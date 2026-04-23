El comunicado oficial del Barcelona sobre la lesión de Yamal

El delantero del Barcelona y estrella de la selección de España, Lamine Yamal, sufrió una fuerte lesión a menos de dos meses del comienzo de la Copa Mundial de Fútbol. La noticia fue confirmada por el club catalán en sus redes.

“Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial”, expresó el Barcelona en la cuenta oficial de X.

El jugador se lesionó el miércoles durante el partido frente a Celta de Vigo por la fecha 33, cuando antes de terminar el primer tiempo marcó el gol de penal que significó la victoria por 1-0 para el conjunto local. Se retiró del campo de juego tras informar de una molestia.

El comunicado del Barcelona

Tendido sobre el césped del Camp Nou, Yamal se llevó la mano derecha a la boca y llegó a decir algo antes de que el entrenador Hansi Flick recibiera la señal de que no podía seguir el encuentro. En la jugada que provocó la sanción y llevó al penal, Yamal había recibido una fuerte falta sobre el muslo derecho de Yoel Lago.

El español dejó el campo y se fue directamente al vestuario, sin sentarse en el banco, tras intercambiar unas palabras con su DT en el camino. Las primeras especulaciones en el estadio habían hablado de una salida por precaución tras una molestia muscular.

En tanto, al Barcelona le quedan seis partidos en la recta final de la Liga de España. Luego será el momento del Mundial, en el que España iniciará su camino en el Grupo H el 15 de junio ante Cabo Verde, más tarde se medirá con Arabia Saudita el 21 de junio, y ante Uruguay el 26 de junio. De esa zona surgirá el rival de la selección argentina en 16avos de final, en caso de avanzar en el torneo.

Yamal, tras informar de la molestia que sintió en el campo de juego. Joan Monfort - AP

Antecedentes de lesión

El joven de 18 años ya había tenido complicaciones por las molestias que sufrió en la zona del pubis durante varias semanas y que le costaron la convocatoria a los partidos de la selección española contra Georgia y Turquía en 2025, decisivos para definir la clasificatoria final al Mundial.

La RFEF (La Real Federación Española de Fútbol) fue dura en el comunicado y expresó “su sorpresa y malestar tras conocer a las 13.47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana”.

“Dicho procedimiento se realizó sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22.40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7-10 días”, agregó.

Esta no era la primera vez que Barcelona y la RFEF chocaban por Yamal, quien se había lesionado en la fecha de la FIFA de septiembre del año pasado. Tras ese episodio, el técnico español fue acusado por el entrenador del Barcelona de no cuidar a sus jugadores después de que Yamal se lesionara tras jugar los dos primeros partidos de clasificación frente a Bulgaria y Turquía.