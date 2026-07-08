Jordan Henderson se pierde el resto del Mundial con Inglaterra y habló tras su insólito accidente

Fue la lesión más insólita del Mundial 2026, sobre todo porque se dio durante un momento de euforia y festejos por la clasificación a la siguiente instancia. Ahora, la dura realidad ya ubica a Jordan Henderson fuera de la máxima cita, después de someterse a una cirugía por una fractura en su muñeca y daños en el hueso de su antebrazo (radio). Este miércoles, las imágenes lo dicen todo: el futbolista de la selección de Inglaterra aparece en un posteo de Instagram desde la cama de una clínica, con el pulgar en alto y un yeso en el brazo izquierdo. A su lado, los cirujanos. Más allá de su semblante sonriente, por estos días carga con el dolor de haber quedado marginado de la Copa del Mundo por un mal movimiento que duró un pestañeo.

“¡Cirugía terminada! Ahora, a prepararse para la gran cita del sábado [Inglaterra vs. Noruega]. Gracias a todo el personal que me atendió en el Kansas City Orthopaedic Institute. Especialmente a los tres cirujanos que realizaron la operación", escribió el mediocampista defensivo, que tuvo que ser retirado en camilla del campo de juego tras el partido ante México por los octavos de final del Mundial 2026 luego de sufrir un fuerte golpe durante los festejos por la victoria.

A través de emojis de corazones, el posteo de Henderson recibió las reacciones positivas de varios de sus compañeros del plantel, como Jude Bellingham, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Dean Henderson, Elliott Anderson y desde la cuenta oficial de la selección de Inglaterra.

El volante de Brentford, que no sumó minutos en el encuentro del último domingo, saltó una valla publicitaria, perdió el equilibrio y cayó al piso. En medio de los festejos por la clasificación y tras la eliminación a México (3 a 2), el exjugador de Liverpool se acercó a las tribunas para saludar al público presente en el Estadio Azteca, pero, al tratar de regresar, se tropezó con la cartelera y cayó con todo su peso sobre la muñeca izquierda. Tal como mostraron las imágenes del momento, quedó tendido en el suelo, por lo que sus compañeros tuvieron que solicitar asistencia, y, finalmente, fue trasladado en camilla por el personal médico.

Tras la publicación en Instagram sobre su cirugía, Henderson regresó a la concentración de Inglaterra en Kansas City en lugar de volver a casa. Aunque el torneo se terminó para el centrocampista, él desea seguir ayudando fuera del campo, aportando su liderazgo y experiencia. El futbolista se había quedado en Ciudad de México después de lesionarse el brazo en aquella caída fortuita. Ahora, solo le queda mirarlo de afuera.

El fatídico momento en que Jordan Henderson se lesiona

Antes de haber sido operado, la situación de Henderson no asomaba nada bien en pos de seguir disponible en el plantel. De hecho, el entrenador Thomas Tuchel había descripto el estado del volante con una valoración contundente ante los medios: “No está bien. Jordan se cayó y se lesionó la muñeca. Tiene muy mala pinta. Es una lesión bastante grave”. La Asociación de Fútbol de Inglaterra, según difundió entonces el medio The Athletic, había informado que el jugador quedaba internado para someterse a estudios complementarios y bajo acompañamiento de personal médico de la selección. Luego, con el parte médico sobre la mesa, el jugador pasó por el quirófano.

El padre del jugador inglés, Brian Henderson, develó a medios ingleses cómo fue la intervención: “Es su antebrazo izquierdo, se lo ha destrozado por completo. Todo ha ido bien. Le pondrán una escayola y luego dependerá de lo que digan los médicos. No se separará de sus compañeros. Estará allí hasta que termine el Mundial para Inglaterra”.

Jordan Henderson se lesionó en medio de los festejos por la clasificación de su selección a los cuartos de final de la Copa del Mundo Eduardo Verdugo - AP

“Al principio pensé que se había caído”, agregó Brian Henderson, y siguió: “Pensé que tal vez se había raspado la muñeca. No tenía ni idea de que fuera tan grave hasta que estaban entrevistando a Harry Kane y pasó una camilla con Jordan arriba. Pude verlo allí con oxígeno y demás. Enseguida le escribí a su agente, que estaba allí, para intentar averiguar qué había pasado. Estuve toda la noche en vela esperando noticias”.

No se esperaba que Henderson desempeñara un papel importante en el terreno de juego con Inglaterra durante este Mundial, ya que su experiencia lo convertía más bien en una figura valiosa dentro del vestuario y no tanto en la cancha. Sin embargo, sí participó con la selección inglesa; entró desde el banco contra Panamá, y así se convirtió en el primer jugador inglés en disputar cuatro Copas del Mundo.

Luego del vibrante triunfo sobre México por 3 a 2, Inglaterra se enfrenta a Noruega en su partido de cuartos de final el sábado, tras haber vencido a Brasil en los octavos.