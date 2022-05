El DT de primera división que criticó a Gallardo por su manera de declarar

La eliminación de River de la Copa de la Liga Profesional a manos de Tigre en el mismísimo estadio Monumental fue una de las noticias de la semana en el fútbol argentino. Con el recuerdo del partido todavía vivo, Sergio Rondina, entrenador de Central Córdoba de Santiago del Estero, criticó a Marcelo Gallardo por las explicaciones que dio tras la caída en Núñez: “Es vivo para declarar. A River nunca lo superan. Nunca pierde bien. Lo superan pocas veces y no lo dice, no lo reconoce”, dijo el Huevo en TyC Sports.

“Nunca pierde bien. ¡Es un fenómeno!”, añadió Rondina entre sonrisas. “No lo dice, no lo reconoce”, insistió el ex entrenador de Arsenal, entre otros equipos, guiñando su ojo izquierdo. Era, a todas luces, un juego dialéctico. Luego del partido en el Monumental, Gallardo había esbozado una autocrítica, pero no admitió el mejor trabajo del rival: “Es válido reconocer que lo intentamos y nos toca quedar eliminados de esta Copa. Hay que felicitar a Tigre, no creo que nos haya superado, pero estuvo en partido siempre. No estuvimos en la mejor noche y cometimos errores que pueden significar golpes anímicos importantes”, dijo el Muñeco en la conferencia de prensa posterior al partido. Esa visión del encuentro ante el Matador fue la que motivó la ironía de Rondina.

Marcelo Gallardo, DT de River, y Sergio Rondina, entrenador de Central Córdoba de Santiago del Estero, durante el último enfrentamiento entre ambos, en septiembre del año pasado fotoBaires

“Creo que el primer tiempo de Tigre fue muy bueno, siempre comparando las armas de uno y de otro”, evaluó, sobre el rendimiento del Matador en el Monumental. Y agregó: “Se hizo corto, presionó bien, achicó hacia adelante y tapó la línea de pases. Es muy difícil jugar ante River y plantarse así en esa cancha. Hay mucho mérito en lo que preparó Martínez (Diego, entrenador del Matador) y lo que realizaron los jugadores. Hizo un partido que rozó la perfección”, sostuvo Rondina sobre la tarea de Tigre en la noche de Núñez. Al ser consultado sobre los últimos partidos entre su equipo, Central Córdoba de Santiago del Estero, y River, Rondina recordó la superioridad del conjunto millonario: “¡Me pegó dos piñas y me noqueó!”. En septiembre del año pasado, River venció 3-1 al equipo santiagueño en el estadio Madre de Ciudades.

No es la primera vez que Rondina habla de Gallardo y su manera de declarar. “No es que si te va mal, metés la cabeza en un pozo como un avestruz y si te va bien andás desnudo. Gallardo anda desnudo porque vive ganando. Si yo siento la felicidad que tengo por salir campeón y todavía no me puedo sacar la alegría de adentro, el hombre este, que ganó lo que ganó, debe andar por la vida con un taparrabo. Pero te tenés que mantener siempre...no tenés por qué cambiar”, había dicho Rondina hace dos años, a comienzos de 2020, en una entrevista con Metegol TV.

