Lanús la 10° fecha del torneo Apertura. El campeón de la Recopa 2026 y la Sudamericana 2025 necesitaba recomponer su imagen luego de la derrota ante Boca por 3-0, mientras que el Pincha, que dio la vuelta olímpica a fines de 2025 tras ganarle la final del Clausura a Racing, también buscó ganar los tres puntos, pero se quedó sin nada.

El club advirtió a los usuarios a través de Instagram Captura

Minutos después de las 20, desde la institución compartieron un último mensajeen el que notificaron sobre la recuperación de la cuenta: “El Club Estudiantes de La Plata informa que, en la tarde de hoy, esta cuenta fue víctima de una vulneración informática, que ocasionó la pérdida momentánea de acceso y control sobre la misma. La cuenta ya fue recuperada y se encuentra nuevamente bajo dominio del club”.

Los hackeos con el objetivo de promocionar criptomonedas se volvieron cada vez más frecuentes en el último tiempo. En septiembre de 2025, una página web oficial del Gobierno relacionada con el Hospital Nacional Sommer sufrió un ciberataque donde se promocionó a través del sitio una supuesta criptomoneda llamada “Sommer Token”.

En junio del año pasado, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, había afirmado a través de X que el país había adoptado una criptomoneda como moneda de curso legal. Más tarde, el gobierno paraguayo indicó que la cuenta del mandatario había sido hackeada y eliminó la publicación.