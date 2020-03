El periodista de TNT Sports, Nicolás Distasio, definió como "escandalosa" la decisión de la Escuela de Árbitros de no parar a Loustau la próxima fecha tras su pobre desempeño en River - Atlético Tucumán. Crédito: captura tv

El periodista de TNT Sports , Nicolás Distasio , manifestó su enojo en relación con la decisión de la Escuela de Árbitros de no parar a Patricio Loustau en la próxima fecha del fútbol argentino, luego de su pobre desempeño en el partido que dirigió entre River y Atlético Tucumán.

"Hay una noticia que debería escandalizar al fútbol argentino: me molesta que Patricio Loustau y Carlos Chade dirijan la próxima fecha. La gente tiene que memorizar estos nombres" , comenzó diciendo el cronista que cubrió la vida millonaria durante muchos años.

Luego, Distasio apuntó directamente contra el director de la Escuela Nacional de Árbitros : "Me parece que el que debería dar un paso al costado es (Federico) Beligoy, porque los protege. Habitualmente, paran árbitros cuando dirigen mal, y después vuelven.. Pensé que los iban a parar dos partidos como habitualmente pasa. No sé qué informe tendrá del arbitraje del otro día. Beligoy tiene que mostrar que lo que pasó el otro día fue grave . Debe marginar uno o dos partidos a los árbitros que tuvieron incidencia clara y evidente en la definición de un campeonato. River no salió campeón por Loustau, por Chade. Lo del sábado va a ser de esos partidos que recordemos como una situación escandalosa".

Finalmente, le recriminó a la dirigencia y a los jugadores de River no hacer declaraciones al respecto: "Los jugadores que van a tener que tener un contacto con la prensa, porque la falta de respeto que encontraron en sus pares de Boca, ('pecheada', 'son una mentira', 'son gallinas', y 'era lógico que arruguen') van a tener que salir a responderlas . Porque hay gente de River que está herida . No puede ser que los que pongamos las caras siempre seamos los periodistas. Eso va a generar que lo que queda como un reclamo de la gente, tenga un poco más de valor".