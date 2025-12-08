El Mundial de 2026 incluirá pausas de hidratación en cada tiempo para enfrentar las temperaturas extremas

La FIFA anunció que se utilizarán pausas de hidratación de tres minutos en cada mitad de todos los partidos en la Copa del Mundo de 2026, pero no sólo en aquellos desafíos que se disputen en climas extremos.

El árbitro detendrá el juego a los 22 minutos de cada mitad para que los jugadores puedan beber, independientemente de la temperatura, el país anfitrión (Estados Unidos, Canadá o México) o si el estadio tiene techo y aire acondicionado.

Las temperaturas extremas son un problema en el deporte de alto rendimiento afp - AFP�

El cambio también podría ser bien recibido por las cadenas de TV, ya que esta pausa hace que el horario del partido sea más predecible y hasta podría incluir nueva tanda publicitaria. La FIFA, la máxima entidad del fútbol, presidida por Gianni Infantino, indicó que los árbitros podrían tener cierta flexibilidad si hay una interrupción poco antes de la marca de los 22 minutos debido a una lesión u a otra acción del juego. “Esto se abordará en el momento con el árbitro”, comunicó Manolo Zubiria, director de la División del Torneo (Estados Unidos) de la FIFA, durante la reunión con las emisoras del mundo celebrada en Washington, la ciudad en la que el último viernes se realizó el sorteo de los grupos.

La FIFA informó que la medida es una “versión simplificada y optimizada” de una práctica anterior de tener pausas después de 30 minutos por encima de un cierto umbral de temperatura, una vez establecido en 32 grados Celsius (89,6 Fahrenheit) en el sistema de temperatura global de bulbo húmedo.

El cambio se produce después de que el calor y la humedad afectaran a los jugadores durante algunos partidos en el Mundial de Clubes, también en los Estados Unidos. En ese torneo, la FIFA reaccionó bajando el umbral para las pausas de enfriamiento o hidratación y también colocando más agua y toallas alrededor del borde del campo.

El tenis es otro de los deportes que suelen sufrir las temperaturas extremas, especialmente durante el Abierto de Australia AP

Las temperaturas extremas fueron, durante mucho tiempo, un problema en los principales torneos de fútbol (y también en otros deportes, como en el tenis). En su momento, antes del Mundial 2014, un tribunal brasileño ordenó a la FIFA a hacer obligatorias sus pausas recomendadas o enfrentar multas.

La FIFA tiene prevista la celebración de tres ceremonias de inauguración del próximo Mundial, que tendrán lugar antes del partido inaugural, el jueves 11 de junio en la Ciudad de México (México-Sudáfrica), y el primer partido disputado en las otras dos naciones anfitrionas, el viernes 12 de junio en Toronto (Canadá-Bosnia y Herzegovina, Italia, Irlanda del Norte o Gales) y en Los Ángeles (Estados Unidos-Paraguay). Por otro lado, además de la tradicional ceremonia de clausura, la final del domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey brindará por primera vez en la historia un espectáculo durante el descanso.