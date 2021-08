El encuentro esperado en PSG: Messi y Mbappé charlaron, se abrazaron y compartieron la práctica

Lionel Messi se entrenó por primera vez como jugador de París Saint-Germain. Lo hizo esta mañana, en Camp des Loges, donde saludó y empezó a conocer a muchos de sus compañeros. El encuentro con uno de ellos, especialmente, generaba mucha expectativa. Y, finalmente, se concretó. El argentino y Kylian Mbappé compartieron el vestuario y la estrella francesa le dio la bienvenida a Leo.

“Bienvenido a París, Léo” , escribió uno de los mejores atacantes del mundo en su cuenta de Twitter. El mensaje lo acompañó con cuatro fotos en la que se lo ve charlando con el rosarino, en el gimnasio.

Hay mucha ilusión en los hinchas de PSG con el tridente que puedan armar Messi, Mbappé y el brasileño Neymar. La Champions League es el gran objetivo del club de la capital francesa y por ello nadie quiere que el francés de 22 años emigre de la institución (hubo versiones que indicaban que se podía marchar a Real Madrid).

En medio de la rueda de prensa de presentación de Messi, Nasser Al Khelaifi, presidente de PSG, lanzó una frase que no pasó inadvertida: “Creo que todo el mundo sabe cuál es el futuro de Kylian: ser jugador del PSG. Dijo que quería un equipo competitivo y no se puede tener un equipo más competitivo. No hay excusa para hacer otra cosa ahora que quedarse”.

Mbappé, campeón del mundo en Rusia 2018 con el seleccionado galo, cobra 18 millones de euros por temporada, una cifra nada despreciable, pero comparada con los 35 millones que los medios periodísticos difunden que recibirá su nuevo compañero argentino... Ese podría ser el foco de conflicto.

En un vestuario que ahora, más que nunca, parece controlado por los latinoamericanos por la presencia de Neymar, Messi, Ángel Di María y Leandro Paredes, la situación de Mbappé quedó en la mira y es una gran incógnita saber cómo se desarrollará esa relación.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino debutó el sábado pasado en la Ligue 1 (triunfo por 2-1 sobre Troyes) y Mbappé fue titular. Casi en el mismo momento que Messi era presentado en París, el joven delantero publicaba fotos suyas en Euro Disney. El tiempo dirá cómo se desarrolla la relación.

