Heart of Midlothian, con las manos vacías: perdió con Celtic, que gritó campeón, y continúa la hegemonía de los grandes en Escocia

Los simpatizantes de Heart of Midlothian sienten que se ahogaron en la orilla. Tanto nadaron para llegar a puerto como campeones y el resultado final es frustración y amargura. Finalmente, en Escocia se impuso el status quo que domina desde hace décadas. Celtic, ante su gente, se consagró campeón y evitó el batacazo. Los Hearts, que llegaban a la última fecha un punto arriba de sus rivales, no pudieron sostener la presión: cayeron por 3 a 1. De esta manera, The Bhoys -como se conoce a los de Glasgow- lograron el quinto título consecutivo en la Premiership y llegaron a 56 conquistas, una más que su clásico de siempre, Rangers.

Finalmente, se confirmó el vaticinio de Tony Bloom, el multimillonario inglés que posee el 29% de las acciones de Heart of Midlothian: “Veo muy buenas posibilidades de ser segundos esta temporada”. El conjunto granate tiene apenas cuatro estrellas en toda su historia, la última conseguida en 1966.

Una escena caliente del final del encuentro: el uruguayo Marcelo Saracchi, frente a frente con el capitán de los Hearts, Shankland; el ex River y Boca fue campeón con Celtic Andrew Milligan - PA

El desenlace de este torneo venía envuelto en una gran controversia. Celtic había logrado acercarse a un punto gracias a un penal inventado que le dieron en el minuto 96 del encuentro que igualaban 2-2 en terreno de Motherwell. Finalmente, fue triunfo 3-2 para Celtic, y un sinfín de protestas y cuestionamientos del mundillo futbolero escocés.

Este sábado, entonces, Celtic debía ganar para frustrarles el sueño a los Hearts. Y lo hizo casi en el final. La visita se había puesto adelante con un gol de Shankland a los 43 minutos, mientras que Celtic lo igualó en tiempo agregado de la primera parte por intermedio de un penal ejecutado por Engels.

En la segunda parte, parecía que la suerte estaba de parte de los de Edimburgo, pero apareció en escena Maeda para poner el 2 a 1 para Celtic -que contó con el uruguayo Marcelo Saracchi, ex River y Boca-, cuando quedaban cuatro minutos de tiempo reglamentario. Murray, en el minuto 98, amplió la cuenta en un contraataque con el arco libre. De acuerdo con el reporte del diario inglés The Guardian, se desataron escenas “vergonzosas” en el campo de juego: “Los aficionados del Celtic invadieron el campo, incluso para burlarse de los desanimados jugadores del Hearts. Aún quedaba tiempo de descuento por jugar, pero el árbitro dio por concluido el partido. Fue una forma vergonzosa de concluir una temporada tan extraordinaria”.

Los hinchas de Celtic invaden el campo de juego para celebrar el título Andrew Milligan - PA

De esta manera, continúa la supremacía de los dos gigantes de Glasgow, Celtic y Rangers (binomio que los británicos denominan Old Firm), han ganado la Liga en los últimos 41 años y entre ambos acumulan 111 títulos de campeón, en 130 torneos disputados hasta la fecha. Ahora, Celtic lo sobrepasó por uno: 56 a 55.