Independiente contra Lobo Medina tras la caída ante Riestra: gesto de Lomónaco y frases de Quinteros

Golpe duro. Tristeza. Eso sintió, y maniestó, Gustavo Quinteros en la derrota de Independiente de este viernes, en Bajo Flores, a manos de Riestra por 2-0. La impotencia por el tropiezo inesperado frente a un rival que no conocía el triunfo en el Torneo Apertura activó declaraciones y gestos en la cancha que apuntaron al arbitraje de Luis Lobo Medina.

Si bien ese referí es uno de los más criticados, generador de polémicas varias y hasta protagonista de un archivo de audio que lo incrimina respecto a un manejo con Tigre, y además el Malevo es uno de los equipos catalogados como “del poder”, este viernes no hubo una acción en particular, especialmente en las jugadas de ambos goles, en la que hubiera influencia arbitral.

El GESTO y la IRONÍA de LOMÓNACO sobre el ARBITRAJE de LOBO MEDINA 🔥#Independiente @DiabolicosAr pic.twitter.com/LKgD1Zsxfk — Santiago Waddle (@santiwaddle) April 24, 2026

Sin embargo, Kevin Lomónaco aplaudió no bien el juez pitó el final del encuentro. Irónicamente, por supuesto, con una prolongada sonrisa. Antes de acercarse a la terna miró a las personas que ocupaban los palcos, les habló mientras señalaba al árbitro y lanzó un gesto que conlleva una interpretación indudable: el puño derecho golpeó una y otra veces contra la palma izquierda como aludiendo a un pago. Aquello que se le enrostra a Lobo Medina por aquella actuación de 2021 en un partido de Tigre, que le valió una denuncia penal por parte del legislador de la Ciudad de Buenos Aires Facundo Del Gaiso por estafa y defraudación.

No se calmó el defensor de Independiente cuando acudió a despedirse de Lobo Medina: se volteó para volver a mirar a esos espectadores y aplaudir mientras les señalaba al referí, como si aquéllos debieran agradecerle. Ese último gesto causó el enojo de su compañero Juan Fedorco, que se apresuró para mandarlo al vestuario cuanto antes y evitara sanciones. “Grabá al árbitro, que fue la figura”, dijo Lomónaco ante una cámara de ESPN.

Gustavo Quinteros en la conferencia de prensa en el estadio de Riestra: "Acá no te llama el VAR. Olvidate", atacó al arbitraje luego de la derrota roja. Captura

La bronca no terminó en eso. Una vez en la conferencia de prensa, el entrenador Quinteros no solo dedicó palabras al desempeño del cuerpo arbitral sino que también se refirió a la función del VAR, que, en realidad, no tuvo motivos para interceder.

“Se hizo todo el esfuerzo, pero jugamos contra un rival que hizo muchas faltas, cortó muchas jugadas y no dejó jugar. Nos ganaron sin proponer fútbol, sin superarnos, y eso es lo que duele: tiran pelotazos, van a la segunda pelota y patean”, inició el DT, sin autocrítica tras la derrota del Rojo.

La conferencia de prensa de Quinteros

Quinteros se había exasperado cuando llegó el segundo gol de Riestra. Gesticulando para aludir a la pantalla de VAR y a un trazado de líneas, pero tras un tiro de esquina y un desvío en Iván Marcone, Pedro Ramírez había cabeceado lícitamente. “Miramos la jugada previa y pareció off-side cuando el delantero [Gabriel Obredor] pivoteó. Pero acá no te llaman, olvidate. Si el gol fuera en favor de Independiente, te llaman y te ponen la línea como quieren. Nunca vamos a tener un VAR que llame en las dudosas“.

Algo que no tuvo en cuenta el entrenador es que una vez que se inicia otra jugada, no se puede revisar la inmediata anterior. Que en este caso, no obstante, era válida. Por otro lado, criticó la postura permisiva de las autoridades ante una tendencia evidente: Riestra, así como Barracas Central, actúa al límite reglamentario. “No te dejan jugar. El arbitraje permite que los que destruyen el juego repitan faltas. No protegen el juego que nos gusta a todos. Hoy pasó eso”, criticó Quinteros.

Compacto de Riestra 2 vs. Independiente 0

Por último, al explicar los cambios, el director técnico rojo lanzó indirectas. “A [el mediocampista Mateo] Pérez Curci lo saqué porque estaba amonestado, y hay que tener cuidado... A [Gabriel] Ávalos lo abrazaban en el área y se le tiraban arriba. Y nada”, fustigó, sin mencionarlo, a Lobo Medina.