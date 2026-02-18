Matías Almeyda recibió siete fechas de suspensión tras haber sido expulsado en el partido entre Sevilla y Alavés

En medio de la compleja situación que atraviesa Sevilla en la liga española, donde se ubica a dos puntos de la zona de descenso, su entrenador, Matías Almeyda, sufrió una durísima sanción tras haber sido expulsado en el encuentro contra Deportivo Alavés durante el sábado pasado. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol determinó que deberá cumplir siete partidos de suspensión luego de su fuerte cruce con el árbitro Iosu Galech Apezteguía.

Los dos primeros encuentros de suspensión para el técnico argentino son por sus protestas. De acuerdo con el artículo 127 del reglamento español, se establece este mínimo castigo y un máximo de hasta un mes.

Almeyda atraviesa un duro momento como entrenador de Sevilla ya que su equipo se encuentra peleando por no descender Europa Press Sports - Europa Press

El siguiente encuentro, el tercero de los siete partidos, se debe a la negativa de Almeyda a abandonar el campo de juego tras la orden impuesta por el árbitro. “Una vez expulsado, se negó a abandonar el área técnica, siendo advertido en reiteradas ocasiones por parte del asistente Nº 1 y del cuarto árbitro. Esta situación provocó la paralización del encuentro para indicarle nuevamente que debía abandonar el banquillo”, detalló el Comité de Disciplina.

De esta forma, el técnico argentino no cumplió con lo establecido en el artículo 121 donde se deja en claro que los expulsados “deberán dirigirse a los vestuarios sin posibilidad de presenciar el partido desde la grada o desde cualquier lugar de las instalaciones”.

Además, Almeyda fue suspendido por tres encuentros por menospreciar al árbitro y al cuarto cuando debía retirarse del campo. “El entrenador se adentró en el terreno de juego y se colocó cara a cara a escasos centímetros de mí, en actitud desafiante e intimidatoria. Tras indicarle de manera reiterada que abandonara el terreno de juego siguió en la misma actitud, encarándose conmigo durante más de un minuto”, expuso Galech Apezteguía en su informe arbitral.

ENLOQUECIÓ EL PELADO: Matías Almeyda, DT de Sevilla, fue EXPULSADO en el empate 1-1 de su equipo vs. Alavés por #LaLiga y el ex River se enfrentó a la terna arbitral.... ¡NADIE LO PODÍA FRENAR! pic.twitter.com/E1G3W89EXT — SportsCenter (@SC_ESPN) February 14, 2026

Por tanto, los tres encuentros de suspensión se deben a que el técnico no cumplió con el artículo 124: “Dirigirse al árbitro en términos o con actitudes de menosprecio o de desconsideración siempre que no constituya falta más grave, será sancionado con dos o tres partidos o hasta un mes”.

Finalmente, la última sanción que sufrió Almeyda se debió a que pateó una botella de agua después de que el árbitro lo expulsara. Esta acción no cumplió con el artículo 129 y establece una sanción entre uno y cuatro encuentros. “Una vez abandonó dicha posición pateó una botella de agua que se encontraba en el suelo de forma agresiva”, remarcó el árbitro.

Cuando restan 14 jornadas para el final del certamen, el exentrenador de River Plate se perdería la mitad de los partidos por jugar y no podría presenciar los encuentros que disputará Sevilla ante Getafe, Betis, Rayo Vallecano, Barcelona, Valencia, Real Oviedo y Atlético de Madrid. Su regreso sería el 22 de abril ante el Levante, en condición de visitante, por la 32a. fecha.

Almeyda fue defendido públicamente por sus jugadores luego de que se conociera la sanción del Comité de Disciplina JAVIER SORIANO - AFP

Una vez conocida la sanción, Sevilla publicó un comunicado para manifestar su descontento con el Comité de Disciplina y brindarle su respaldo a Almeyda. “El club quiere trasladar su total apoyo a nuestro entrenador ante un castigo que considera excesivo, que comparte el arrepentimiento y las disculpas expresadas por el mismo entrenador tras el encuentro por su propia reacción”.

En ese marco, el club español explicó que su departamento jurídico “agotará todas las vías disponibles” para que revean el castigo impuesto al técnico argentino, al que consideran una “sanción excesiva”. “El Sevilla FC respeta las instancias jurídicas deportivas y sus decisiones, pero que hará uso de todas sus herramientas para defender sus legítimos derechos y los de su entrenador”.

Cabe señalar que Almeyda reconoció su error tras el partido y pidió perdón en conferencia de prensa: “No me gustan las injusticias, es muy fácil expulsarme cuando no hablo. Veo en todos los partidos un millón de reclamos y nosotros no podemos hablar. No hablé, no insulté, perdí la cabeza porque le preguntaba por qué me expulsó, y nunca me dijo por qué”.

“No estoy de acuerdo con mi manera post expulsión, vergonzoso, pero era una persona bloqueada. Antes, yo estaba bien, y al estar bien no hice nada. Es muy fácil escribir la expulsión de Almeyda, pero no se sabe por qué”, cerró el DT.

Los antecedentes

La situación que vivió Almeyda en el encuentro entre Sevilla y Alavés no fue la única donde el técnico argentino expone su bronca contra un árbitro y termina siendo expulsado o advertido por una conducta indebida.

En diciembre de 2025, fue expulsado por doble amarilla en el entretiempo del encuentro que enfrentó a su equipo contra Real Madrid, después de un fuerte cruce con el árbitro Alejandro Muñiz Ruiz, quien lo echó por protestar una falta de Rodrygo que, según Almeyda, debió significar la segunda amonestación para el delantero brasileño.

El acta arbitral había determinado que Almeyda recibió la primera tarjeta amarilla a los 34 minutos “por realizar observaciones de forma insistente a una de mis decisiones”. La segunda amonestación, que derivó en su expulsión, se produjo en los vestuarios durante el descanso “por realizar observaciones de forma insistente en el túnel de vestuarios, habiendo sido advertido previamente en reiteradas ocasiones”.

“Alguna vez habrá que preguntarles a los árbitros. Reclamé una falta y cuando me amonestaron pregunté por qué, para que luego me dijeran que estaba expulsado. Es triste tanta soberbia”, disparó en la conferencia.

🗣️ "Entre el que calla y el que habla, me quedo con el que habla; el que calla es un traidor".



🫢 Matías Almeyda, muy enfadado con el árbitro del Real Madrid-Sevilla. pic.twitter.com/cvScKeGCys — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 20, 2025

En ese sentido, dejó en claro que no había cometido ninguna contravención que lo obligara a cumplir una suspensión: “Cada partido que jugamos y yo dirijo, los entrenadores reclamamos. Pero el reclamo cuando es con respeto es válido para mí. Este señor dijo que estaba cansado de que yo hablara de respeto. Me gustaría que escuchen los audios, porque si no es fácil echar gente. Hay testigos, siempre hay que tenerlos en la vida, aprendí eso. No voy a hacer ningún descargo, esto queda en la conciencia. Duermo tranquilo”.

Asimismo, unos días antes, Almeyda quedó en el centro de la tormenta tras recibir una amonestación en un encuentro ante Valencia y mantuvo una fuerte discusión con la terna arbitral. A su vez, la prensa española lo acusó de haberle faltado el respeto a la jueza de línea Guadalupe Porras y discriminarla por ser mujer.

UN CRUCE PICANTE: la discusión que tuvo Matías Almeyda con el árbitro Guillermo Cuadra Fernández y la asistente Guadalupe Porras, al pedir explicación por una amarilla. pic.twitter.com/SxhufuYvgX — SportsCenter (@SC_ESPN) December 8, 2025

Frente a ello, el técnico argentino remarcó en conferencia de prensa que negó haberle faltado el respeto a la jueza asistente y profundizó en su postura: “Solo le pregunté a la asistente por qué amonestaban a Peque y no me supo responder. Me dijo que le estaba faltando al respeto. Tengo tres hijas mujeres, una mujer, madre, no les falto al respeto a las mujeres. Me gusta que me contesten bien. Y por eso fui amonestado”.

“Somos iguales. Si estamos en fútbol somos iguales, ¿no? En la vida somos iguales”, afirmó el entrenador que cuenta con varios antecedentes de peleas con los árbitros en su corto ciclo al frente de Sevilla.