El entrenador sueco Sven-Goran Eriksson reveló que padece cáncer y que podría quedarle menos de un año de vida. En una entrevista ofrecida a una radio de su país contó que descubrió que tenía esa condición luego de sufrir un colapso repentino. “Todo el mundo entiende que tengo una enfermedad que no es buena, y todo el mundo adivina que es cáncer y lo es”, afirmó el DT en una entrevista a la radio sueca P1. Y detalló que sufre un cáncer de páncreas inoperable.

“En el mejor de los casos me queda quizás un año, en el peor quizá un poco menos”, añadió. Aunque el entrenador, de 75 años, dijo que intentaba pensar en positivo. “Podría pensar en ello todo el tiempo, sentarme en casa, estar de mal humor, pensar que tengo mala suerte y todo eso”, declaró. “Creo que eso es fácil. Pero no. Miré las cosas de forma positiva y no me regodeé en la adversidad. Porque esto es, por supuesto, el mayor contratiempo”, amplió.

En relación a la manera en cómo se enteró, el diario sueco Aftonbladet detalló que hace un año sufrió un mareo en su casa y se desplomó. Al realizarse estudios médicos constataron que había sufrido un derrame cerebral y que además tenía cáncer de páncreas. “Se puede ralentizar la evolución de la enfermedad, pero no se puede operar”, informó ese medio.

Tanto la cuenta oficial del seleccionado inglés como la de la Copa Mundial de la FIFA le enviaron a través de esa red social mensajes de cariño.

Eriksson fue el primer seleccionador extranjero de Inglaterra, entre 2001 y 2006, tras darse a conocer ganando títulos de liga con clubes como Lazio en Italia, Benfica en Portugal e IFK Göteborg en su Suecia natal. En total, su trayectoria del otro lado de la línea de cal lleva cuatro décadas, en las cuales sus equipos se destacaron en distintas ligas europeas e internacionales. En Suecia, con el IFK, ganó la liga local y conquistó la Copa de la UEFA en la temporada 1981-1982, un hito que le permitió posicionar su nombre en el plano internacional.

Su camino, y sus éxitos, continuaron en Portugal, donde al frente de Benfica lograría tres títulos de liga. Pero fue en Italia donde se consolidó como uno de los mejores entrenadores de su época, conduciendo a Roma, Fiorentina y Sampdoria, antes de hacer historia en Lazio, donde ganó la Copa Italia y la Supercopa de Italia en 1998 y 2000, la Recopa de Europa (1999) y el ansiado Scudetto en 2000, el segundo en la historia de ese club.

Giuseppe Favalli (5), Sinisa Mihajlovic (11) y Dejan Stankovic (20) celebran un gol de Lazio en 1998; Eriksson, detrás, da una indicación MASSIMO SAMBUCETTI - AP

Al frente de la selección inglesa dirigió a la que se consideraba la “Generación de oro”, con futbolistas como David Beckham, Steven Gerrard y Wayne Rooney, en las Copas del Mundo de 2002 y 2006, donde llegaron a los cuartos de final antes de caer frente a Brasil y Portugal, respectivamente.

En el otro gran torneo disputado bajo las órdenes de Eriksson, la Euro de 2004, Inglaterra quedó fuera en cuartos, también ante Portugal y en la tanda de penales, como ocurriría dos años más tarde en el Mundial de Alemania.

Eriksson junto a Wayne Rooney durante un entrenamiento del seleccionado de Inglaterra en 2002 MATT DUNHAM - AP

Una curiosidad de aquella época: como hacía demasiados cambios en los partidos amistosos, la FIFA creó una regla especial para restringir el número de sustituciones. Llegó a hacer ¡11! cambios en cuatro encuentros: en 2001 contra Holanda, en 2002 contra Italia, en 2003 contra Australia y en 2004 contra Islandia.

Su último trabajo como entrenador fue con la selección de Filipinas, entre 2018 y 2019, y recientemente fue director deportivo del Karlstad, un club de la tercera división sueca. Luego de conocer su diagnóstico, en febrero pasado anunció que reduciría sus apariciones públicas por problemas de salud.

