El DT de Inglaterra elogió a Messi antes del partido frente a Argentina, pero advirtió: “Todos los equipos son vencibles”

El director técnico de la selección de Inglaterra, Thomas Tuchel, brindó este martes una conferencia de prensa a menos de 24 horas de la semifinal en la que su equipo enfrentará a la selección argentina por el Mundial 2026. Allí habló de una albiceleste “experimentada y competitiva”, pero advirtió: “Todos los equipos del mundo son vencibles”.

Negó que la historia entre ambos países tenga algún tipo de influencia. “Respetamos a nuestro rival, pero no recurrimos a hechos históricos ni le damos más trascendencia de la que tiene”, señaló, y sumó: “Ni mi equipo ni yo hablamos de los acontecimientos históricos. La tensión ya es bastante grande”.

La selección argentina se enfrentará al equipo europeo el próximo miércoles a las 16. La albiceleste llega al duelo tras un arduo partido contra Suiza por cuartos de final, que terminó con una victoria 3-1. En tanto, los ingleses arribaron a las semifinales tras su triunfo 2-1 frente a Noruega. Al ganador del partido lo espera España, que este martes venció 2-0 a Francia.

La selección de Inglaterra durante el partido contra Noruega por cuartos de final Julio Cortez - AP

Tuchel aseguró que todos los jugadores están “aptos para empezar” salvo Jarell Quansah, suspendido por dos partidos tras recibir una tarjeta roja en el encuentro frente a México, y Jordan Henderson, que se fracturó el brazo en los últimos festejos.

Allí remarcó que el mediocampista Declan Rice está listo para volver a jugar y “lo más recuperado posible”. “Estamos en semifinales y llegamos con mucha hambre. Queremos conseguir la próxima victoria”, expresó.

También se mostró crítico sobre el rendimiento del seleccionado durante el último partido frente a Noruega: “Cometimos demasiados errores técnicos que nos impidieron encontrar nuestro ritmo. Tomamos decisiones precipitadas, nos faltó paciencia y disciplina, y eso nos costó la fluidez del juego”.

“Un partido como el de mañana sacará lo mejor de nosotros y de nuestros jugadores”, sostuvo. Y destacó los logros de su seleccionado en el último tiempo: “Hemos llegado a cuartos de final y semifinales en torneos consecutivos, y a la final de la Eurocopa en torneos consecutivos. Queremos exprimir hasta el último respiro y dar el siguiente paso”.

Su análisis de Messi y la selección argentina

Tuchel brindó grandes elogios para el astro del fútbol: “Es increíble cómo lidera a ese equipo. No hay palabras. ¿Quién soy yo para hablar de eso? Se acaban los calificativos ante semejante logro. Es el líder y la pieza clave de cualquier equipo en el que juega. Se nota la cohesión y que [los jugadores] cuentan con experiencia en torneos de este tipo".

También halagó al DT argentino Lionel Scaloni. “Tienen un buen entrenador y llevan mucho tiempo jugando juntos. Les gusta jugar en el medio campo con pases cortos, buscando siempre los espacios. Cuando Messi tiene el balón, empieza el movimiento”, señaló.

El alemán detalló la importancia de la ejecución técnica de la selección argentina a la hora de asistir a Messi y remarcó la necesidad de que su conjunto esté “atento en mucho aspectos”. “Tienen la mentalidad y la unión. Son muy competitivos y tienen jugadores experimentados en todas las posiciones”, analizó.

“Estaba pensando en esto, ¡si hacemos una marca de hombre de la vieja escuela! No estoy seguro de si llevaremos a cabo la idea, pero se me pasó por la cabeza. Todo el mundo sabe los lugares donde quiere aparecer”, señaló. Sostuvo que “la pelota le cae a Messi y él encuentra el hueco”. “Hemos detectado algunos patrones en sus juegos, pero si se cierra ese patrón, encontrarán uno nuevo. Es muy singular jugar contra los campeones vigentes y contra Lionel Messi”, expresó.

Sin embargo, sostuvo que es posible que su seleccionado triunfe por sobre Argentina. “Nos preparemos para la mejor versión de Argentina. Cualquier equipo del mundo es vencible”.

El triunfo de España ante Francia

Tuchel comentó que vio la primera mitad del partido de la Roja frente a Francia y destacó el juego del conjunto de Luis de la Fuente. “Cuanto más grande es el escenario, mayor es la tensión, más tranquilos juegan y con más confianza en sí mismos. Es muy impresionante, enhorabuena por el logro”.

Y sumó: “Parece que no pueden perder ningún partido de eliminación directa. Lo que él [Luis de la Fuente] hace con este grupo es extraordinario”.

La Roja tuvo un partido casi perfecto, en el que fue mejor que Francia desde principio a fin. Superó al subcampeón en Qatar 2022 desde lo físico, lo mental y, sobre todo, lo futbolístico. “Tienen un estilo de juego muy definido. Hoy vi una parte y me impresionó mucho. Mis felicitaciones a ellos y a su cuerpo técnico; un logro brillante y ojalá podamos seguir sus pasos”, detalló.

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