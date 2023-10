escuchar

Lautaro Martínez vive un gran momento profesional: es el goleador de Inter de Milán y este jueves volverá a vestir la casaca de la selección argentina para medirse ante Paraguay en la tercera fecha de las Eliminatorias. Sin embargo, en lo personal, las cosas están un tanto turbulentas. La Justicia italiana determinó que tiene pagar una indemnización a la familia de Milagros Lizzola, quien vivió en su casa y trabajó como niñera de su hija. La mujer tenía cáncer y murió en enero a los 27 años. Para el Tribunal de Milán el despido fue “nulo e ilegítimo”. Luego de que esto se hiciera público, el futbolista estalló e hizo un fuerte descargo en las redes que fue replicado por su esposa y madre de sus dos hijos, Agustina Gandolfo.

“Decidí guardar silencio mucho tiempo por respeto a una familia que jamás lo tuvo con nosotros. Pero no voy a permitir que ensucien a la mía”, sostuvo “El Toro” en una publicación que hizo el miércoles en sus Stories de Instagram. “Asumimos a una persona que ya estaba enferma, amiga de toda la vida, hasta que lamentablemente no pudo trabajar más porque su enfermedad no se lo permitió”, continuó.

La mujer, llamada Milagros Lizzola, vivía en la casa de la familia y trabajaba como niñera de Nina Instagram @agus.gandolfo

“Después de hacer mucho por ella y su familia, desde hacernos cargo de sus pasajes para que vengan, ayudar a encontrar camas en el hospital cuando estaba colapsado, ayudar con su tratamiento, con el alojamiento de su familia, a la cual tuvimos que convencer para que vengan a cuidar a su hija que estaba muriendo”, indicó el campeón del mundo.

Asimismo, el comunicado continuó de la siguiente manera: “Después de darlo todo, esperaron a que su hija esté por morir y que no esté lucida para intentar sacarnos dinero y aprovecharse de la situación, no solo eso, sino que después de su muerte siguieron insistiendo y les salió muy mal, no podía ir de otra forma”.

El fuerte descargo de Lautaro Martínez luego de que se conociera el escándalo judicial Instagram @lautaromartinez

“Ahora, después de que salga la sentencia, donde no pudieron sacar ni un euro porque no correspondía, porque nuestra ayuda, gran ayuda, se la dimos a ella cuando tuvimos que hacerlo, ¿sacan esto para intentar ensuciarnos? ¿Qué clase de persona hay que ser para estar pensando en aprovecharse de la muerte de un hijo para sacar plata?”, sentenció el deportista y para concluir expuso: “Asco familia Lizzola - Lembo. ¡A trabajar!”.

En cuanto al caso, el periodista Daniele Mari compartió en su cuenta de X (nuevo nombre de Twitter) la historia detrás del escándalo que involucra al delantero de Inter de Milan. Según indicó, la justicia determinó que deberá compensar a la familia de la mujer “con una indemnización equivalente al menos a 15 meses del salario final de referencia, además de los gastos judiciales”.

“La niñera estuvo ausente del trabajo desde el 22 de mayo de 2022, para ser despedida el 10 de julio del mismo año, exactamente 49 días después. El Tribunal dictaminó que ‘debería haberse aplicado un período de reflexión de 67,5 días’. La sentencia ‘ordena el pago al recurrente de la remuneración que le hubiera correspondido hasta el final de la conducta’”, explicó el comunicador.

Qué dijo el abogado de Lautaro Martínez

Paralelamente, Mari también publicó, por esta misma vía, la palabra del abogado de Martínez. Este posteo fue replicado por el propio deportista en su cuenta de Instagram. “No es cierto que el señor Martínez interrumpiera la relación de trabajo doméstico cuando la trabajadora estaba ‘al borde de la muerte’ como se desprende de la lectura de los artículos que circulan en internet, dado que el despido se le impuso seis meses antes de su muerte”, indicó el letrado. “Además, la niñera había pedido ser despedida para poder beneficiarse de salarios diferidos e indemnizaciones por despido debido a su determinación de regresar a su tierra natal, Argentina”.

“Mi cliente -aunque humanamente arrepentido por la muerte prematura de la joven, que trabajó durante un breve período (unos 11 meses) como empleada doméstica en la casa familiar- se ve obligado a tomar, a través de mi intermediario, una posición formal con respecto a una noticia que nunca hubiera querido comentar públicamente, pero que está adquiriendo contornos completamente falsos y que está dañando su imagen y su reputación”.

Lautaro Martínez compartió la palabra de su abogado Instagram @lautaromartinez

Asimismo, el abogado desmintió que el futbolista no haya querido conciliar y ponerle fin al conflicto. Dijo que Martínez, “estuvo incluso dispuesto a donar las cantidades indicadas por el juez del Trabajo del Tribunal de Milán (por otra parte, mucho mayores que las indicadas entonces en la parte resolutiva de la sentencia por el mismo magistrado) a una organización benéfica. La elección de la asociación quedó a criterio del juez y el acuerdo no fue posible por la negativa de los herederos de la señora y sus abogados presentes en la audiencia”.

“Creyendo, por tanto, haber aclarado debidamente los contornos de este triste asunto, mi mandante se reserva, contra los sujetos que han transmitido informaciones falsas y tendenciosas para un beneficio inútil, todas las acciones civiles y penales apropiadas, con el fin de salvaguardar el propio honor”, concluyó el comunicado del abogado de Lautaro Martínez que compartió el periodista Daniele Mari.