El duelo numérico que River le ganó a Boca con la obtención de la Supercopa

Es una disputa eterna. Se superan mutuamente según pasan los torneos. Por algo son los dos más grandes del fútbol argentino. Ahora, River mira de nuevo por encima de Boca: con la goleada por 5-0 de anoche a Racing, en la final de la Supercopa Argentina, el club de Núñez festejó tras más de un año de sequía, sumó su estrella 49 y recuperó el cetro del equipo más ganador de títulos locales oficiales en la historia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Antes del encuentro disputado en Santiago del Estero, el Millonario estaba igualado en 48 títulos con Boca, que lo había alcanzado en la cima de esta tabla de honor el pasado 17 de enero, cuando derrotó a Banfield en los penales y se quedó con la Copa Diego Armando Maradona. Ahora, tras la conquista en Santiago del Estero, volvió a superarlo y también quedó cerca de alcanzarlo en las Copas Nacionales: ya suma 13, igualó a Racing y se ubica a uno de su eterno rival.

Super Copa Argentina. Festejo de River Juan Jose Garcia

En la estadística general, si a los títulos locales oficiales se le suman las copas internacionales, el equipo más ganador del fútbol argentino es Boca, que suma 70 conquistas en total. En segundo lugar aparece el Millonario, con 67.

Quizás, ahora el gran objetivo de River será poder lograr la gran deuda del ciclo de Marcelo Gallardo: el campeonato local. A pesar de la Copa de la Liga Profesional no otorga un título de liga, será el gran objetivo del semestre, junto con la Fase de Grupos de la Copa Libertadores, para confirmar el presente y potenciar su figura en el ámbito doméstico.

Tiempo atrás, en 2018, el DT millonario habló sobre esa situación: “Si me dicen si cambio un torneo local por los otros títulos que obtuvimos, te digo que no. Si vemos el vaso vacío me quedaría la sensación esa de no haber podido lograr un título nacional. Nosotros encaramos en diferentes momentos situaciones muy distintas y los objetivos fueron muy marcados y en esa decisión tuvimos que darle prioridad a una cosa u otra”.

Por otro lado, además del superclásico de la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional que se avecina en la Bombonera el domingo 14 de marzo, en las próximas semanas también puede darse un nuevo cruce: si ambos logran avanzar los 16vos de final, River y Boca se verán las caras en los octavos de final de la Copa Argentina, en lo que sería el sexto mano a mano en el ciclo del Muñeco (anteriormente ganó los cinco). El panorama empieza a ofrecer nuevas metas jugosas.

LA NACION