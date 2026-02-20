Matías Almeyda habló sobre la dura sanción que recibió tras su expulsión en Sevilla-Alavés: “Lograron lo que querían”

Luego de recibir una sanción de siete encuentros por una discusión acalorada con el árbitro Iosu Galech Apezteguía, Matías Almeyda habló en conferencia de prensa sobre su futuro en el banco de suplentes de Sevilla y consideró que las autoridades de la Federación Española de Fútbol “lograron lo que querían” con su suspensión hasta finales de abril.

“Acato los partidos de sanción, pero lo considero injusto. Lograron lo que querían, sacarme del foco. Hubiese actuado de la misma manera jugando en la plaza, con las manos atrás, respetando. Esto no le hace bien al fútbol”, remarcó el entrenador argentino.

😡ALMEYDA, MUY ENFADADO por su SANCIÓN de 7 PARTIDOS:



👉"Es UNA INJUSTICIA TOTAL!"



❌"No hice nada para ser expulsado... después de la roja, me equivoqué". / @GonzaloTortosa.



🔴https://t.co/dIyVBQMUbB pic.twitter.com/LVffBMm6I8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 20, 2026

Almeyda se perderá la mitad de los partidos por jugar en la temporada y no podría presenciar los encuentros que disputará Sevilla ante Getafe, Betis, Rayo Vallecano, Barcelona, Valencia, Real Oviedo y Atlético de Madrid. Su regreso sería el 22 de abril ante el Levante, en condición de visitante, por la 32a. fecha.

“Me querían poner 18.000 partidos y me dejaron fuera la mitad del torneo. Estaré con más ganas porque le agarro más cariño aún a este club. Ya no hablaré nunca más con ningún árbitro, ni para bien ni para mal. No es la manera, pero parece que yo no puedo”, argumentó.

Cabe señalar que el entrenador argentino fue suspendido por siete fechas después de tener un duro cruce con el árbitro español en el encuentro que Sevilla enfrentó al Deportivo Alavés. El Comité de Disciplina español lo sancionó dos partidos por protestas al árbitro, uno por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado, tres por actitudes de menosprecio o desconsideración reiteradas hacia los árbitros y uno por conducta contraria al buen orden (patear una botella de agua).

ENLOQUECIÓ EL PELADO: Matías Almeyda, DT de Sevilla, fue EXPULSADO en el empate 1-1 de su equipo vs. Alavés por #LaLiga y el ex River se enfrentó a la terna arbitral.... ¡NADIE LO PODÍA FRENAR! pic.twitter.com/E1G3W89EXT — SportsCenter (@SC_ESPN) February 14, 2026

“El árbitro a veces lo hace muy bien y no voy a ponerme en contra de ellos. Acepto que se equivoquen y lo que menos tenemos que pensar es en todo lo que ha sucedido. Hay que darles tranquilidad para que hagan su trabajo. En todos los partidos he visto protestas desmedidas, no solo nosotros, y queremos que esta liga se siga manteniendo como una de las mejores del mundo”, continuó el entrenador.

Almeyda dejó en claro que no renunciará a su cargo y se mostró agradecido con el respaldo de los futbolistas de Sevilla: “Siento un compromiso muy grande, siento cariño. He recibido muchas palabras muy lindas de muchos de los jugadores, que me han llegado a emocionar. Todos sabemos lo que nos estamos jugando. Este grupo merece terminar bien, está dejando el alma y esperemos que nos alcance por el bien de nuestra institución, de nuestro público y del fútbol español”.

Almeyda llegó esta temporada a Sevilla y no pudo imprimirle su sello al equipo que pelea por no descender Julio Munoz - EFE

Consultado sobre cómo dará indicaciones a los jugadores, en los próximos siete partidos, el entrenador argentino señaló que confía plenamente en su asistente técnico, Javi Martínez, para conducir los destinos del equipo. “Tengo una señal que me llega con un montón de televisores y evitaría ir a una tribuna para dar desde algún lado tranquilidad. Confío en Javi, en la gente que está ahí y en los jugadores plenamente. Después, tendré mis minutos para hablar en el entretiempo”.

“Nosotros desde algún lugar le daremos esa información, sobre todo en lo que respecta a los cambios. Estaremos en plena comunicación”, aseguró Almeyda. A su vez, prometió en conferencia que jamás volverá a hablar con los árbitros durante los partidos: “Confiamos en que el arbitraje sea imparcial de aquí en adelante”.