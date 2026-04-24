UEFA suspendió a Gianluca Prestianni por seis partidos por “uso de lenguaje homofóbico”

La UEFA suspendió este viernes al jugador argentino del Benfica Gianluca Prestianni por seis partidos por comportamiento “discriminatorio”, aunque tres de esos duelos quedan en suspenso durante un periodo de dos años. Es decir, Prestianni deberá cumplir de forma efectiva tres encuentros de sanción, siempre que no reincida durante ese plazo.

El argentino del Benfica, de 20 años, fue acusado de decirle “mono” a la estrella del Real Madrid Vinicius en el juego de ida de los playoffs a octavos de final de la Champions, el 17 de febrero en Lisboa. El árbitro activó el protocolo antirracista y Vinícius y otros jugadores blancos, como el astro francés Kylian Mbappé, denunciaron la supuesta discriminación. El comunicado, de todos modos, refiere una “conducta homofóbica” de Prestianni, pero no hace alusión a los supuestos comentarios racistas, que fue lo que había denunciado Real Madrid.

Prestianni le habla a Vinicius mientras se tapa la boca con la camiseta PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Además, la UEFA aclara que dentro de esa sanción global se incluye el partido de suspensión provisional que el futbolista ya cumplió en la eliminatoria de play-off de la Champions League 2025/26 entre Real Madrid y Benfica, disputada el 25 de febrero.

Así lo ha anunciado este viernes el Comité de Control, Ética y Disciplina del organismo europeo, que ha hecho pública su decisión tras la investigación abierta al jugador del Benfica. La UEFA solicita a la FIFA que extienda a nivel mundial la suspensión, por lo que podría afectarlo si Lionel Scaloni decide convocarlo para la Copa del Mundo.

La defensa de Prestianni

Unas semanas atrás, el futbolista se había referido por primera vez al tema en una entrevista. Insistió en que no dijo nada de lo que se lo culpa y afirmó que fue acusado tanto por el delantero brasileño como por Kylian Mbappé sin tener pruebas.

“Lo que más me dolió fue que me acusaran de algo que nunca hice. Pero, por suerte, estoy muy tranquilo porque todos los que me conocen saben qué clase de persona soy, y eso me basta”, inició el atacante en una entrevista en Telefe.

En la misma línea, se molestó por la sanción que sufrió, por la que no pudo estar en el desquite en el estadio Santiago Bernabéu. “No jugar la vuelta me dolió mucho. Fue por algo que no dije y me sancionaron sin pruebas. Pero ya pasó. Estoy muy agradecido al equipo, y al cuerpo técnico de Benfica, que me esperó hasta el último minuto para que yo pudiera jugar. Tuve que hablar con mis compañeros, claro, porque hay compañeros del mismo color que Vinícius, y jamás pasó nada con mis compañeros; al contrario... Después querían tratarme de homofóbico. Era generar q... por ciertas cosas que no son. Para nosotros, argentinos, son insultos normales, como «maricón», «c...». Pero por suerte el equipo y el cuerpo técnico todo me apoyaron”, aclaró el futbolista de 20 años.

Prestianni insiste en que él no dijo nada y en que sí oyó que Mbappé le dijo “p... racista” tras su encontronazo con el brasileño. “Sí, sí, lo escuché. Pero para nosotros, argentinos, es un insulto normal. Están tratando a alguien de racista, cosa que jamás fui y jamás seré, nunca. Para nosotros, argentinos, es como un insulto y nada más, para sacar a alguien del partido. Pero jamás quise reaccionar y no voy a reaccionar. Por más que me dijeran cualquier cosa en un insulto no reaccionaría jamás, al contrario. Voy a demostrarles en la cancha, jugando”, enfatizó en la entrevista.

El ex jugador de Vélez reconoció que sufrió más la situación por sus familiares. “Yo soy más fuerte, pero me ponía a pensar mi papá, mi mamá, mis abuelos. Que dijeran todas esas cosas que no soy ni pasaron es feo y duele mucho, pero más para ellos, porque una cosa soy yo, que puedo aguantarlo, por estar acostumbrado por ser jugador a que la gente diga cosas, algo va a pasar siempre, y otra es ellos, que no están acostumbrados. Eso me dolió un poco”, añadió.

Y una vez más, Prestianni subrayó que es inocente. “No me fijé en si iba a pasar algo. Lo que me dolió fue que me trataran de algo que jamás había hecho. Creo que eso fue lo que más me dolió. Pero todas las personas que me conocen saben la clase de persona que soy y eso me basta. Estoy muy tranquilo. Y agradecido al club, que me creyó y me apoyó en todo sentido. Mis compañeros me lo mostraron puertas adentro y eso para mí vale mucho más que subir una historia en las redes”, sintetizó.

Ahora, conocida la sanción, Prestianni deberá perderse los dos primeros partidos de Benfica en las competencias continentales cuando comience la próxima temporada, después del Mundial.

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