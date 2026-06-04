El entrenamiento de la selección argentina, en vivo: Messi practica diferenciado y Dibu Martínez, sin guantes

KANSAS.- Mientras el cuerpo técnico de la selección argentina analiza cómo evoluciona la recuperación de cada uno de los futbolistas lesionados, el equipo albiceleste se entrena en la ciudad de Kansas, en vísperas del amistoso de este sábado ante Honduras, antes de su debut en el Mundial 2026.

En la práctica, los jugadores fueron segmentados en grupos según su estado físico: Lionel Messi por un lado; Leandro Paredes, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nicolás Paz por otro; y el resto en conjunto.

Leo Messi entrena diferenciado en la Selección Argentina pero si bien vio la pelota se puso a hacer jueguitos... Es más fuerte que él 🤣🇦🇷🔝. pic.twitter.com/7P1ne4wWuN — SportsCenter (@SC_ESPN) June 3, 2026

Por un lado, Paz, Molina y Montiel entrenan separados del plantel y en otra cancha. Mientras se evalúan sus respectivas lesiones, los tres futbolistas hicieron movimientos físicos. El mediocampista arrastra un golpe en la rodilla izquierda y, según el cuerpo técnico, no está teniendo una recuperación favorable, el defensor de Atlético Madrid tiene un leve desgarro y el de River, una molestia muscular en el cuádriceps.

ALEJADOS DEL PLANTEL: Nico Paz, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel entrenan diferenciados y en otra cancha. pic.twitter.com/w3bl2y6YH7 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 3, 2026

A ellos se les sumó luego Paredes, que hizo movimientos con la pelota. El capitán de Boca sufrió un desgarro en el último partido que disputó con el conjunto porteño, ante Universidad Católica, y fue descartado para los amistosos previos a la Copa del Mundo.

¡HOLA LEANDRO! Primer día de Paredes en el entrenamiento de la Selección Argentina. El jugador de Boca entrena diferenciado con Paz, Molina y Montiel. pic.twitter.com/f6iKNmkZJo — SportsCenter (@SC_ESPN) June 3, 2026

Otro de los futbolistas que se entrena diferenciado es Messi, que sufrió una sobrecarga por fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo en el partido de Inter Miami contra Philadelphia Union. Si bien desde el cuerpo técnico indicaron que el rosarino no llega en las condiciones esperadas, creen que estará a disposición para el Mundial. Este jueves, el capitán practicó en un costado, pero también le regaló al público unos jueguitos

Leo Messi entrena diferenciado en la Selección Argentina pero si bien vio la pelota se puso a hacer jueguitos... Es más fuerte que él 🤣🇦🇷🔝. pic.twitter.com/7P1ne4wWuN — SportsCenter (@SC_ESPN) June 3, 2026

Una de las mayores incógnitas de Scaloni es el arco: Dibu Martínez se lesionó en la final de la Conference League y sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha. De esta manera, el arquero fue descartado para los amistosos, sin embargo, se espera que pueda ser el titular en el debut ante Argelia.

En este contexto, al arquero de Aston Villa le sacaron el yeso este jueves y estuvo en la práctica. Sin guantes, se entrenó con sus compañeros y hasta tuvo un momento de ovación: en un ejercicio con pelota, gambeteó a Gerónimo Rulli y le dio una asistencia a Santiago Beltrán.

🇦🇷 💪 ¡CON UNA MANO Y SIN GUANTES!: Así entrena DIBU MARTÍNEZ. pic.twitter.com/LrykYRLulh — TyC Sports (@TyCSports) June 3, 2026

En el entrenamiento de este jueves, Scaloni paró un probable equipo para enfrentar a Honduras, teniendo en cuenta a los futbolistas lesionados: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lautaro Martínez y José López.

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