La China Suárez quebró en llanto en medio de los festejos del Galatasaray: “Nunca ni un amor igual”

Mauro Icardi disfruta de un glorioso presente profesional en Estambul. A los 33 años, volvió a salir campeón de la Superliga de Turquía con la camiseta del Galatasaray y el festejo fue a lo grande. El viernes 15 de mayo, el club organizó una megacelebración en el estadio Ali Sami Yen para que los futbolistas pudieran compartir una velada especial con sus familias y la afición. Cada uno de ellos tuvo su momento de brillar y recibir aplausos de manera individual. El argentino ingresó al lugar aferrado a la mano de su novia María Eugenia “China” Suárez y lo que no pasó inadvertido fue que la emoción invadió por completo a la actriz, al punto tal que terminó entre lágrimas.

Tanto las redes sociales oficiales del club turco como algunas cuentas de fans publicaron imágenes del impresionante evento que organizó el Galatasaray para celebrar el campeonato. Aunque su continuidad en el equipo aún no está garantizada, lo cierto es que, una vez más, Icardi fue recibido como un verdadero ídolo.

La China Suárez se quebró en los festejos del Galatasaray

En uno de los videos se lo pudo ver segundos antes de que tuviera que atravesar el túnel que conectaba el vestuario con la cancha, mientras algunas personas cercanas al equipo lo aplaudían. Se mostró sonriente y luciendo orgulloso la camiseta número nueve. Pero no estaba solo. Aferrada a su mano estaba la China Suárez. Vestida con un look total denim de camiseta y pantalón, botas negras y cinturón, la actriz acompañó a su pareja en este especial momento.

Las emociones fueron tan fuertes que las cámaras captaron cómo se le caían las lágrimas. Rápidamente las secó, pero su expresión de serenidad y alegría dio cuenta del fuerte impacto que tuvo para ella acompañar a su novio en un día tan importante. Él no dudó en rodearla con el brazo y luego caminaron juntos hasta la cancha, donde el delantero fue recibido entre humo, gritos, aplausos y show de luces.

La China Suárez se emocionó durante los festejos del Galatasaray (Foto: Captura de video)

La pareja caminó de la mano y, al ver a Icardi saludar a sus fanáticos, Suárez no pudo evitar derramar un par de lágrimas más. No tardó en llevar la mano a la mejilla para secarlas, pero sin perder la sonrisa. Luego, el capitán se reunió con sus compañeros que ya estaban en el campo de juego para levantar la copa de campeones.

La China Suárez celebró el reconocimiento que le dieron a Icardi (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Por otro lado, además de compartir imágenes del festejo en sus historias de Instagram, la ex Casi Ángeles publicó una foto de Icardi justo en el momento en el que le acercaban una rosa roja en medio de los festejos y escribió: “Nunca ni un amor igual”, junto al emoji de una carita emocionada y corazones rojo y amarillo.

El posteo de Mauro Icardi que la China Suárez replicó en Instagram (Fuente: Instagram/@mauroicardi)

Así como la actriz expresó su emoción al ver el reconocimiento y cariño que recibió su pareja en Turquía, él mismo decidió expresarle, a su manera, su agradecimiento por su apoyo incondicional. El lunes, un día después de salir campeón de la liga turca con el Galatasaray, subió a Instagram una imagen de Eugenia en el jardín de su casa de Estambul vestida con un traje de baño negro de dos piezas y un pie apoyado en una pelota de fútbol. “Salí campeón en la cancha, pero el mayor campeonato lo gané en la vida”, escribió el delantero y Suárez lo replicó en su perfil.