Cuauhtémoc Blanco le pegó una trompada a un arquero en medio del Clásico de Leyendas en México

Cuauhtémoc Blanco volvió a quedar en el centro de la escena por un episodio violento que poco tuvo que ver con el espíritu festivo que suele verse en partidos amistosos.

Esta vez ocurrió en Texas, durante un encuentro entre ex futbolistas del América y Chivas de Guadalajara promocionado como el Clásico de Leyendas, cuando el ex delantero reaccionó con una agresión directa en el rostro del arquero rival, Sergio Hernández, una imagen que rápidamente se viralizó y reabrió el debate sobre un temperamento que nunca terminó de apaciguarse en el ídolo mexicano.

El encuentro se disputaba en McAllen, con tribunas pobladas por fanáticos que fueron a reencontrarse con viejas glorias y una lógica de camaradería propia de este tipo de eventos. Sin embargo, la escena cambió de tono de manera abrupta cuando Hernández empujó levemente a Blanco por la espalda.

El exgoleador del América respondió de la peor manera: le dio un golpe seco al rostro del arquero, que cayó al césped ante la sorpresa general. Durante varios segundos, el partido quedó interrumpido, con jugadores de Chivas cercando a Blanco y otros tratando de interponerse para que la situación no derivara en un conflicto mayor.

Las imágenes fueron contundentes. No hubo discusión previa ni nada por el estilo: el empujón actuó como detonante inmediato de una reacción que pareció automática, casi instintiva y violenta. El gesto resultó difícil de explicar en un contexto recreativo, sin puntos en juego ni presión competitiva real.

Minutos después, con los ánimos más calmados, Blanco se acercó al arquero, le ofreció disculpas y lo ayudó a incorporarse, una secuencia que permitió cerrar el episodio sin consecuencias físicas.

El episodio no fue un hecho aislado. A finales de octubre, en otro partido de leyendas disputado en Tijuana, Blanco ya había quedado involucrado en una acción violenta al propinarle una dura patada a Alberto Venado Medina, también jugador de Chivas, en medio de un reclamo por una falta que consideró no sancionada. Aquella situación derivó en un tumulto similar y encendió una primera señal de alarma sobre la reiteración de conductas impropias para encuentros de exhibición.

La trayectoria deportiva de Cuauhtémoc Blanco siempre estuvo atravesada por ese filo entre genialidad y desborde. Ídolo indiscutido del América y una de las grandes figuras del fútbol mexicano de las últimas décadas, construyó buena parte de su mística sobre la rebeldía, el desafío permanente y una relación tensa con árbitros y rivales.

En su etapa como profesional, acumuló expulsiones, discusiones y sanciones que convivieron con goles decisivos, talento técnico y una personalidad arrolladora que conectó con los hinchas desde un primer momento.

Con el retiro, ese perfil combativo encontró continuidad en otros ámbitos. Su incursión en la política, primero como gobernador de Morelos y luego como diputado federal, estuvo marcada también por conflictos, acusaciones y polémicas públicas que deterioraron su imagen institucional. Para muchos, Blanco representa la autenticidad y la pasión sin filtros; para otros, es el ejemplo de una impulsividad que nunca terminó de domesticar.