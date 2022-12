El emotivo posteo de Lionel Messi: “Siempre tuve el sueño de ser campeón del mundo y no quería dejar de intentarlo”

escuchar

Ya en suelo argentino y con la Copa del Mundo entre sus manos, Lionel Messi esta mañana compartió un emotivo posteo en sus redes sociales en la previa de los festejos por la consagración de la selección nacional de fútbol en el Mundial Qatar 2022. “Siempre tuve el sueño de ser Campeón del Mundo y no quería dejar de intentarlo, aún sabiendo que quizá nunca se daría”, escribió el capitán del seleccionadod junto a un video en el que resume su trayectoria desde pequeño en su pueblo natal a la gloria en Europa y con la albiceleste.

“De Grandoli hasta el Mundial de Qatar pasaron casi 30 años. Fueron cerca de tres décadas en las que la pelota me dio muchas alegrías y también algunas tristezas”, arranca Messi desde su cuenta de Instagram haciendo referencia a sus inicios en 1993, en el club de fútbol de su barrio natal en la ciudad de Rosario.

En sus palabras, Messi le da las gracias a los argentinos, a Diego Maradona y a sus compañeros de la selección. También se refirió a las veces en las que la copa mundialista les fue esquiva, como en la final de Brasil 2014, cuando el equipo argentino se enfrentó en la final con Alemania, que se consagró campeón por ese entonces.

El emotivo posteo de Messi: “Siempre tuve el sueño de ser campeón del mundo"

“Esta Copa que conseguimos es también de todos los que no la lograron en los anteriores Mundiales que jugamos, como en 2014 en Brasil, dónde la merecían todos por cómo lucharon hasta la misma final, trabajaron duro y la deseaban tanto como yo… Y la merecimos incluso en esa maldita final”, escribió.

Luego, ponderó el apoyo que recibió el equipo cada vez que jugó con más convicción que destreza y destacó que “muchas veces el fracaso es parte del camino y del aprendizaje”.

“También es del Diego que nos alentó desde el cielo. Y de todos los que se la pasaron bancando siempre a la Selección sin mirar tanto el resultado sino las ganas que siempre le metíamos, también cuando no nos salían las cosas como queríamos. Y por supuesto, es de todo este grupo hermoso que se formó y del cuerpo técnico y toda la gente de la selección que siendo anónimos trabajan día y noche para hacérnosla más fácil. Muchas veces el fracaso es parte del camino y del aprendizaje y sin las decepciones es imposible que lleguen los éxitos. ¡Muchas gracias de corazón! ¡Vamos Argentina!”, cerró.

El video, en el que se lo ve a Messi desde pequeño en Grandoli y en su paso por los diferentes seleccionados nacionales, está musicalizado con la canción “Arracármelo” del rapero Valentín Oliva Mónaco, más conocido como Wos.

La primera estrofa resume el espítitu del posteo de “la Pulga” en el que afirma que no iba a renunciar de soñar con la copa mundialista. “No tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar”, dice la canción de Wos.

La emoción de Messi es la que se vive en las calles este martes, día que fue decretado asueto para que miles de hinchas acompañen el recorrido de la selección nacional en el Obelisco porteño. Es por eso que pasado el mediodía las distintas avenidas de la ciudad de Buenos Aires y las autopistas, como la Illia y la 25 de mayo, estaban colpasadas.

