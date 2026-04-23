Playoffs del Torneo Apertura 2026, en vivo: así están los cruces de octavos de final

La primera etapa del Torneo Apertura 2026 entró en su recta final y hay cinco equipos clasificados a octavos de final: Independiente Rivadavia, River, Argentinos Juniors, Vélez y Estudiantes de La Plata. A falta de dos fechas para que finalice la etapa regular, quedan 11 cupos vacantes que se irán definiendo con el correr de los partidos. Las plazas se otorgan a los ocho primeros de cada grupo, que luego se cruzarán en llaves de eliminación directa. Los detalles están en canchallena.com.

En la zona A, los dos clubes con el boleto asegurado a la próxima ronda, en la previa de la fecha 16, son el Pincha (27 puntos) y el Fortín (26). Los otros que, hasta el momento, estarían logrando el mismo objetivo son Boca y Talleres (24); Lanús (22), Independiente (21); y Unión y Defensa y Justicia (19). El Tatengue y el Halcón de Florencio Varela tienen la misma cantidad de puntos que San Lorenzo, pero lo superan por diferencia de gol y, en consecuencia, lo estarían dejando afuera en la primera ronda.

Estudiantes de La Plata lidera el Grupo A del Torneo Apertura 2026 y ya se metió en octavos JUAN MABROMATA - AFP

En la B, la Lepra mendocina, de altísimo nivel en lo que va del 2026, tiene 29 unidades y ya se metió en octavos, aún con un calendario más apretado por su participación en la Copa Libertadores donde también lidera el Grupo C con puntaje ideal y ya hizo historia al ganarle a Fluminense en el Maracaná. Los otros clasificados son el Millonario y el Bicho (26). Rosario Central (24), Belgrano (23), Huracán (21); y Barracas Central y Gimnasia de La Plata (20) se estarían quedando con los cinco boletos restantes.

La ubicación en la que termine cada equipo es importante porque a partir de ello se definirá la localía en los cruces de octavos de final en adelante, a excepción de la final, que sería el 24 de mayo. En ese contexto, por ejemplo, los líderes de cada una de las zonas serán anfitriones en octavos, cuartos y semifinales, siempre que avancen en el cuadro.

Así están los octavos de final del Torneo Apertura 2026

(1A) Estudiantes de La Plata vs. Gimnasia de La Plata (8B).

vs. Gimnasia de La Plata (8B). (4B) Rosario Central vs. Lanús (5A).

(2B) River vs. Unión (7A).

vs. Unión (7A). (3A) Boca vs. Huracán (6B).

(1B) Independiente Rivadavia vs. Defensa y Justicia (8A).

vs. Defensa y Justicia (8A). (4A) Talleres vs. Belgrano (5B).

(2A) Vélez vs. Barracas Central (7B).

vs. Barracas Central (7B). (3B) Argentinos Juniors vs. Independiente (6A).

*Los cruces son provisorios. En negrita, los equipos ya clasificados y sus posiciones temporales en la previa de la fecha 16.

A pesar de la derrota en el Superclásico, River se aseguró un lugar en los octavos de final del Apertura Gonzalo Colini - LA NACION

En el Torneo Apertura 2026 los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos en cada grupo y, además, cada conjunto disputa un interzonal y un clásico. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzan a octavos de final y, desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón.

La temporada continuará en el segundo semestre, después del Mundial 2026, con el Torneo Clausura, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos se contarán en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.