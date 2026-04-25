San Lorenzo le ganó a Platense, está cerca de octavos y espera al Santos de Neymar por la Sudamericana

Fue un alarido que rompió la noche, que elevó los corazones trepidantes de los 5000 hinchas visitantes hacia el cielo de los sueños otra vez. Sirvió para atenuar y esperanzar. Con el sufrimiento de otros partidos, pero con un rendimiento futbolístico mejorado, San Lorenzo le ganó a Platense por 1 a 0 y sumó tres puntos vitales para quedar a un pasito de clasificarse a los playoffs en la zona A del Torneo Apertura: a falta de una fecha le sacó tres puntos a Unión, el octavo, y a Defensa y Justicia, el noveno.

Más allá de que detrás de la alegre noche de Vicente López quedaron algunos detalles por pulir, el Ciclón fue contundente en todas sus líneas. Desde la seguridad que transmitían Romaña, Herrera y Montenegro en el fondo, pasando por la gran jornada de Reali y la clase de Rodrigo Auzmendi, un delantero que mostró oficio y olfato goleador para sentenciar el resultado cuando marcó el tanto que hizo la diferencia.

Rodrigo Auzmendi le dio el triunfo a San Lorenzo ante Platense por la fecha 16 del Torneo Apertura y lo celebró con un homenaje al Beto Acosta FACUNDO MORALES/ Fotobaires

Considerando la calidad del rival, que como local se hace un equipo aún más fuerte de lo que es, la carga de aciertos de San Lorenzo superó claramente sus falencias y el saldo fue altamente positivo. Sobre todo, porque se vio un mejoramiento en la impronta futbolística que busca darle Gustavo Álvarez, con un sistema ofensivo, la tenencia de la pelota y la búsqueda de juego asociado. Atacó con mucha gente más allá del resultado, siempre fiel a su filosofía. Una fórmula que en los siete partidos que el técnico lleva en el banco le viene reportando satisfacciones: tres triunfos y cuatro empates, ninguna derrota.

Platense fue un recuerdo lejano de aquel que hace unos días logró un triunfo histórico por la Copa Libertadores ante Peñarol 2 a 1, en Montevideo. El planteo de cuatro defensores, cinco volantes y un delantero al que apostó el técnico Walter Zunino fue desbordado por los azulgranas que, jugando al toque, asegurando la pelota y abriendo la cancha como lo aconsejaban los espacios que se veían, se hicieron dueños de la zona de creación y aprovecharon las ventajas que el Calamar dio en el fondo. Y la derrota dejó al equipo sin posibilidades de clasificar en el torneo local y al DT condicionado a lo que suceda el miércoles próximo cuando reciba a Independiente Santa Fe.

Platense perdió con San Lorenzo como local, está fuera de los playoffs del Torneo Apertura y no tiene margen de error en la Copa Libertadores FACUNDO MORALES/ Fotobaires

A pesar del estado de necesidad con la que llegó a este encuentro, San Lorenzo se tomó su tiempo para acomodarse en el campo y vislumbrar por dónde podía asestar el golpe. Durante los primeros minutos cedió la posesión del balón y apostó a las transiciones rápidas y la velocidad de Reali por la izquierda. Así, tras 26 minutos con dominio alternado y situaciones de peligro para ambos lados, rompió la paridad a la salida de un córner ejecutado por Reali. Auzmendi conectó en absoluta soledad en el área chica.

Con la ventaja en el marcador, San Lorenzo salió a jugar el segundo tiempo con un postura mas defensiva y dejó que el local tomará la iniciativa convencido de que con el correr de los minutos empezaría a dejar espacios. En contrapartida al sufrimiento defensivo, Platense nunca renunció a atacar y tuvo dos situaciones claras de gol: de no haber sido por las buenas intervenciones del arquero Gill, la historia hubiese sido distinta.

Lo mejor de Platense - San Lorenzo

San Lorenzo se fue fortalecido en su espíritu y revitalizado en sus creencias. No sólo porque ganó con total justicia, si no porque arrancó y terminó en actitud dominante, ofensiva, ganadora. Prolongó el invicto de Álvarez y acentuó su idea de juego ofensiva. Pero sobre todo sumó tres puntos importantísimos para encaminar la clasificación a los playoffs, mientras se prepara para recibir el próximo martes al Santos de Neymar por Copa Sudamericana. Porque los sueños se sueñan, pero también se construyen para alcanzarlo.